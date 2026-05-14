JD Vance confirmó avances en las negociaciones con Irán pero insistió en que Teherán no podrá desarrollar un arma nuclear

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este miércoles que las conversaciones con Irán registraron avances en los últimos días, aunque dejó en claro que la administración de Donald Trump mantendrá su principal condición para cualquier acuerdo: impedir que Teherán pueda acceder a armas nucleares. Las declaraciones llegan después de que la Casa Blanca calificara como “inaceptable” la última contrapropuesta iraní para poner fin al conflicto.

“Creo que estamos haciendo progresos”, dijo Vance ante periodistas en la Casa Blanca. El funcionario explicó que el objetivo central de Washington sigue siendo garantizar límites permanentes al programa nuclear iraní.

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“La línea roja es muy simple. El presidente necesita sentirse seguro de que hemos puesto suficientes protecciones en marcha para que Irán nunca tenga un arma nuclear”, sostuvo.

El vicepresidente indicó que mantuvo contactos con representantes estadounidenses y aliados regionales involucrados en las negociaciones.

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“Pasé bastante tiempo al teléfono con Jared Kushner y Steve Witkoff, además de varios de nuestros amigos en el mundo árabe”, señaló.

Vance aseguró además que las conversaciones diplomáticas evolucionaron favorablemente en las últimas semanas.

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, habla ante la prensa en el complejo de la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Hemos logrado muchos avances desde que dejamos Pakistán. Allí ya habíamos conseguido algo de progreso, pero desde entonces avanzamos aún más”, afirmó.

La Casa Blanca intenta sostener el canal diplomático pese a la fragilidad del alto el fuego vigente desde el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán. Trump había advertido días atrás que la tregua atraviesa un momento crítico luego de rechazar la respuesta enviada por Teherán a la propuesta estadounidense.

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El conflicto comenzó el 28 de febrero tras ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes. Desde entonces, la tensión regional se expandió más allá del plano militar y afectó mercados energéticos, cadenas de suministro y el comercio marítimo internacional.

Uno de los principales focos de disputa continúa siendo el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por donde antes de la guerra transitaba cerca del 20% del petróleo y gas natural comercializado en el mundo. Irán restringió parcialmente la navegación en la zona e implementó sistemas de peajes para embarcaciones, mientras Washington respondió con un bloqueo naval sobre puertos iraníes.

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La situación generó un fuerte impacto sobre los precios internacionales del petróleo. El barril de Brent llegó a cotizar cerca de los 108 dólares después de las últimas tensiones entre Washington y Teherán y de las advertencias de Trump sobre el estado de las negociaciones.

El petrolero ODESSA llega a Corea del Sur tras atravesar el estrecho de Ormuz en medio de las tensiones en la región (REUTERS/Kim Soo-hyeon/Archivo)

Vance insistió en que la prioridad de la administración estadounidense es evitar que Irán conserve capacidad para desarrollar armamento nuclear.

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“Queremos poder mirar a los estadounidenses a los ojos y decirles que no tendrán que preocuparse de que este régimen muy peligroso tenga acceso a las armas más peligrosas del mundo”, afirmó.

A pesar de la dureza del discurso oficial estadounidense, el vicepresidente remarcó que la Casa Blanca sigue apostando por una salida negociada.

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“Hay muchas formas de alcanzar ese objetivo. El presidente nos ha puesto en un camino diplomático por ahora, y eso es en lo que estoy enfocado”, explicó.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo esta semana que Washington debe aceptar la propuesta de 14 puntos presentada por la república islámica.

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“No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como están expuestos en la propuesta”, escribió el dirigente iraní. Entre las exigencias de Teherán figuran el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, el desbloqueo de activos congelados y el fin de operaciones militares vinculadas al conflicto.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo esta semana que Washington debe aceptar la propuesta de 14 puntos presentada por la república islámica

El portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, también lanzó advertencias a Washington. Según afirmó, si Estados Unidos “no accede a las demandas legítimas y definitivas en el ámbito diplomático”, deberá esperar nuevas derrotas militares.

Mientras continúan los contactos diplomáticos, funcionarios de inteligencia estadounidenses consideran que Irán aún conserva capacidades misilísticas importantes pese a los ataques sufridos desde el inicio de la guerra.

De acuerdo con evaluaciones de Washington, Teherán habría vuelto a poner en funcionamiento la mayoría de sus plataformas de lanzamiento cercanas al estrecho de Ormuz.

En ese escenario, la administración Trump busca mantener abiertas las negociaciones sin relajar la presión económica y militar sobre Irán, mientras la estabilidad del alto el fuego sigue dependiendo de avances concretos entre ambas partes.

(Con información de Reuters y AFP)