Estados Unidos

Entradas de hasta USD 2,3 millones: la FIFA defendió los precios de los tickets para el Mundial 2026

El organismo argumentó que el entorno legal y económico de Estados Unidos justifica las tarifas elevadas, en medio de señalamientos de asociaciones de aficionados y la presentación de acciones legales en Europa

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La FIFA justifica el aumento en los precios de entradas del Mundial 2026 por el contexto del mercado estadounidense. (REUTERS/Mike Blake)
La FIFA justifica el aumento en los precios de entradas del Mundial 2026 por el contexto del mercado estadounidense. (REUTERS/Mike Blake)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió los precios de las entradas para el Mundial 2026 y alegó que el “mercado estadounidense” y el marco legal del país norteamericano permite que las entradas se revendan por miles de dólares por encima de su valor nominal.

Según dijo Infantino, durante la conferencia Global del think tank estadounidense Milken Institute en Beverly Hills, tanto en taquilla como en la reventa se han fijado tarifas inéditas.

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La FIFA ha recibido duras críticas por el precio de las entradas para el Mundial. La organización de aficionados Football Supporters Europe (FSE) calificó la estructura de precios de “abusiva” y de “traición monumental”. En marzo, FSE presentó una demanda ante la Comisión Europea contra la FIFA por los “precios excesivos” de las entradas para el torneo.

La final del Mundial 2026 en Estados Unidos presenta entradas en reventa con precios récord de hasta USD 2.300.000.
La final del Mundial 2026 en Estados Unidos presenta entradas en reventa con precios récord de hasta USD 2.300.000.

La FIFA sostiene que el contexto del entretenimiento en Estados Unidos exige aplicar valores de mercado alineados con la práctica local, donde la reventa está permitida y los boletos pueden alcanzar cifras multimillonarias.

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“Si algunas personas ponen en el mercado de reventa entradas para la final a 2 millones de dólares, en primer lugar, eso no significa que las entradas cuesten 2 millones de dólares”, dijo Infantino el martes. “Y en segundo lugar, no significa que alguien vaya a comprar esas entradas. Y si alguien compra una entrada para la final por 2 millones de dólares, personalmente le llevaré un perrito caliente y una Coca-Cola para asegurarme de que tenga una gran experiencia”.

La diferencia respecto a ediciones anteriores queda evidenciada en los datos de precios: en el sitio de reventa oficial de la FIFA, la semana pasada se ofreció una entrada para la final a USD 2.300.000, mientras que el boleto más caro en la final del Mundial de Qatar 2022 costó cerca de USD 1.600 en su valor inicial.

Para el torneo de 2026, el precio más alto en la venta primaria de una entrada para la final ronda los USD 11.000, según The Guardian. El sistema oficial de reventa permite que su portal publique cualquier precio definido por los vendedores, aunque la entidad no controla el valor solicitado.

Cuánto obtiene de comisión la FIFA por la venta de cada entrada

La FIFA obtiene un 15% de comisión tanto de quien compra como de quien vende cada entrada. En caso de una venta efectiva de una entrada a USD 2.300.000, el organismo recaudaría USD 690.000 solo en comisiones.

Estas cifras generaron críticas y acciones legales, como la denuncia presentada por la organización Football Supporters Europe (FSE) ante la Comisión Europea en marzo pasado por lo que califican como “precios excesivos”.

Habitación de hotel con cama doble, dos maletas (una abierta, otra cerrada), una factura con 'USD 500+' resaltado, un folleto del Mundial 2026 y un cartel de 'No Vacancy' en la puerta.
El 25% de las entradas para la fase de grupos del Mundial 2026 se ofrecen por debajo de los USD 300, según FIFA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de precios y reventa en el Mundial 2026

Frente a la controversia, el presidente de la institución afirmó que una tarifa baja incentivaría la reventa masiva de entradas a precios aún más altos, tanto en portales autorizados como en informales, dada la enorme demanda en el público estadounidense.

En ese sentido, el dirigente de la FIFA explicó: “No puedes asistir en Estados Unidos ni siquiera a un partido universitario, y mucho menos a uno profesional, por menos de USD 300. Y esto es la Copa del Mundo”.

Infantino detalló que, aunque existen precios extremos, el 25% de las entradas para la fase de grupos se ofrecen por debajo de los USD 300.

La FIFA registró un récord de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026, superando ampliamente las ediciones anteriores. (REUTERS/Jennifer Gauthier)
La FIFA registró un récord de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026, superando ampliamente las ediciones anteriores. (REUTERS/Jennifer Gauthier)

De esta manera, la entidad pretende así enmarcar la oferta en el rango habitual de espectáculos deportivos estadounidenses. No obstante, el mismo día estaban disponibles boletos para el siguiente partido local de los New York Yankees por solo USD 11, según reportó The Guardian.

La demanda récord y el debate sobre la accesibilidad

De acuerdo a los datos presentados por Infantino, la demanda llegó a un récord para el evento 2026 dado que la FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas solo para esta edición, frente a menos de 50 millones en las dos Copas del Mundo anteriores —2018 y 2022— juntas.

Esta diferencia en el volumen de pedidos sirve a la organización como justificación para el aumento de los precios.

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