EEUU dará a conocer una decisión clave sobre las tasas: cuál va a ser el impacto sobre la economía argentina

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene mandato hasta mayo de 2026.

La reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de esta semana comenzará a establecer las expectativas para el próximo candidato del presidente Donald Trump para dirigir el banco central norteamericano, dejando potencialmente a las autoridades monetarias en un aprieto entre unas preocupaciones de inflación compartidas ampliamente y las demandas del mandatario de recortes de tasas de interés.

Una rebaja de tasas de un cuarto de punto porcentual parece un hecho en la reunión de dos días que finaliza el miércoles, pero el lenguaje en torno a esa decisión y las proyecciones económicas que la acompañan mostrarán si el próximo presidente se hará cargo de un organismo preparado contra nuevos recortes o más abierto a la discusión y con una perspectiva más expansiva a corto plazo.

Mientras que este miércoles 10, a las 15 horas de la Argentina, se conocerá la decisión de la Fed sobre tasas, más importante para los analistas será la conferencia de prensa que brindará el presidente de la entidad, Jerome Powell, a partir de las 15:30 y que podría generar alto impacto en los mercados, así como aclarar la Fed aclarar si la economía de los EEUU se inclina hacia un debilitamiento de los datos de empleo o hacia una mayor inflación.

¿Cómo puede beneficiar a la Argentina esta medida?

En principio, menores rendimientos en el sistema financiero ayudan a volver más accesible el crédito externo, en momentos en los cuales Argentina aspira en 2026 a colocar nuevos bonos soberanos en el mercado internacional.

También un sendero de recorte de tasas en los EEUU impacta en un dólar que cede terreno frente a otras monedas de referencia y presiona al alza de las cotizaciones de las commodities valuadas en moneda norteamericana. La excepcional escalada de precios del oro, es un ejemplo de ello: en 2025 gana un 62% y opera cerca de su máximo histórico en la zona de los USD 4.300 la onza.

En el caso de la Argentina, un dólar débil también replica en precios más sostenidos para las materias primas agrícolas y los derivados industriales que son matriz de las exportaciones, rol al que también se están sumando las ventas del rubro energético.

El mercado prevé una reducción de un cuarto de punto en la tasa de los fondos federales, actualmente entre el 3,75% y el 4% anual

Por último, y no menor, una baja de las tasas en los EEUU contribuye a darle vigor a la actividad económica, a través de menores costos crediticios, con efecto positivo para la demanda global, dado el peso específico de la economía norteamericana en el mundo, que ayuda al perfil exportador de los emergentes.

Qué dicen los analistas

“Este contexto de crecimiento generalizado a nivel global, junto con unas condiciones financieras ya estabilizadas luego del cimbronazo desatado por los aranceles en abril pasado, son buenas noticias para la renta variable en términos generales y podrían alimentar la continuidad del rally a nivel global”, evaluaron los expertos de Balanz Capital.

“Por otro lado, la Reserva Federal debería seguir recortando su tasa de política monetaria en 2026 hacia nivel neutral (3%) y el resto de los bancos centrales de países desarrollados deberían mantener sus tasas de interés estables en niveles menores a los de inicio de año, algo también favorable para las condiciones financieras”, añadieron desde Balanz.

“Más allá de que se descuenta otro recorte de 25 puntos básicos en la tasa, la atención de los inversores se focaliza en las señales que la Fed pudiera otorgar respecto a dinámica hacia adelante, toda vez que Wall Street continúa merodeando los máximos ante una importante expectativa de easing (flexibilidad monetaria)“, aportó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“El panorama global refleja una confluencia de factores que generan tanto oportunidades como riesgos. En Estados Unidos, la expectativa de recortes de tasas por parte de la Fed podría impulsar los mercados en el corto plazo, aunque la persistencia de una inflación estable pero elevada mantiene la cautela. El sector corporativo muestra dinamismo, con avances tecnológicos en inteligencia artificial y movimientos estratégicos de grandes compañías, aunque persisten riesgos regulatorios”, explicó Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.

¿Por qué Trump quiere una baja de tasas?

El presidente Trump quiere reducir el costo de los préstamos, en particular para impulsar el sector de la vivienda, como una forma de abordar las preocupaciones más amplias sobre la asequibilidad de bienes y servicios para la población norteamericana, que podrían ser fundamentales para las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, esto podría plantear riesgos para el próximo presidente de la Fed, ya que los analistas esperan un crecimiento sólido el próximo año, un gasto sostenido de los consumidores gracias a la mejora de las devoluciones de impuestos y, como resultado, una inflación más persistente.

“Independientemente de quién dirija la Fed, en primer orden la política monetaria viene determinada por las condiciones económicas”, dijo James Engelhof, analista de BNP Paribas, durante una conferencia sobre perspectivas para 2026, en la que se prevé un crecimiento resistente y una inflación persistente del 3% que llevarán a un solo recorte de tasas el año que viene tras el anticipado el miércoles. “Los datos sugerirán poca necesidad de recortes agresivos de tipos”, estimó.

La silla “caliente” de la presidencia de la Fed

Eso podría colocar al próximo presidente de la Fed en la misma casilla que ocupó Jerome Powell: presionado por Trump para recortar las tasas en una economía más necesitada de contención que de estímulos. Con la posibilidad de que los comicios de mitad de mandato dependan de cuestiones de mayores facilidades para acceder a bienes y servicios y al mercado laboral, la presión sobre la Fed podría aumentar y las disyuntivas intensificarse.

Un recorte excesivo de tasas podría avivar la demanda, impulsar la contratación y hacer más accesibles las hipotecas, pero también elevar la inflación y, en el extremo, modificar las expectativas del público de forma que la Fed tenga más dificultades para alcanzar su objetivo de inflación del 2%, un resultado que las autoridades monetarias actuales han jurado evitar.

Un recorte excesivo de tasas podría avivar la demanda en EEUU, impulsar la contratación y hacer más accesibles las hipotecas, pero también elevar la inflación

La decisión sobre el camino menos arriesgado ya dividió al FOMC (sigla del inglés Federal Open Market Committee o Comité Federal de Mercado Abierto) de la Fed, abriendo la puerta a múltiples disensiones en la decisión de tasas de esta semana. Las nuevas previsiones de las autoridades monetarias sobre tipos, inflación y desempleo para el próximo año, que se publicarán con la declaración, podrían mostrar la probabilidad de que estas divisiones se mantengan durante la transición de liderazgo en el que es el puesto financiero más importante del mundo.

“En septiembre, la mediana de los responsables de política preveía sólo un recorte de un cuarto de punto en 2026, con lo que la tasa de la Fed terminaría el próximo año en la horquilla del 3,25% al 3,5%, lo que posiblemente seguiría frenando levemente la economía”, indicó Reuters.

El final de la “era Powell”

El mandato de Powell como presidente termina en mayo. Trump manifestó que nominará a un sucesor a principios del próximo año, con una votación de confirmación del Senado norteamericano a continuación.

“El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el martes se completaría la segunda ronda de entrevistas para elegir al próximo presidente de la Fed y que Trump anunciaría su decisión antes de Navidad. Ese mismo día, Bloomberg indicó que Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, se perfila como el principal candidato para presidir la Fed luego de mayo del próximo año", indicó un reporte de IEB.

Las proyecciones de esta semana se verán obstaculizadas por el cierre del Gobierno de 43 días durante octubre y noviembre. Los informes gubernamentales más recientes sobre el mercado laboral y la inflación en EEUU fueron para septiembre, lo que obligó a las autoridades monetarias a llenar los vacíos con estimaciones privadas, sondeos propios y conversaciones con contactos empresariales y comunitarios.

Trump y Powell han sostenido una relación de "alta tensión".

Los datos previstos para después de la reunión de la Fed podrían ayudar a aclarar si la economía se inclina hacia un empleo más débil o hacia una mayor inflación, y ayudar así a suavizar la división política. Pero también podría prolongar el actual estancamiento si, como esperan los analistas, la tasa de desempleo se mantiene relativamente baja y la inflación se mantiene por encima del objetivo.

Una encuesta reciente de Reuters entre economistas anticipa un crecimiento económico en 2026 de alrededor del 2%, algo por encima de la mayoría de las estimaciones de la tasa tendencial, con una inflación subyacente sensiblemente por encima del objetivo de la Fed del 2,8%, y una tasa de desempleo media del 4,4%, donde estaba en septiembre.

Esto no supondría un gran alivio para las autoridades monetarias, en particular para un grupo de presidentes de bancos regionales de la Fed que afirman querer estar seguros de que la inflación -por encima del objetivo desde hace casi cinco años- va a descender antes de bajar mucho más las tasas.