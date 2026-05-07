Estados Unidos

Un juez federal de Estados Unidos hizo pública una supuesta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein

Un tribunal de Nueva York permitió que se conociera un manuscrito relacionado con el caso Epstein, tras una solicitud judicial y pese a que las autoridades no confirmaron su autenticidad como prueba oficial

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Hoja de papel rayada con texto manuscrito en tinta negra, mostrando detalles de un caso judicial con información de expediente en la parte superior
Un tribunal de Nueva York permitió que se conociera un manuscrito relacionado con el caso Epstein, tras una solicitud judicial y pese a que las autoridades no confirmaron su autenticidad como prueba oficial

Un juez federal de Estados Unidos desclasificó este miércoles una presunta nota de suicidio escrita por Jeffrey Epstein, documento que había permanecido sellado durante años como parte del expediente judicial del excompañero de celda del fallecido financiero. El texto, manuscrito en papel amarillo rayado arrancado de un bloc legal, no está firmado ni ha sido autenticado por ninguna autoridad.

La nota fue encontrada en julio de 2019 por Nicholas Tartaglione, exoficial de policía de Briarcliff Manor, Nueva York, quien compartía celda con Epstein en el Centro Correccional Metropolitano (CCM) de Manhattan. Tartaglione declaró al New York Times que halló el documento dentro de una novela gráfica, tras ser retirado Epstein de la celda después de un aparente intento de suicidio fallido.

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El texto comienza con la frase “They investigated me for months — FOUND NOTHING!!!” (“Me investigaron durante meses - no hallaron nada”) y continúa con una referencia a cargos que se remontan a 16 años atrás. Luego añade: “It is a treat to be able to choose one’s time to say goodbye. Watcha want me to do — Bust out cryin!! NO FUN — NOT WORTH IT!!” (“Es un placer poder elegir el momento de decir adiós. ¿Qué quieres que haga? ¡¡Llorar a mares!! ¡¡NO ES DIVERTIDO!! ¡¡NO VALE LA PENA!!“), con estas últimas palabras subrayadas en el original.

Jeffrey Epstein posa en un documento de investigación de la Oficina Federal de Prisiones relacionado con un posible "intento de suicidio" ocurrido el 23 de julio de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Departamento de Justicia de EE. UU./vía
Jeffrey Epstein posa en un documento de investigación de la Oficina Federal de Prisiones relacionado con un posible "intento de suicidio" ocurrido el 23 de julio de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Departamento de Justicia de EE. UU./vía

El incidente que precedió al hallazgo ocurrió el 23 de julio de 2019, cuando Epstein fue encontrado semiconsciente con una tira de tela enrollada al cuello. Según un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (DOJ), los guardias hallaron marcas de fricción en su cuello. Tartaglione declaró en ese momento que Epstein había intentado ahorcarse, aunque el propio Epstein afirmó inicialmente ante las autoridades del penal que su compañero lo había atacado.

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Epstein se retractó después de esa acusación y dijo a los funcionarios del centro que “nunca tuvo ningún problema” con Tartaglione. A pesar de haber sido colocado bajo vigilancia de suicidio tras el episodio, negó tener intenciones de quitarse la vida.

Tartaglione entregó el documento a sus abogados por considerar que podía serle útil si Epstein persistía en la acusación de agresión en su contra. La nota quedó atrapada en una disputa legal prolongada entre los letrados del exoficial, y los documentos vinculados al conflicto fueron sellados para proteger el privilegio abogado-cliente, según consta en los expedientes judiciales.

En este documento, publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e impreso y preparado para una fotografía por Reuters en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de diciembre de 2025, se puede ver la acusación formal recientemente desclasificada contra el fallecido financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein. REUTERS/Jonathan Ernst
En este documento, publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e impreso y preparado para una fotografía por Reuters en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de diciembre de 2025, se puede ver la acusación formal recientemente desclasificada contra el fallecido financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein. REUTERS/Jonathan Ernst

El documento no formaba parte de los casi tres millones de páginas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó tras la aprobación de una ley de transparencia por el Congreso el año pasado. Una portavoz del departamento señaló que la agencia “nunca había visto” la nota, pese al esfuerzo exhaustivo de recopilación de registros que incluyó archivos de la Oficina de Prisiones y de la Oficina del Inspector General.

El juez Kenneth M. Karas, del Tribunal de Distrito Federal en White Plains, Nueva York, ordenó la desclasificación después de que el New York Times presentara una petición formal el jueves pasado para que el documento fuera hecho público. Antes de emitir su resolución, Karas solicitó a las partes del caso que expresaran su posición sobre la solicitud.

La oficina del fiscal federal de Manhattan, que procesó a Tartaglione, no se opuso a la divulgación. En una carta dirigida al juez, los fiscales escribieron que “existe un sólido interés público en las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein”.

Epstein, de 66 años, fue arrestado en julio de 2019 por múltiples cargos de tráfico sexual derivados de presuntos abusos cometidos entre 2002 y 2005 contra menores de hasta 14 años. Fue hallado muerto en su celda del CCM en agosto de ese año. El médico forense de la ciudad de Nueva York dictaminó que la causa fue suicidio.

Una investigación federal concluida en 2023 determinó que la muerte fue resultado de una cadena de negligencias, errores y conductas indebidas por parte del personal del centro penitenciario, que desde entonces fue clausurado. Tartaglione, condenado ese mismo año por un cuádruple homicidio, cumple cuatro cadenas perpetuas y mantiene su inocencia en el proceso de apelación.

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