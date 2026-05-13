Donald Trump publicó en su red social una imagen de Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos

Donald Trump compartió una imagen de Venezuela representada como el "Estado 51" de Estados Unidos, retuiteada por la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes en su plataforma Truth Social un gráfico que muestra el mapa de Venezuela con el fondo de una bandera estadounidense y la leyenda “51º State”. La publicación, difundida mientras el mandatario se dirigía a China para una cumbre de alto nivel, intensificó el debate sobre la relación entre ambos países tras la captura de Nicolás Maduro en enero, en una operación militar estadounidense.

El posteo llega luego de que en declaraciones a Fox News realizadas el lunes, Trump sostuvo que consideraba “seriamente” la posibilidad de incorporar a Venezuela como el estado número 51, argumentando que los venezolanos “lo aman” y que su administración mantiene un control efectivo sobre la nación sudamericana, rica en petróleo. El mandatario estadounidense ya había realizado comentarios similares en marzo, sugiriendo en tono irónico la integración venezolana tras el triunfo de la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

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El posteo llega luego de que en declaraciones a Fox News realizadas el lunes, Trump sostuvo que consideraba “seriamente” la posibilidad de incorporar a Venezuela como el estado número 51

La reacción no tardó en llegar desde Caracas. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, negó rotundamente que su país contemple convertirse en un nuevo estado de Estados Unidos. “Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez este lunes desde La Haya, donde participó en la fase final de las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia por la disputa territorial del Essequibo.

Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras la destitución y captura de Maduro, ha supervisado un proceso de deshielo diplomático con Washington. Bajo su gestión, sectores clave de la economía venezolana, como el minero y petrolero, han reabierto a la inversión extranjera, especialmente de compañías estadounidenses. No obstante, la presidenta interina subrayó la defensa de la soberanía nacional: “Nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres, que dieron su vida por hacer de nosotros, no una colonia, sino un país libre”.

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La dirigente chavista evitó elevar el tono diplomático pese a la provocadora publicación de Trump y reiteró que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Estados Unidos. “Ese es el curso, ese es el camino”, indicó Rodríguez, quien también resaltó la importancia estratégica de Venezuela por poseer “las reservas más grandes de petróleo del planeta” y una de las mayores de gas natural.

Rodríguez se encontraba en la Corte Internacional de Justicia en La Haya defendiendo el reclamo venezolano sobre el territorio del Essequibo, una región de 160 mil kilómetros cuadrados rica en oro, diamantes, madera y petróleo, y cuya soberanía disputa Guyana. La presidenta encargada sostuvo ante los jueces que la controversia debe resolverse por la vía política y no judicial, y acusó a Guyana de socavar los mecanismos de negociación establecidos en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

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La disputa por el Essequibo ha cobrado relevancia internacional desde el hallazgo de grandes yacimientos petroleros en la zona en 2015, lo que llevó a Guyana a solicitar a la Corte Internacional de Justicia la ratificación de la frontera fijada en 1899. Venezuela, por su parte, rechaza la competencia de la corte y considera vigente el acuerdo bilateral de 1966.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)

Desde la caída de Maduro, la administración Trump ha impulsado un plan de tres fases para Venezuela: estabilización, reconstrucción y transición. Funcionarios estadounidenses afirman que la primera fase ya se ha completado, en un contexto marcado por la liberación parcial de presos políticos y la aprobación de una ley de amnistía en febrero por la Asamblea Nacional venezolana.

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Trump aseguró este martes que su Gobierno trabaja para liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela y elogió la gestión de Rodríguez: “Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado. No pueden creerlo. Están bailando en las calles”, declaró el presidente estadounidense antes de partir hacia China.

A pesar del acercamiento entre ambos gobiernos, sectores opositores y organizaciones de derechos humanos critican que aún permanecen cientos de personas detenidas por razones políticas y reclaman la pronta convocatoria de elecciones. Consultada el 1 de mayo sobre esa posibilidad, Rodríguez respondió que “no sabía” cuándo se celebrarían nuevos comicios, aunque admitió que serían “en algún momento”.

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La principal líder opositora, María Corina Machado, ha descartado por completo cualquier posibilidad de que Venezuela se convierta en un estado de Estados Unidos, insistiendo en la defensa de la soberanía nacional. Las declaraciones tanto del oficialismo como de la oposición coinciden en rechazar la integración como estado número 51, pese a la retórica reiterada de Trump en los últimos meses.

(Con información de AFP, EFE y AP)

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