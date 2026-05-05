Alan Shepard: el primer estadounidense que viajó al espacio, se orinó en pleno vuelo y forzó a la NASA a rediseñar los trajes

El astronauta Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense en ir al espacio a bordo de la cápsula Mercury Freedom 7 el 5 de mayo de 1961 (Europa Press)

El 5 de mayo de 1961, Alan B. Shepard Jr. entró en la historia como el primer estadounidense en viajar al espacio, al realizar un vuelo suborbital a bordo de la cápsula Mercury Freedom 7, impulsada por un cohete Redstone.

La misión, desarrollada por la NASA, representó la respuesta directa de Estados Unidos al vuelo orbital de Yuri Gagarin, quien había convertido a la Unión Soviética en la primera nación en enviar un ser humano más allá de la atmósfera apenas tres semanas antes.

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Shepard, experimentado piloto naval y uno de los siete astronautas originales del programa Mercury, fue elegido tras superar rigurosos exámenes físicos, técnicos y psicológicos.

El despegue se realizó desde el Complejo de Lanzamiento 5 en Cabo Cañaveral, Florida. Antes de ese lanzamiento histórico, un episodio inesperado reveló las limitaciones técnicas de la época: debido a sucesivos retrasos y a la falta de un sistema para la recolección de orina en el traje espacial, Shepard permaneció inmóvil durante casi cuatro horas dentro de la cápsula. Ante la urgencia fisiológica y sin autorización para salir, orinó en su propio traje.

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Años después, relató: “No podía aguantar más, así que les dije que simplemente lo haría ahí mismo”. El equipo de ingenieros de la agencia espacial estadounidense evaluó entonces el riesgo de cortocircuito en los sistemas eléctricos del traje y de la cápsula, pero, según el informe oficial de la agencia espacial estadounidense, “no se detectaron fallos en la instrumentación y el vuelo siguió según lo planeado”.

A las 09:34, el cohete Redstone impulsó la cápsula hacia el espacio. Durante el vuelo, Shepard alcanzó una altitud máxima de 187,5 km y una velocidad de 8.262 km/h.

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Experimentó la ingravidez durante aproximadamente cinco minutos, realizó maniobras manuales y envió reportes constantes al Centro de Control de Misión: “Todo está funcionando perfectamente. Siento una leve vibración, pero los controles responden bien”.

La cápsula Freedom 7 recorrió 486 km antes de amerizar en el Océano Atlántico, donde fue recuperada por el portaaviones USS Lake Champlain. La misión tuvo una duración exacta de 15 min y 22 s, según el informe oficial de la agencia espacial estadounidense.

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La misión Freedom 7 y sus desafíos técnicos

La misión Freedom 7 de la NASA fue la respuesta de Estados Unidos al vuelo orbital de Yuri Gagarin por la Unión Soviética (AP)

El incidente fisiológico vivido por Shepard fue determinante para la ingeniería espacial. La NASA reconoció que “la experiencia de la Freedom 7 demostró la necesidad imperiosa de sistemas de gestión de residuos líquidos en los trajes espaciales, lo que derivó en el rediseño de la indumentaria y los procedimientos para misiones subsiguientes”, según el informe oficial de la agencia espacial estadounidense.

Desde entonces, todos los trajes para vuelos tripulados incluyen mecanismos para la recolección de orina.

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Consecuencias políticas y legado de Shepard

El éxito de Alan Shepard en la misión Freedom 7 consolidó la confianza en los vuelos espaciales tripulados y sentó las bases para los programas Gemini y Apolo (NASA)

El contexto político era de máxima presión. El presidente John F. Kennedy necesitaba un éxito rotundo para contrarrestar la ventaja soviética y reafirmar la confianza pública en la capacidad tecnológica estadounidense. Semanas después del vuelo de Shepard, Kennedy declaró ante el Congreso: “Creo que esta nación debe comprometerse a lograr el objetivo, antes de que termine esta década, de llevar a un hombre a la Luna y regresarlo sano y salvo a la Tierra”.

La carrera de Shepard en la NASA no terminó con la misión Mercury. Tras superar una enfermedad que lo apartó temporalmente de los vuelos, Shepard fue designado comandante de la Apolo 14 en febrero de 1971.

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Durante esa misión, se convirtió en el quinto ser humano en pisar la superficie lunar y protagonizó otro episodio único en la historia de la exploración espacial: jugó al golf en la Luna. Utilizando un hierro improvisado y dos pelotas, realizó un swing bajo la gravedad lunar y bromeó: “He hecho un pequeño swing para el golf, un gran golpe para la humanidad”.

El impacto de la Freedom 7 fue inmediato y duradero. Según el informe oficial de la agencia espacial estadounidense, “el éxito de Shepard reafirmó la viabilidad de los vuelos tripulados y estableció la base para los programas Gemini y Apolo”. El episodio de la orina fue el impulso para mejoras sustanciales en los protocolos de seguridad, higiene y confort para todos los astronautas.

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