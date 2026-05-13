El embargo salarial y la pérdida de reembolsos fiscales afectan a millones con préstamos estudiantiles en Estados Unidos

El Departamento de Educación de Estados Unidos suspende temporalmente los embargos salariales y la retención de reembolsos fiscales por préstamos estudiantiles en mora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció la suspensión temporal del embargo salarial y la retención de reembolsos fiscales, brindando alivio a millones de hogares con préstamos estudiantiles en mora.

Aunque esta medida responde a una necesidad urgente, persiste la incertidumbre respecto a sus condiciones y duración.

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La decisión impacta de forma directa en quienes no pudieron cumplir con sus pagos de créditos federales, evitando, por el momento, la pérdida salarial y el reembolso de impuestos para las familias más vulnerables.

El embargo salarial y la retención de reembolsos fiscales afectan a los prestatarios en default, es decir, quienes incumplieron sus obligaciones con el sistema federal de préstamos estudiantiles.

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Estas sanciones representan una reducción de los ingresos mensuales y la posible confiscación de devoluciones tributarias, un riesgo que complica aún más la situación de quienes ya tienen dificultades financieras. Así lo puntualizó el Departamento de Educación en su comunicado oficial.

La medida beneficia a millones de familias con deuda de créditos estudiantiles, aunque persiste la incertidumbre sobre su alcance y duración (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 10 de mayo, el Departamento de Educación de Estados Unidos precisó que los embargos salariales y las retenciones de reembolsos fiscales por deudas de préstamos estudiantiles federales seguirán suspendidos hasta enero de 2026.

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Según medios como ABC News y Politico, esta medida busca proteger a los hogares durante la temporada de impuestos y otorgar tiempo a los prestatarios para adaptarse a futuros cambios en los planes de pago.

Qué implica la suspensión de embargos para los prestatarios

El alcance del alivio es, por ahora, limitado y temporal. Más de 5 millones de prestatarios se encuentran actualmente en situación de incumplimiento, cifra que, de acuerdo con datos de Morningstar/Marketwatch y CBS News, podría incrementarse hasta los 9 millones si no se adoptan nuevas soluciones estructurales.

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Aunque la orden federal bloquea la mayoría de los embargos y retenciones, existe temor entre los deudores ante la posible pérdida de sus devoluciones tributarias durante la temporada de impuestos.

Durante este período, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) aplica tradicionalmente los cobros de deudas federales a través del programa Treasury Offset, lo que aumenta la presión sobre quienes no hayan regularizado su situación antes de que termine la moratoria.

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Según Student Loan Borrower Assistance, la incertidumbre persiste para aquellos que no consigan acceder a un acuerdo o plan de rehabilitación previo a la reanudación de las sanciones.

Más de 5 millones de prestatarios están en default, cifra que podría llegar a 9 millones sin reformas estructurales en el sistema federal de préstamos estudiantiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Linda McMahon, directora del Departamento de Educación, explicó: “La prórroga hasta enero de 2026 tiene como objetivo brindar tiempo a los prestatarios para adaptarse a los próximos cambios regulatorios y garantizar que millones no enfrenten mayores obstáculos económicos mientras se rediseñan los planes de pago en el sistema federal”.

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El impacto en la comunidad hispana: un riesgo agravado

La comunidad hispana enfrenta una mayor vulnerabilidad ante el embargo salarial y la retención de reembolsos fiscales vinculados a préstamos estudiantiles.

De acuerdo con Student Loan Borrower Assistance, la población latina registró uno de los crecimientos universitarios más altos del país, pero también mantiene tasas de impago por encima del promedio nacional, lo que lleva a una exposición desproporcionada a sanciones financieras.

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Informes sectoriales destacan que, debido a ingresos y barreras sistémicas, muchos hispanos dependen principalmente de créditos federales y se ven más expuestos al riesgo de perder su reembolso fiscal anual, un ingreso extraordinario fundamental para numerosas familias durante el año académico.

Organizaciones como UnidosUS y Hispanic Federation insisten en la necesidad de contar con información actualizada y asesoramiento para evitar sanciones innecesarias.

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Recursos y orientación para familias en mora

Para quienes se enfrentan a embargo salarial o retención de reembolso fiscal, las organizaciones especializadas recomiendan actuar rápidamente.

Organizaciones como UnidosUS y Hispanic Federation recomiendan a los hispanos informarse y buscar asesoría para evitar sanciones financieras innecesarias por préstamos estudiantiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental verificar el estado de la deuda en la plataforma oficial del Departamento de Educación (StudentAid.gov) y consultar dudas sobre reembolsos directamente con el IRS.

Existen alternativas como solicitar planes de pago modificados, iniciar la rehabilitación del préstamo o acceder a programas de condonación para quienes cumplan los requisitos.

También hay servicios legales gratuitos o a bajo costo y entidades comunitarias con orientación específica para la población hispana.

Estas opciones buscan minimizar el impacto de la sanción y asistir a los prestatarios que desean regularizar su situación antes de que termine la moratoria.

Para muchas familias, el riesgo de perder el reembolso fiscal no solamente implica una sanción financiera, sino la pérdida de uno de los pocos recursos económicos extraordinarios disponibles a lo largo del año.

La suspensión temporal de embargos salariales y retenciones de reembolsos fiscales constituye un respiro parcial, con la incertidumbre vigente hasta la implementación de reformas definitivas en el sistema federal de préstamos estudiantiles.