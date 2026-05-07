Militares de distintos países buscan a dos soldados estadounidenses desaparecidos en la costa de Marruecos

La desaparición ocurrió durante ejercicios militares internacionales que reúnen a miles de efectivos (Europa Press)

Más de 600 efectivos militares de Estados Unidos y otros países continúan desplegados en la búsqueda de los dos soldados estadounidenses desaparecidos en Marruecos.

Los efectivos fueron reportados como desaparecidos la semana pasada en las inmediaciones de la zona de entrenamiento Cap Draa, cerca de Tan-Tan, durante ejercicios militares internacionales conocidos como León Africano 26. La operación de búsqueda abarca tanto la costa atlántica como cuevas submarinas, según confirmaron las autoridades.

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El incidente se produjo en un entorno caracterizado por terreno montañoso y una combinación de llanuras desérticas y semidesérticas. Desde que se reportó la desaparición, unidades especializadas en búsqueda y rescate fueron movilizadas y trabajan de manera ininterrumpida para localizar a los desaparecidos.

La Marina marroquí divulgó imágenes de buzos inspeccionando cuevas submarinas, aeronaves sobrevolando la superficie oceánica y equipos uniformados con perros rastreadores recorriendo la zona rocosa del litoral.

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A esas tareas se sumaron dos embarcaciones que inicialmente formaban parte del componente marítimo del ejercicio militar, entre ellas una fragata marroquí europea multimisión, un buque francés de abastecimiento multipropósito y un buque logístico estadounidense. Estas unidades, además de continuar colaborando en las maniobras, participan activamente en la búsqueda.

“Las labores de búsqueda y rescate continúan. Estamos agradecidos a nuestros socios marroquíes por su apoyo continuo”, describió a la agencia EFE un oficial de Defensa de EE.UU.

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El equipo de aviación desplegado incluye un jet UC-35 Citation y una aeronave C-12 Huron del Ejército de Estados Unidos, junto a helicópteros Puma y Super Puma de la fuerza aérea marroquí.

La edición 22 de los ejercicios militares liderados por Estados Unidos reúne a más de 5.000 efectivos de casi 40 países en distintas ciudades de Marruecos, con actividades terrestres, marítimas y aéreas hasta el 8 de mayo.

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El operativo se concentra en Cap Draa, cerca de Tan-Tan, en plena costa atlántica marroquí (EFE)

Para reforzar la vigilancia sobre el área de rastreo, proveedores de tecnología involucrados en el ejercicio pusieron a disposición sistemas aéreos no tripulados, los cuales contribuyen a la visualización y monitoreo en tiempo real.

La coordinación entre las fuerzas estadounidenses y marroquíes se realiza desde un puesto de mando avanzado cercano a la zona del incidente. Allí, los equipos reciben información actualizada proveniente de los sistemas de vigilancia aérea y de los informes de las patrullas terrestres y marítimas. Los equipos caninos especializados en búsqueda y rescate también están integrados en el operativo, recorriendo los senderos y accesos de la franja costera.

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Al mismo tiempo, hoy por primera vez, Estados Unidos llevó a cabo una operación humanitaria en el Sáhara Occidental como parte de los ejercicios conjuntos con Marruecos, en la ciudad de Dajla.

Según la embajada estadounidense, este despliegue representa un “hito significativo” dentro del marco de los ejercicios, ya que marca el debut del componente humanitario de la operación en esta región disputada. La iniciativa incluyó la presencia de 100 profesionales médicos estadounidenses y marroquíes, quienes brindaron atención a 20.000 personas en Dajla y Tarudant, ofreciendo consultas oftalmológicas, entrega de kits dentales infantiles y campañas de higiene.

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(Con información de AP y EFE)