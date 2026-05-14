Estados Unidos

El Metro de Los Ángeles lanza una aplicación con datos en tiempo real y acceso en 40 idiomas

La innovación tecnológica refuerza la inclusión y adapta el transporte público a una ciudad dinámica y multicultural

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Torniquetes modernos en una estación de Metro con flechas verdes, un cartel rojo de 'Se requiere pasaje válido' y un mapa de la ciudad superpuesto
La aplicación L.A. Metro ofrece información oficial en tiempo real sobre trenes y autobuses en Los Ángeles, optimizando la movilidad urbana antes de los Juegos Olímpicos de 2028 ( L. A. Metro)

El sistema de transporte público de Los Ángeles ha experimentado una renovación con el lanzamiento de la nueva aplicación de L.A. Metro para planificación de viajes.

Esta acción forma parte de la estrategia de modernización y expansión ante la proximidad de los Juegos Olímpicos de 2028. La herramienta digital se presentó poco después de la inauguración del primer tramo de la ampliación de la línea D, marcando cambios relevantes tanto en la infraestructura como en los servicios ofrecidos, según informó L.A. Metro.

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A diferencia de otras plataformas, la aplicación oficial de L.A. Metro integra la información en tiempo real suministrada directamente por el sistema metropolitano, sin respaldo de proveedores externos.

Permite a los usuarios conocer la ubicación exacta de trenes y autobuses, recibir alertas inmediatas sobre interrupciones, retrasos o modificaciones en los recorridos y acceder a las funcionalidades clave desde una única plataforma.

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El objetivo institucional es reducir la incertidumbre en los tiempos de espera, optimizar la movilidad urbana y mejorar la experiencia del usuario, en especial ante el aumento proyectado de pasajeros para eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos.

De acuerdo con Kenny Uong, defensor del transporte público y usuario activo de redes sociales, la aplicación está disponible desde el martes 12 de mayo para iPhone y iPad a través de la App Store.

El servicio puede utilizarse en inglés y en otros 40 idiomas y, hasta la fecha, ha sido calificado con 5 estrellas por quienes la han descargado, puntualizó Uong.

La inclusión de múltiples lenguas, entre ellas el español, responde a la diversidad lingüística de la ciudad y facilita el acceso a la información para la comunidad hispana, que representa cerca del 49 % de la población del condado de Los Ángeles, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, agencia oficial de estadísticas demográficas.

Funciones y ventajas de la nueva aplicación

Tren blanco y amarillo de LA Metro con logo 'M' en estación de Los Ángeles. Fans con bufandas abordan bajo señal 'SoFi Stadium' y mapas de ruta.
La disponibilidad de la aplicación en español y más de 40 idiomas facilita el acceso a la información para la comunidad hispana, que representa el 49 % de la población angelina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de L.A. Metro proporciona información oficial en tiempo real sobre trenes y autobuses, permite planificar rutas, recibir alertas de servicio y navegar el sistema en varios idiomas, incluido el español, todo centralizado en una sola herramienta.

Facilita la comparación de rutas entre autobuses y trenes, optimiza los cálculos de recorridos y permite planificar desplazamientos con antelación. Entre las funciones técnicas principales, la navegación paso a paso guía al usuario desde el origen hasta el destino, ayudando a evitar errores como saltarse paradas.

La opción de favoritos guardados permite almacenar trayectos y estaciones recurrentes, agilizando la programación diaria de viajes, según detalló la jefatura del área de Innovación Digital de L.A. Metro.

Accesibilidad y enfoque multilingüe

Esta herramienta responde a la estrategia institucional de fortalecer el transporte público como alternativa al automóvil, en una ciudad con dispersión urbana y retos de conectividad. Según el Departamento de Transporte de California, Los Ángeles experimenta un crecimiento sostenido de población y una demanda creciente de opciones de movilidad que incluyan a las comunidades diversas.

Para la comunidad hispana, la integración de más de 40 idiomas en la aplicación, entre ellos el español, mejora la accesibilidad y la equidad, de acuerdo con el Instituto de Políticas de Migración de Estados Unidos, centro de estudios de migración. Cerca de 4,9 millones de hispanohablantes residen en el condado de Los Ángeles, lo que convierte la disponibilidad de información en español en un elemento clave para integración social y laboral.

Desde el menú inicial es posible seleccionar el idioma, asegurando que las instrucciones, alertas y mapas sean comprensibles para usuarios de diferentes orígenes.

La experiencia de usuario se ve reforzada por el acceso directo a horarios y salidas de autobuses y trenes cercanos, así como por la actualización constante sobre el estado del servicio.

Este enfoque en la puntualidad y la transparencia corresponde a los compromisos establecidos en el Plan Estratégico 2028 de L.A. Metro, documento que subraya la importancia de la digitalización y la inclusión como principios de modernización del transporte público.

Obras de infraestructura y aliados

Personas sentadas y de pie dentro de un vagón del Metro de Los Ángeles, usando celulares y leyendo.
Coaliciones y organizaciones comunitarias valoran la digitalización y el enfoque multilingüe de L.A. Metro para garantizar el derecho a la movilidad de migrantes y sectores vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lanzamiento de la aplicación coincide con la ejecución de grandes obras de infraestructura, como el proyecto BRT de Vermont Ave y la ampliación del metro en el corredor de Sepúlveda, según L.A. Metro.

Estas actividades buscan modernizar y fortalecer la red de transporte antes de 2026, declarado por la autoridad metropolitana como punto de inflexión para la red.

El impacto de la nueva aplicación sobre la vida cotidiana de los habitantes de Los Ángeles será especialmente visible ante la llegada de cientos de miles de visitantes por los Juegos Olímpicos de 2028.

Según el Comité Organizador de Los Ángeles 2028, la capacidad de la ciudad para ofrecer transporte público eficiente y multilingüe resultará determinante para el evento y para la imagen internacional de la urbe.

Organizaciones comunitarias como Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Ángeles (CHIRLA) han destacado el valor de herramientas digitales accesibles en español y otras lenguas para garantizar el derecho a la movilidad de las comunidades migrantes y de bajos ingresos. La colaboración entre L.A. Metro y estas entidades contribuye a reducir barreras culturales y tecnológicas.

Alcances globales y visión institucional

El desarrollo y despliegue de la aplicación de L.A. Metro responde a una tendencia global hacia la digitalización del transporte público, en línea con las recomendaciones de la American Public Transportation Association (APTA), asociación nacional de transporte público.

Esta organización señala que la adopción de sistemas de información en tiempo real y multilingües contribuye tanto a mejorar la eficiencia operativa como a fortalecer la cohesión social y la resiliencia urbana ante el crecimiento poblacional y los desafíos logísticos asociados a grandes eventos internacionales.

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