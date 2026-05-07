Ucrania mira más allá y ya planifica el próximo invierno, que será crucial en la guerra con Rusia

El presidente ucraniano advirtió que los ataques rusos amenazan la infraestructura energética del país (Europa Press)

Volodimir Zelensky está pidiendo a los aliados occidentales que aceleren la entrega de sistemas de defensa aérea y misiles interceptores para prepararse para otro invierno de intensos bombardeos que podría resultar ser el próximo momento crítico en la batalla de Kiev para resistir la invasión rusa.

El tema surgió durante las conversaciones del presidente ucraniano con líderes europeos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una cumbre celebrada a principios de esta semana en Ereván, la capital de Armenia, según fuentes cercanas al asunto.

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Si bien la solicitud no es nueva, Kiev ha estado presionando a sus aliados para que le suministren sistemas de defensa aérea de forma continua desde la invasión a gran escala de Moscú en febrero de 2022, ahora es más urgente, ya que el suministro eléctrico y la calefacción en Ucrania se han vuelto cada vez más difíciles de mantener tras años de ataques aéreos rusos contra infraestructura civil.

Durante los primeros años de la guerra, los mayores cambios en el campo de batalla solían producirse fuera de los meses de invierno. Desde entonces, los avances en la tecnología de drones han dificultado cada vez más las maniobras ofensivas, creando un estancamiento en el frente. Por ello, los ataques invernales contra centros urbanos, infraestructuras de transporte y energía se han convertido en una parte importante de los combates.

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Según fuentes cercanas a la conversación, Zelensky les dijo a sus aliados que espera otra ofensiva rusa este verano, pero que las fuerzas del Kremlin hasta ahora han tenido dificultades para lograr avances significativos y están sufriendo pérdidas masivas.

Soldados rusos enfrentan dificultades logísticas y estancamiento en el frente de batalla (Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia via AP)

Ante el estancamiento de las conversaciones de paz, es probable que el presidente ruso Vladimir Putin apueste a que el conflicto en Oriente Medio desvíe las armas de Kiev, dejando al país especialmente vulnerable durante los meses fríos, según fuentes que hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza privada de las negociaciones.

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Las gélidas temperaturas de principios de este año, sumadas a los incesantes ataques rusos contra la infraestructura energética, dejaron a millones de personas sin calefacción, electricidad ni agua durante semanas, poniendo a prueba la capacidad de resistencia de Ucrania.

Las reservas de misiles de defensa aérea se han visto sometidas a una mayor presión, ya que Estados Unidos dejó de financiar el apoyo militar a Kiev, lo que ha obligado a los aliados europeos a financiar la compra de armas de fabricación estadounidense a través del llamado programa de Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania.

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Ucrania está particularmente interesada en adquirir sistemas de defensa aérea y misiles Patriot de fabricación estadounidense. Son las únicas armas producidas en cantidades significativas capaces de contrarrestar eficazmente los misiles balísticos más destructivos, que Rusia puede producir en grandes cantidades.

Según las fuentes, Zelensky solicitó a sus socios durante las reuniones en Ereván que contribuyeran al proyecto PURL, centrándose en los misiles Patriot. Los sistemas de misiles europeos, incluido el SAMP/T franco-italiano, no se consideran alternativas viables por sí solos en un futuro próximo.

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No hay suficientes para cubrir todas las necesidades y, según la gente, no serían capaces de proteger el espacio aéreo de Ucrania por sí solos.“Cada contribución al programa PURL es importante”, declaró Zelensky en un discurso público ante más de 40 líderes europeos y el primer ministro canadiense en la reunión celebrada en Armenia.

“Necesitamos nuevos paquetes PURL este año, en mayo. Esto nos ayuda a defendernos de las amenazas”.

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Prepárense para el invierno

La perspectiva de una guerra prolongada de Estados Unidos contra Irán agrava las preocupaciones de Ucrania, aumentando las amenazas de inestabilidad, precios al alza y cambios políticos en los países aliados de Ucrania, declaró Zelensky durante la cumbre.

El suministro de armas procedente de Estados Unidos y la Unión Europea ha sido fundamental para proteger el espacio aéreo ucraniano de los ataques rusos. Sin embargo, Kiev sigue sufriendo retrasos en las entregas, así como el riesgo de que la ayuda estadounidense se reduzca aún más bajo la administración del presidente Donald Trump.

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Zelensky teme que la administración Trump reduzca la ayuda militar estadounidense a Ucrania (Reuters)

“Debemos ayudarnos mutuamente a prepararnos para el invierno y a afrontar los retos energéticos”, dijo Zelensky.

Kiev también está presionando a sus socios de la UE para que se tomen más en serio la amenaza rusa, aumentando la producción y adquisición de armamento. Ucrania ha propuesto colaborar con el bloque para desarrollar conjuntamente sistemas europeos de defensa antidrones y antiaérea, pero algunos funcionarios creen que estos proyectos tardarán en materializarse como una opción tangible, según las fuentes.

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Ucrania parece haber recuperado la iniciativa en los combates, al menos por ahora. Sus drones atacan regularmente objetivos en territorio ruso, llegando a los montes Urales y a comunidades donde la mayoría de la gente consideraba la guerra un problema lejano

Las instalaciones y terminales petroleras también han sido blanco de ataques, en un intento de Kiev por reducir una fuente clave de financiación del Kremlin para la guerra. Mientras tanto, la ofensiva rusa de primavera en Ucrania parece estar generando hasta el momento ganancias territoriales limitadas, según Bloomberg Economics.

Según sus declaraciones públicas, las autoridades de Kiev también parecen reconocer la necesidad de prepararse para la próxima temporada de frío antes de lo habitual. Ucrania necesitará recursos para reparar los refugios y la infraestructura energética dañada, indicaron las fuentes.

“Debemos centrarnos en qué haremos si Rusia no pone fin a esta guerra”, dijo Zelensky.

(Bloomberg)