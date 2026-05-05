Estados Unidos

Alan Shepard: el primer estadounidense que viajó al espacio, se orinó en pleno vuelo y forzó a la NASA a rediseñar los trajes

El 5 de mayo de 1961, una urgencia inesperada a bordo de la Freedom 7 marcó un antes y un después en la ingeniería de las misiones tripuladas

Guardar
Imagen en blanco y negro de Alan Shepard, primer estadounidense en el espacio, vestido con su traje espacial y casco, mirando al frente
El astronauta Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense en ir al espacio a bordo de la cápsula Mercury Freedom 7 el 5 de mayo de 1961 (Europa Press)

El 5 de mayo de 1961, Alan B. Shepard Jr. entró en la historia como el primer estadounidense en viajar al espacio, al realizar un vuelo suborbital a bordo de la cápsula Mercury Freedom 7, impulsada por un cohete Redstone.

La misión, desarrollada por la NASA, representó la respuesta directa de Estados Unidos al vuelo orbital de Yuri Gagarin, quien había convertido a la Unión Soviética en la primera nación en enviar un ser humano más allá de la atmósfera apenas tres semanas antes.

PUBLICIDAD

Shepard, experimentado piloto naval y uno de los siete astronautas originales del programa Mercury, fue elegido tras superar rigurosos exámenes físicos, técnicos y psicológicos.

El despegue se realizó desde el Complejo de Lanzamiento 5 en Cabo Cañaveral, Florida. Antes de ese lanzamiento histórico, un episodio inesperado reveló las limitaciones técnicas de la época: debido a sucesivos retrasos y a la falta de un sistema para la recolección de orina en el traje espacial, Shepard permaneció inmóvil durante casi cuatro horas dentro de la cápsula. Ante la urgencia fisiológica y sin autorización para salir, orinó en su propio traje.

PUBLICIDAD

Años después, relató: “No podía aguantar más, así que les dije que simplemente lo haría ahí mismo”. El equipo de ingenieros de la agencia espacial estadounidense evaluó entonces el riesgo de cortocircuito en los sistemas eléctricos del traje y de la cápsula, pero, según el informe oficial de la agencia espacial estadounidense, “no se detectaron fallos en la instrumentación y el vuelo siguió según lo planeado”.

A las 09:34, el cohete Redstone impulsó la cápsula hacia el espacio. Durante el vuelo, Shepard alcanzó una altitud máxima de 187,5 km y una velocidad de 8.262 km/h.

Experimentó la ingravidez durante aproximadamente cinco minutos, realizó maniobras manuales y envió reportes constantes al Centro de Control de Misión: “Todo está funcionando perfectamente. Siento una leve vibración, pero los controles responden bien”.

La cápsula Freedom 7 recorrió 486 km antes de amerizar en el Océano Atlántico, donde fue recuperada por el portaaviones USS Lake Champlain. La misión tuvo una duración exacta de 15 min y 22 s, según el informe oficial de la agencia espacial estadounidense.

La misión Freedom 7 y sus desafíos técnicos

Primer plano de Alan Shepard sonriendo, con un técnico ajustándole el cuello de su traje espacial plateado con forro naranja
La misión Freedom 7 de la NASA fue la respuesta de Estados Unidos al vuelo orbital de Yuri Gagarin por la Unión Soviética (AP)

El incidente fisiológico vivido por Shepard fue determinante para la ingeniería espacial. La NASA reconoció que “la experiencia de la Freedom 7 demostró la necesidad imperiosa de sistemas de gestión de residuos líquidos en los trajes espaciales, lo que derivó en el rediseño de la indumentaria y los procedimientos para misiones subsiguientes”, según el informe oficial de la agencia espacial estadounidense.

Desde entonces, todos los trajes para vuelos tripulados incluyen mecanismos para la recolección de orina.

Consecuencias políticas y legado de Shepard

Astronauta en traje espacial blanco golpea una pelota de golf en la superficie lunar gris. Un vehículo lunar y una bandera azul se ven al fondo
El éxito de Alan Shepard en la misión Freedom 7 consolidó la confianza en los vuelos espaciales tripulados y sentó las bases para los programas Gemini y Apolo (NASA)

El contexto político era de máxima presión. El presidente John F. Kennedy necesitaba un éxito rotundo para contrarrestar la ventaja soviética y reafirmar la confianza pública en la capacidad tecnológica estadounidense. Semanas después del vuelo de Shepard, Kennedy declaró ante el Congreso: “Creo que esta nación debe comprometerse a lograr el objetivo, antes de que termine esta década, de llevar a un hombre a la Luna y regresarlo sano y salvo a la Tierra”.

La carrera de Shepard en la NASA no terminó con la misión Mercury. Tras superar una enfermedad que lo apartó temporalmente de los vuelos, Shepard fue designado comandante de la Apolo 14 en febrero de 1971.

Durante esa misión, se convirtió en el quinto ser humano en pisar la superficie lunar y protagonizó otro episodio único en la historia de la exploración espacial: jugó al golf en la Luna. Utilizando un hierro improvisado y dos pelotas, realizó un swing bajo la gravedad lunar y bromeó: “He hecho un pequeño swing para el golf, un gran golpe para la humanidad”.

El impacto de la Freedom 7 fue inmediato y duradero. Según el informe oficial de la agencia espacial estadounidense, “el éxito de Shepard reafirmó la viabilidad de los vuelos tripulados y estableció la base para los programas Gemini y Apolo”. El episodio de la orina fue el impulso para mejoras sustanciales en los protocolos de seguridad, higiene y confort para todos los astronautas.

Temas Relacionados

Mercury Freedom 7NASACabo CañaveralExploración EspacialEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El impacto del alza de la gasolina: cuánto puede reducir gastos un vehículo eléctrico

La reciente escalada de los costos energéticos impulsó a miles de conductores a analizar el balance entre alternativas tecnológicas, con el objetivo de optimizar sus finanzas ante la volatilidad de los mercados internacionales y la presión económica cotidiana

El impacto del alza de la gasolina: cuánto puede reducir gastos un vehículo eléctrico

Viajar al Mundial 2026 en Estados Unidos: las ciudades donde alojarse será más caro y los riesgos de reservar a último momento

Expertos y autoridades destacan que anticipar la búsqueda de hospedaje es esencial para obtener mejores tarifas, evitar estafas y asegurar disponibilidad durante el evento futbolístico más esperado por los aficionados de América Latina

Viajar al Mundial 2026 en Estados Unidos: las ciudades donde alojarse será más caro y los riesgos de reservar a último momento

Cinco cosas que los expertos en mosquitos hacen cada verano para evitar las picaduras

Científicos alertan sobre el avance de las poblaciones de estos insectos hacia nuevas regiones de EE. UU., lo que facilita la transmisión de infecciones como el dengue y el virus del Nilo Occidental y dificulta las actividades al aire libre

Cinco cosas que los expertos en mosquitos hacen cada verano para evitar las picaduras

Anthropic se sentó con los dueños del capitalismo: el acuerdo que cambia el tablero

Blackstone, Goldman Sachs y Hellman & Friedman pusieron USD 1.500 millones para llevar a Claude adentro de las empresas que ya controlan

Anthropic se sentó con los dueños del capitalismo: el acuerdo que cambia el tablero

Retrasos récord en la renovación del DACA: cientos de dreamers pierden empleo y quedan en riesgo de deportación

Miles de jóvenes migrantes atraviesan una situación de extrema incertidumbre ante la falta de respuestas administrativas, la expiración de autorizaciones temporales y el endurecimiento de controles que profundizan la vulnerabilidad social y económica en Estados Unidos

Retrasos récord en la renovación del DACA: cientos de dreamers pierden empleo y quedan en riesgo de deportación

TECNO

Estas son las 4 cosas que hacen todos los días las personas más felices, según la IA

Estas son las 4 cosas que hacen todos los días las personas más felices, según la IA

Conoce los videojuegos que puedes conseguir gratis en Epic Games Store y Steam hasta el 7 de mayo de 2026

Larry Page alcanzó una fortuna de 300.000 millones de dólares y es la segunda persona más rica del mundo

Cómo conseguir gratis un nuevo juego en Steam y guardarlo en tu cuenta de manera permanente

Este dispositivo magnético fabricado en un taller calienta el agua sin necesidad de electricidad

ENTRETENIMIENTO

“Tony”: revelan el primer tráiler de la película sobre el chef Anthony Bourdain

“Tony”: revelan el primer tráiler de la película sobre el chef Anthony Bourdain

Los objetos personales de Matthew Perry serán subastados para apoyar la lucha contra la adicción

La inesperada sorpresa de Tom Felton al nuevo elenco de Harry Potter que conquistó a los fanáticos

El vestido de Emma Chamberlain que tardó 40 horas en pintarse y deslumbró en la Met Gala 2026

Heidi Klum: así fue como la modelo se convirtió en una estatua viviente para la Met Gala 2026

MUNDO

La ONU impulsa una resolución para sancionar a Irán por sus ataques y el cobro ilegal de peajes en el estrecho de Ormuz

La ONU impulsa una resolución para sancionar a Irán por sus ataques y el cobro ilegal de peajes en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos aprobó la venta de kits de bombas guiadas para Ucrania por USD 374 millones

El papa León XIV le respondió a Trump antes de la visita de Rubio al Vaticano: “Que me critiquen con la verdad”

Ucrania mantiene la oferta de alto el fuego indefinido y espera una respuesta de Moscú

Francia instó al G7 a combatir el dominio de China en el mercado de tierras raras