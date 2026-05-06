Un edificio que parece una nave espacial, 40.000 obras y George Lucas: qué se sabe del nuevo museo de Los Ángeles

El Lucas Museum of Narrative Art abrirá en septiembre de 2026 en Exposition Park, Los Ángeles (Lucas Museum of Narrative Art)

El 22 de septiembre de 2026, el Lucas Museum of Narrative Art abrirá sus puertas en Exposition Park, Los Ángeles, con exposiciones inaugurales dedicadas a la evolución de la narrativa visual desde la antigüedad hasta la cultura pop contemporánea.

Impulsado por George Lucas y Mellody Hobson, el museo presentará obras fundamentales en esculturas, pintura, muralismo, historieta y manga, consolidando su posición como referente internacional, según Artnet News.

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La apertura del Lucas Museum of Narrative Art en Los Ángeles será uno de los acontecimientos culturales más esperados de 2026. Exhibirá más de 1.200 piezas reunidas en alrededor de 30 galerías temáticas. La colección, respaldada por más de 40.000 obras, abarca desde arte clásico hasta cómic y manga, reflejando el interés del museo en las múltiples formas de la narrativa visual.

La colección del museo incluye más de 1.200 obras en 30 galerías temáticas

El proyecto, fundado por George Lucas y su esposa, busca transformar la experiencia museística al explorar cómo las imágenes y relatos forman parte fundamental del sentido colectivo, una visión resaltada por el medio citado.

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El edificio, diseñado por Ma Yansong (MAD Architects), presenta un diseño futurista que impacta el entorno de Exposition Park. Aunque evoca una nave espacial, su propósito va más allá de resguardar la colección personal del creador de Star Wars.

Según declaraciones reunidas por el medio, la misión del museo se centra en ofrecer un recorrido por “los mitos esenciales que ayudan a comprender el mundo”. Así, la institución aspira a convertirse en archivo activo y espacio destacado para el arte popular.

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El edificio diseñado por Ma Yansong destaca por su arquitectura futurista e inspiración en la ciencia ficción

Artistas y obras clave de la muestra inaugural

El recorrido inicial del museo resalta figuras emblemáticas de la ilustración y la narrativa visual. Entre los artistas principales se encuentran Dorothea Lange, autora de la célebre fotografía “Migrant Mother”; Frank Frazetta, conocido por su obra de arte fantástico, como “A Princess of Mars” (1970); y la muralista Judy Baca, cuya trayectoria enlaza con referentes como Diego Rivera y el artista urbano JR.

La exposición subraya la tradición de la ilustración literaria con creadores como N.C. Wyeth, Maxfield Parrish, Norman Rockwell, Thomas Hart Benton, Jessie Willcox Smith, Beatrix Potter (Peter Rabbit), E.H. Shepard (Winnie-the-Pooh) y Jacob Lawrence.

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George Lucas y Mellody Hobson impulsan el Lucas Museum of Narrative Art con la visión de transformar la experiencia museística y conectar generaciones a través de la narrativa visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manga y el anime son elementos notables, junto con la novela gráfica y el cómic. Obras de Jack Kirby (Capitán América y X-Men), Frank Miller (Sin City), Mœbius (Alien) y Alison Bechdel (Fun Home) suman diversidad a la muestra, en línea con lo informado por Artnet News.

La fotografía y el muralismo completan la oferta inicial. Junto a Baca, Rivera y JR, el museo presentará imágenes de Robert Capa y Gordon Parks en diálogo con el archivo fotográfico de Lange. Esta pluralidad de medios y estilos asegura una inauguración variada, que abarca desde grandes murales públicos hasta ilustraciones infantiles y memoria afroamericana.

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El enfoque curatorial y los relatos visuales

La exposición explora la evolución de la narrativa visual desde la antigüedad hasta la cultura pop actual.

El museo se organiza en torno a dos grandes ejes curatoriales. Por un lado, galerías temáticas sobre temas como amor, familia, comunidad, trabajo, educación, deporte y aventura. Por otro, salas enfocadas en artistas individuales del siglo XX.

La misión institucional, según la declaración recogida por el medio citado, es analizar “cómo los artistas representan los mitos fundamentales que nos ayudan a dar sentido al mundo”. De este modo, el museo busca atraer a diferentes públicos y superar la división entre alta cultura y formas populares, posicionando la narración visual como herramienta social y educativa.

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La variedad de técnicas —escultura antigua, arte digital, muralismo, fotografía, cómic y animación— ilustra la evolución de los relatos gráficos. Las salas están diseñadas para dialogar tanto con especialistas como con familias, propiciando una experiencia participativa fiel al concepto de “templo del arte de todos”.

La icónica fotografía de Dorothea Lange, "Madre Migrante", captura a Florence Owens Thompson con dos de sus hijos durante la Gran Depresión.

La arquitectura y las colecciones singulares del Lucas Museum

El edificio, realizado por Ma Yansong, resalta por su forma aerodinámica y líneas contemporáneas, convirtiéndose en un nuevo ícono de Exposition Park. Su diseño se inspira en la ciencia ficción, evocando los universos desarrollados por George Lucas.

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Además de las galerías principales, el museo alberga espacios dedicados a los archivos de Star Wars: decorados, utilería y vestuario de la saga, así como elementos visuales que influyeron en el diseño arquitectónico.

La obra “Mothman” (1980) de Frank Frazetta destaca en la muestra inaugural del Lucas Museum of Narrative Art como ejemplo emblemático del arte fantástico y la influencia duradera del ilustrador en la narrativa visual contemporánea

La infraestructura incluye más de 9.000 metros cuadrados de salas de exhibición, permitiendo mostrar obras de gran formato y propuestas experimentales.

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El proyecto, que inicialmente buscaba abrir en 2021, ha pospuesto su inauguración debido a retrasos de construcción y cambios en la dirección. En marzo del año anterior, Sandra Jackson-Dumont dejó la dirección del museo; en diciembre, la curadora principal, Pilar Tompkins Rivas, también salió de la institución.

La ilustración “Christopher Robin at the enchanted place” (1928) de E. H. Shepard forma parte de la colección inaugural, evocando el universo entrañable de Winnie-the-Pooh y la tradición de la ilustración literaria infantil

Sin embargo, la orientación original permanece centrada en hacer del Lucas Museum un punto de encuentro para la creatividad y el relato visual.

El arranque del Lucas Museum of Narrative Art en septiembre de 2026 representa la culminación de décadas de coleccionismo y la apuesta de reunir a públicos diversos a través del poder de las historias visuales.

Tal como destaca Artnet News, la vocación institucional apunta a que el arte narrativo funcione como puente entre generaciones, articulando relatos que enriquecen la memoria colectiva y cultural.