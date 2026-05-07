Chevron advierte sobre posible escasez global de petróleo y suba del precio de la gasolina

El precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos alcanza los USD 4,48 por galón, un aumento interanual superior al 40% (REUTERS/Bing Guan/Foto de archivo)

La interrupción del tráfico petrolero por el Estrecho de Ormuz a raíz del conflicto en Irán tendrá consecuencias directas en la economía mundial, según advirtió el director ejecutivo de Chevron Mike Wirth.

Wirth indicó que la reducción del suministro de crudo obligará a desacelerar los ritmos económicos, con efectos más graves en Asia y Europa, mientras que el impacto en Estados Unidos será menor y se manifestará en una fase posterior, de acuerdo con el medio Fox Business.

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La clausura del principal corredor marítimo para el tránsito de petróleo exportado por países vecinos del Golfo Pérsico ya provocó que los precios internacionales, como el West Texas Intermediate y el Brent, superaran los USD 100 por barril, alcanzando máximos de USD 110 tras la escalada del conflicto, según Fox Business.

Este incremento afectó de inmediato a los países asiáticos, los más dependientes del suministro energético de la región, mientras que Europa enfrenta un impacto progresivo.

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De acuerdo con datos de la AAA, el precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos llegó a USD 4,48 por galón, lo que representa un aumento de más del 41% frente a los USD 3,16 por galón registrados hace un año.

El director ejecutivo de Chevron señaló que la situación actual podría equipararse a las crisis energéticas de la década de 1970, con consecuencias profundas en la actividad económica global (REUTERS/Mike Blake)

Este encarecimiento se trasladó también al combustible para aviación, con el jet fuel superando los USD 4 por galón frente a los menos de USD 2,50 previos al conflicto, según cifras informadas por Fox Business.

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Al intervenir en la conferencia del Instituto Milken, Wirth advirtió que el escenario actual podría ser comparable en alcance a las crisis energéticas de la década de 1970.

El directivo citó como antecedente las disrupciones provocadas por la guerra de Yom Kippur y la revolución iraní, cuando las exportaciones de petróleo desde Medio Oriente sufrieron alteraciones masivas.

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Según Fox Business, los primeros signos de escasez serán inmediatos, ya que las reservas comerciales, los cargamentos que operan al margen de sanciones y los depósitos estratégicos nacionales están siendo consumidos rápidamente.

“Empezaremos a ver escasez física. La demanda debe ajustarse a la oferta. Las economías van a tener que desacelerarse”, puntualizó Wirth.

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El bloqueo del Estrecho de Ormuz tras el conflicto en Irán genera una crisis energética global con efectos directos en Asia y Europa (REUTERS/Benoit Tessier)

El alza de precios energéticos ya supera el 40% interanual

La subida del precio del crudo se trasladó de forma inmediata al consumidor final. Según la AAA, el precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los USD 4,48 por galón este martes, un incremento interanual de más del 41% respecto a los USD 3,16 por galón de hace doce meses, de acuerdo con Fox Business.

El impacto también se observa en los combustibles para aviación: el jet fuel superó los USD 4 por galón tras el inicio del conflicto, cuando su precio era inferior a USD 2,50.

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Este aumento de costos contribuyó, según Fox Business, al fracaso del plan de salida de la bancarrota de Spirit Airlines y motivó solicitudes de rescate federal por parte de varias aerolíneas de bajo costo.

El cierre del Estrecho de Ormuz y el riesgo para la cadena global de suministro energético

El bloqueo del Estrecho de Ormuz paralizó el tránsito de buques petroleros y ejerce presión sobre las reservas estratégicas globales.

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Los precios internacionales del petróleo, como el Brent y el West Texas Intermediate, superan los USD 100 por barril ante la tensión en Medio Oriente (REUTERS/Benoit Tessier)

La alta dependencia asiática de los proveedores del Golfo Pérsico anticipa una desaceleración más rápida en las economías de la región, tal como advirtió Mike Wirth en la conferencia. El directivo subrayó que la situación representa “un impacto potencialmente tan grande como el de los años setenta”.

La reciente descarga de crudo en el puerto de Long Beach, que abastece a la región de Los Ángeles y al sur de California, señala el inminente agotamiento de las fuentes habituales de suministro, incluso para mercados como Estados Unidos, que actúa como exportador neto pero no es ajeno al encarecimiento global de la energía.

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Según los datos presentados por Fox Business y la AAA, el conflicto y el cierre del corredor estratégico ya generaron una alteración profunda en los mercados energéticos, con un impacto directo y acelerado en los precios y en la dinámica de las economías mundiales.