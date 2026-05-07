Estados Unidos

Usuarios de PlayStation podrán reclamar pagos tras acuerdo millonario con Sony: quiénes califican

La resolución provisional prevé un fondo millonario para quienes compraron juegos digitales mediante vouchers entre 2019 y 2023. Los usuarios activos recibirán compensaciones en sus cuentas de PlayStation Store, mientras que quienes ya no utilizan la plataforma podrán optar por un pago en efectivo

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La demanda colectiva alega que Sony violó leyes antimonopolio al limitar la venta de códigos digitales de juegos solo a PlayStation Store entre 2019 y 2023 (AP Foto/Eugene Hoshiko).
La demanda colectiva alega que Sony violó leyes antimonopolio al limitar la venta de códigos digitales de juegos solo a PlayStation Store entre 2019 y 2023 (AP Foto/Eugene Hoshiko).

Un juez federal en California concedió la aprobación preliminar a un acuerdo de USD 7,85 millones que podría poner fin a una prolongada demanda colectiva contra Sony. La controversia se centra en la decisión de la compañía de restringir la venta de tarjetas para descargas digitales, conocidas como game-specific voucher (GSV), exclusivamente a su tienda en línea.

Según la acusación, esta medida permitió incrementar precios y eliminar la competencia de minoristas externos. El tribunal fijó para el 15 de octubre de 2026 una audiencia en la que se determinará si el acuerdo se resuelve de forma definitiva en el proceso judicial iniciado tres años atrás.

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Más de 4,4 millones de usuarios podrían beneficiarse, según documentos judiciales citados por USA Today. En la última década, menos del 2% de las grandes demandas colectivas digitales en la industria del videojuego han alcanzado estas cifras.

Acusan a Sony de restringir la venta de juegos digitales en PlayStation Store

La demanda, presentada en 2023, acusó a Sony de monopolizar el mercado desde 2019 al exigir que toda compra digital de títulos de PlayStation se realizara exclusivamente a través de la PlayStation Store.

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Según la demanda citada por People, esta política prohibió a terceros como Amazon, GameStop y Walmart vender códigos digitales de juego, lo que impactó de forma directa a millones de consumidores. Los demandantes argumentaron que la compañía violó la ley federal antimonopolio y diversas leyes estatales al incrementar precios y anular la posibilidad de comparar ofertas entre comercios.

Tal como reportó USA Today, Sony sostuvo que sus prácticas comerciales no infringieron ninguna norma, y que el acuerdo busca evitar los costos y la distracción de un litigio prolongado. El juzgado de distrito del norte de California precisó que aún no se ha determinado si la firma incurrió en una infracción legal.

La audiencia final para ratificar el acuerdo entre Sony y los usuarios se realizará el 15 de octubre de 2026 (Europa Press).
La audiencia final para ratificar el acuerdo entre Sony y los usuarios se realizará el 15 de octubre de 2026 (Europa Press).

Quiénes son elegibles para la compensación

El acuerdo cubre compras realizadas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023. Entre los títulos cuya adquisición genera derecho a compensación se encuentran series como The Last Of Us Remastered, Assassin’s Creed Chronicles: China y Call of Duty: Classic. La lista completa está disponible en el sitio PSN Digital Games Settlement.

Más de 4,4 millones de cuentas pertenecientes a compradores en ese periodo han sido automáticamente añadidas al grupo de demandantes. Si no se excluyen, permanecerán incluidos y podrán beneficiarse de cualquier resultado favorable que surja contra la empresa, aunque también quedarán sujetos a las resoluciones y fallos que emita el tribunal respecto a este caso.

Quienes deseen quedar fuera del grupo de demandantes deben enviar una solicitud por escrito antes del 2 de julio de 2026. Al excluirse, no estarán sujetos a futuras decisiones, órdenes o sentencias del tribunal, ni podrán recibir parte del monto acordado en este proceso. Sin embargo, conservarán el derecho de iniciar acciones legales individuales contra la empresa por los hechos reclamados en la demanda.

Para oponerse al acuerdo o a cualquiera de sus partes, como los honorarios, el reembolso de gastos o los premios por servicios a los abogados, se debe presentar una objeción por escrito antes del 2 de julio de 2026.

The Last of Us Part II
El acuerdo permite que antiguos compradores de títulos como The Last Of Us Remastered y Assassin’s Creed Chronicles reciban reembolsos (Naughty Dog|Distribuidor Sony: Interactive Entertainment).

Criterios y modalidad de la reparación económica para los afectados

De acuerdo con los términos del preacuerdo, los usuarios elegibles recibirán compensaciones en forma de créditos con valor en efectivo para sus carteras digitales de la PlayStation Network. Aquellos que ya no disponen de cuentas activas en la red podrán recibir un pago en efectivo por correspondencia, tras el procesamiento administrativo del caso.

No se ha hecho público el monto exacto que recibirá cada demandante. Hasta un 25% del total acordado quedará reservado para cubrir honorarios de abogados, según la información difundida por USA Today. La distribución restante se asignará en función de los títulos específicos adquiridos por cada persona dentro del periodo definido. También está prevista una partida para quienes lideraron la demanda colectiva.

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