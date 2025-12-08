Retiran frutos secos de popular marca por riesgo a que provoquen una grave enfermedad

Los frutos secos retirados podrían provocar salmonelosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro de frutos secos mixtos sin sal de la marca Wegmans en nueve estados de Estados Unidos ha generado preocupación entre consumidores y autoridades sanitarias, tras la detección de una posible contaminación con Salmonella. Según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), los productos afectados incluyen envases de 964 gramos (34 oz) y bolsas de 326 gramos (11,5 oz) de Wegmans Deluxe Mixed Nuts Unsalted, fabricados por Mellace Family Brands California, con sede en Warren, Ohio.

Estos artículos se distribuyeron en Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Virginia y Washington, D.C., entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025. Hasta la fecha, no se han reportado casos de enfermedad asociados a este retiro.

Detalles del retiro de productos

La alerta se originó cuando pruebas rutinarias del proveedor detectaron Salmonella en un lote de pistachos crudos, uno de los componentes de la mezcla de frutos secos. Los productos retirados corresponden a dos presentaciones:

Las autoridades recomiendan a los consumidores solicitar un reembolso y no ingerir el producto bajo ninguna circunstancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un envase de plástico de 964 gramos (UPC 077890421314, lote 58041, con fecha de consumo preferente al 28 de julio de 2026) y una bolsa de plástico de 326 gramos (UPC 077890421352, lote 58171, con fecha de consumo preferente al 10 de agosto de 2026). Ambos artículos pueden devolverse en el mostrador de servicio de Wegmans para obtener un reembolso completo.

Riesgos de la infección por Salmonella

La Salmonella es una bacteria capaz de provocar salmonelosis, una enfermedad que puede manifestarse con fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En algunos casos, la infección puede derivar en complicaciones graves, como artritis, e incluso resultar mortal.

Los CDC advierten que cualquier persona puede contraer Salmonella, aunque los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 50 con problemas médicos previos, los mayores de 65 años y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado presentan un mayor riesgo de desarrollar cuadros severos. Cada año, se estiman alrededor de 1,35 millones de infecciones por Salmonella en Estados Unidos, siendo los alimentos contaminados la principal vía de transmisión.

Recomendaciones para consumidores

La salmonelosis puede confundirse con una intoxicación estomacal ligera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los CDC recomiendan a quienes hayan adquirido los frutos secos retirados que los devuelvan en el punto de venta para recibir el reembolso correspondiente. Además, los CDC insisten en la importancia de mantener una adecuada refrigeración de los alimentos perecederos, así como de los preparados y las sobras, para evitar la proliferación de bacterias. La manipulación segura de los alimentos y la higiene en la cocina son medidas clave para prevenir infecciones. Ante la aparición de síntomas compatibles con salmonelosis, se aconseja consultar a un profesional de la salud, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

La Salmonella en alimentos

La Salmonella figura entre las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos, hospitalizaciones y muertes tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, según los CDC. Aunque el pollo es una fuente frecuente de esta bacteria —más de uno de cada 25 paquetes de pollo en supermercados estadounidenses puede estar contaminado—, otros productos como los frutos secos también pueden representar un riesgo.

La incidencia de infecciones por Salmonella suele aumentar en verano, cuando las altas temperaturas y la falta de refrigeración favorecen el crecimiento bacteriano. Además, la resistencia antimicrobiana en Salmonella está en aumento, lo que complica el tratamiento de las infecciones más graves y limita las opciones terapéuticas disponibles.

A pesar de la magnitud de las infecciones por Salmonella, la mayoría de los casos no se diagnostica, ya que muchas personas con intoxicación alimentaria no buscan atención médica ni se someten a pruebas de laboratorio, lo que dificulta conocer el verdadero alcance de la enfermedad.