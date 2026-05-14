Cayeron escombros sobre la autopista Cross Bronx Expressway de Nueva York y un conductor sobrevivió de milagro

Un hombre fue llevado al hospital el pasado miércoles luego de que cayeran escombros de la autopista Cross Bronx Expressway, según NBC New York. Los escombros cayeron sobre el conductor durante la mañana, desde el techo de un carril en dirección oeste de la autopista que dirige al nivel inferior del puente George Washington. Fuente: X @ULTIMAHORAENX

Un hombre fue llevado al hospital el pasado miércoles luego de que cayeran escombros de la autopista Cross Bronx Expressway, según el canal local NBC New York. Los escombros se desplomaron sobre el conductor durante la mañana, desde el techo de un carril en dirección oeste de la autopista que dirige al nivel inferior del George Washington Bridge.

A través de su red social X, las autoridades de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey indicaron que el incidente ocurrido continúa en investigación y recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternativas.

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Este suceso representa el segundo caso en una semana de caída de escombros sobre la Cross Bronx Expressway, confirmaron autoridades consultadas por NBC New York.

La semana previa, una pieza de concreto desprendida de un paso elevado quedó registrada por la cámara de un automóvil. En ese caso, el vehículo resultó con daños considerables y tuvo que ser remolcado, aunque no se reportaron víctimas.

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A través de su red social X, las autoridades de la Port Authority indicaron que el incidente ocurrido continúa en investigación y recomendaron a los automovilistas ir por otros caminos. Fuente: X @PANYNJ

Quién es el conductor afectado

El hombre que sobrevivió al impacto fue identificado como John Toledo, de 61 años. El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del jueves, cuando circulaba por la autopista Trans-Manhattan, bajo los apartamentos Bridge, en Washington Heights, Manhattan.

Según detalló la Autoridad Portuaria en un comunicado citado por El Diario NY, Toledo regresaba a su casa luego de terminar su jornada laboral en el Departamento de Protección Ambiental de Nueva York cuando el bloque de hormigón cayó sobre su vehículo.

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Un hombre fue llevado al hospital el pasado miércoles luego de que cayeran escombros de la autopista Cross Bronx Expressway, según el canal local NBC New York. Foto: X @ultimahoraenX

Tras el siniestro, la agencia responsable de la carretera aseguró que equipos especializados inspeccionaron y repararon inmediatamente la zona afectada. “Luego de revisar el área, confirmamos que falló un componente del techo y realizamos todas las reparaciones necesarias”, señalaron las autoridades.

El conductor no tuvo posibilidad de frenar ni esquivar el bloque de concreto, que atravesó la parte frontal del automóvil y lo dejó completamente destruido. Las imágenes compartidas por Toledo en redes sociales muestran los graves daños sufridos por el vehículo.

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“Tengo suerte de estar vivo. El coche está destrozado. Ahora tengo que averiguar a quién puedo presentar una queja”, escribió el hombre tras el accidente.

En declaraciones recogidas por El Diario NY, Toledo aseguró que sobrevivió por cuestión de segundos y advirtió sobre el peligro que representa el deterioro de la infraestructura vial.

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“Si hubiera estado uno o dos segundos más adelante, ese trozo de hormigón habría atravesado el parabrisas y no estaría hablando con ustedes”, concluyó.

Un día gris y con tráfico denso en la Cross Bronx Expressway, donde coches y camiones transitan por la carretera mojada mientras se observa nieve derretida en los bordes. (David Dee Delgado for The New York Times)

Huella histórica de la autopista: expulsión, enfermedad y desigualdad

El diseño de la Cross Bronx Expressway respondió a la visión del urbanista Robert Moses en la década de 1940 y se ejecutó desplazando a decenas de miles de residentes. El biógrafo de Moses, Robert Caro, describió este enfoque como el uso de una “hachuela para carne” sobre la trama urbana.

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Actualmente el trazado atraviesa algunos de los barrios más desfavorecidos de Estados Unidos y sostiene un caudal de hasta 150.000 vehículos diarios, una cifra superior al previsto originalmente.

Esta presión vehicular explica en parte los elevados niveles de asma del Bronx. Para Akia Squitieri, directora ejecutiva del Bronx River Art Center, “la autopista ha contaminado nuestros barrios, ha desplazado familias y nos ha dejado con algunas de las tasas de asma más altas del país”.

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El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York reconoció la necesidad de corregir errores históricos. La comisionada Marie Therese Dominguez destacó la inversión de USD 35 millones en estudios para repensar la autopista, iniciativa presentada como parte de una transformación urbana.