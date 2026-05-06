Así fueron las últimas horas de Sid Vicious antes de morir por una sobredosis de heroína en medio de su juicio por homicidio

Sid Vicious murió de una sobredosis tras salir bajo fianza en medio de su juicio por el asesinato de Nancy Spungen.

El bajista de la banda Sex Pistols, Sid Vicious, murió en febrero de 1979 a los 21 años, menos de un día después de haber sido liberado bajo fianza del complejo penitenciario de Rikers Island en Nueva York.

Su fallecimiento ocurrió en el contexto de un proceso judicial por cargos de asesinato relacionados con la muerte de su pareja, Nancy Spungen.

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El músico, cuyo nombre real era John Simon Ritchie, había sido arrestado tras el hallazgo del cuerpo de Spungen el 12 de octubre de 1978 en el hotel Chelsea de Nueva York.

Según reportes policiales, el músico hizo una llamada de emergencia a la policía y afirmó que encontró a la joven muerta.

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Sid Vicious dexlaró que encontró a Nancy Spungen muerta.

Tras el arribo de las autoridades, Nancy fue hallada en el baño de la habitación con una herida de arma blanca en el abdomen. En un primer momento, el artista declaró ante ser responsable del hecho, aunque posteriormente se retractó, afirmando que se encontraba dormido cuando ocurrió la muerte.

Tras el incidente, Sid Vicious fue acusado de asesinato en segundo grado y en noviembre de 1978 fue liberado bajo fianza tras pagar 50 mil dólares.

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Diez días después, Vicious intentó suicidarse, pero sobrevivió. Tras su intento de suicidio, pasó un tiempo en la sección de psiquiatría del Hospital Bellevue y fue puesto en libertad bajo la custodia de su madre, Anne Beverley, el 6 de noviembre de 1978

El 1 de febrero de 1979, el bajista salió nuevamente en libertad bajo fianza tras permanecer detenido en Rikers Island por cargos de agresión. Ese mismo día, su madre adquirió heroína para él.

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La madre de Sid Vicious compró heroína para él la noche de su muerte.

Más tarde, ambos asistieron a una reunión en el domicilio de la actriz Michelle Robinson en Greenwich Village, donde el músico fue descrito como tranquilo durante parte de la noche.

El detective Richard Houseman declaró a The New York Times que el músico se había inyectado la droga alrededor de la medianoche y sufrió una breve convulsión, pero pareció recuperarse, momento en el que lo dejaron solo.

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Al día siguiente, Beverley le llevó una taza de té, pero ya había fallecido. “Lo sacudí hasta que me di cuenta de que estaba muy frío y muerto”, declaró a la revista PEOPLE.

Según la investigación oficial, la causa de la muerte fue una sobredosis accidental de heroína. Un portavoz policial señaló entonces que no se trató de un acto intencional.

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Las autoridades determinaron que Sid Vicious falleció de manera accidental. (Jorgen Angel/Redferns)

A lo largo de los años, Beverley ha afirmado que Vicious y Spungen tenían un pacto suicida, alimentando los rumores de que el bajista tenía la intención de quitarse la vida.

“Nancy le hizo prometer que si ella moría, él se reuniría con ella, y en eso es en lo único que piensa. Mi mayor temor y preocupación ahora mismo es que intente quitarse la vida de nuevo”, escribió Beverley en una carta de octubre de 1978.

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La relación entre Sid Vicious y Nancy Spungen se había desarrollado dentro del entorno de la escena punk de finales de los años setenta. Tras conocerse en Londres, ambos vivieron juntos en el hotel Chelsea, donde su convivencia estuvo marcada por el consumo de drogas y conflictos frecuentes.

Sid Vicious y Nancy Spungen mantuvieron una relación tras conocerse en Londres.

Vicious formó parte de los Sex Pistols entre 1977 y 1978, periodo en el que el grupo experimentó tensiones internas que culminaron en su disolución.

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El músico fue cremado tras su muerte. No se realizó un funeral público y, según reportes posteriores, sus cenizas fueron esparcidas en un cementerio de Filadelfia donde estaba enterrada Nancy Spungen.