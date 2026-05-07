Organizan feria de empleo en Florida para trabajadores afectados por el cierre de Spirit Airlines: fechas, lugares y cómo postularse

La feria de empleo organizada en Florida brinda apoyo inmediato a los exempleados de Spirit Airlines, que buscan nuevas oportunidades laborales tras el cierre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Florida, la reciente feria de empleo dirigida a los más de 4.850 trabajadores afectados por la suspensión de operaciones de Spirit Airlines representa la respuesta inmediata a una crisis laboral de gran magnitud.

La aerolínea de bajo costo interrumpió sus vuelos el sábado tras no lograr un rescate financiero, lo que generó la pérdida de miles de empleos y la suspensión abrupta del seguro médico, especialmente en Broward y Miami-Dade, zonas con alta presencia de comunidades inmigrantes y donde los aeropuertos locales funcionaban como centros operativos clave para la compañía.

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Los exempleados de Spirit Airlines pueden postularse a las ferias de empleo programadas en Florida presentándose directamente con su currículum en los eventos organizados por CareerSource Broward y agencias asociadas.

Las próximas jornadas serán el 20 de mayo en el Miramar Cultural Center y el 27 de mayo en el Broward County Convention Center durante la Port Everglades Career Fair & Expo.

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Para recibir asesoramiento y agilizar el proceso, los interesados pueden registrarse previamente en el portal de CareerSource Broward o comunicarse al 1-800-204-2418, según indicaron las autoridades laborales estatales.

La suspensión de operaciones de Spirit Airlines en Florida dejó a más de 4.850 trabajadores sin empleo y cobertura médica en Broward y Miami-Dade (REUTERS/Nathan Howard)

El cierre de Spirit Airlines tuvo un impacto especialmente severo en el sur de Florida, con más de 3.260 puestos laborales concentrados en los condados de Broward y Miami-Dade.

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La notificación oficial de despidos fue presentada ante FloridaCommerce, la agencia estatal de regulación laboral, lo que activó recursos y asistencia de emergencia para los empleados afectados.

CareerSource Broward, referencia en reconversión profesional, recibió este lunes y martes a numerosos extrabajadores en busca de orientación, reflejando la urgencia por encontrar alternativas laborales y la incertidumbre predominante.

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Según el reporte estatal, más de 4.850 empleados de Spirit Airlines perdieron su fuente de ingresos y cobertura médica tras la suspensión de operaciones, principalmente en los condados de Broward y Miami-Dade.

Las autoridades estatales y agencias de empleo como CareerSource Broward y Employ Miami-Dade desplegaron ferias laborales y líneas de asistencia para gestionar la solicitud de desempleo, mientras aerolíneas como JetBlue y American Airlines ofrecieron entrevistas preferenciales y acceso temporal al programa “jumpseat” para tripulaciones.

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Spirit Airlines enfrentó pérdidas superiores a USD 2.500 millones desde 2020 y el fracaso de un rescate estatal de USD 500 millones precipitó el cese definitivo de operaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recursos de emergencia y respuesta institucional

La suspensión, que dejó a miles de trabajadores en situación vulnerable, motivó respuestas inmediatas de instituciones públicas y privadas.

Entre los apoyos concretos figuran entrevistas laborales preferenciales ofrecidas por JetBlue Airways y American Airlines, así como la extensión temporal del programa “jumpseat” para tripulaciones, sujeto a disponibilidad, según confirmó Periódico Cubano.

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CareerSource Broward organizó ferias de empleo en Hollywood y prevé un evento en Miramar el 20 de mayo, además de la Port Everglades Career Fair & Expo el 27 de mayo en el Broward County Convention Center.

Historias como las de Sandra González y Denise Pool, exempleadas de Spirit, ilustran la dimensión humana de la crisis.

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Pool relató a Periódico Cubano las dificultades para cuidar a su madre con demencia tras quedarse sin ingresos, situación que refleja la realidad de decenas de familias que dependían de la estabilidad laboral en la compañía.

Causas financieras y antecedentes de la crisis

La magnitud del problema tiene origen en una crisis financiera que Spirit Airlines arrastraba desde hace cuatro años.

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La empresa acumuló pérdidas superiores a USD 2.500 millones desde 2020 y solicitó protección por bancarrota para 2024 y 2025, un cuadro agravado por el fracaso del más reciente intento de rescate estatal por USD 500 millones, abortado ante la falta de acuerdo con los acreedores. Sin este respaldo, la suspensión definitiva de vuelos se concretó a las 3:00 de la madrugada del sábado.

Las aerolíneas JetBlue y American Airlines ofrecieron entrevistas laborales preferenciales y acceso al programa 'jumpseat' para tripulaciones desplazadas de Spirit Airlines (REUTERS/Miguel Rodriguez)

El director ejecutivo de Spirit Airlines, Dave Davis, declaró a The Wall Street Journal que la compañía “no vendió boletos con la intención de dejar varados a los pasajeros”, y explicó que se esperaba obtener la liquidez necesaria para continuar las operaciones.

Tras el anuncio del secretario de Transporte, Sean Duffy, sobre la paralización, Spirit interrumpió todos sus servicios y oficializó el cierre.

Reacciones políticas y recursos disponibles para los empleados

El presidente Donald Trump, durante una comparecencia el 23 de abril, destacó que Spirit contaba con 18.000 trabajadores en el país, a quienes calificó como “grandes personas y grandes empleados”.

Tanto Trump como Duffy cuestionaron la gestión de la administración del expresidente Joe Biden por bloquear en 2024 la venta de Spirit a JetBlue por USD 3.800 millones, operación que, según ellos, habría cambiado el destino de la aerolínea.

Los recursos disponibles para los afectados incluyen agencias locales como CareerSource Broward y Employ Miami-Dade, la plataforma CareerOneStop, el Departamento del Trabajo, portales de aerolíneas y la línea estatal 1-800-204-2418 para tramitar beneficios por desempleo en Florida.