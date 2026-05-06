Estados Unidos

Miami-Dade aprobó el recorte de rutas de autobús con baja demanda

Las autoridades han decidido reducir la oferta de servicios menos utilizados y modificar horarios de recorridos con el objetivo de optimizar recursos. Esta medida afectará especialmente a pasajeros sin alternativas de movilidad particular

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Un autobús del Condado de Miami-Dade, azul, plateado y verde con el número 18105, se ve en una calle urbana. Tiene un portabicicletas en la parte delantera
El recorte de rutas en Miami-Dade afecta distritos clave y prioriza el ahorro fiscal anual de USD 2,01 millones (Miami-Dade County).

El Comisionado de Miami-Dade decidió recortar varias rutas de autobús con baja utilización, una medida que modificará el transporte público local y afectará directamente a quienes no disponen de vehículo propio en los distritos 5, 6, 7, 10, 11 y 12 del condado.

De acuerdo con el memorándum oficial de la reunión, estos cambios entrarían en vigencia a partir del 20 de julio y la decisión implica la interrupción de servicios de baja productividad y ajustes superiores al 25% en la extensión de ciertas rutas. A su vez, se estima que los cambios propuestos en el servicio generarán un ahorro fiscal neto de aproximadamente USD 2,01 millones anuales.

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Miami-Dade elimina rutas y reduce frecuencia en trayectos claves

La eliminación de la Ruta 132, que conectaba la estación Hialeah Market con el centro de Doral, dado que el Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW) informó que solo siete pasajeros por hora abordaban el autobús, cifra inferior al mínimo requerido para mantener la operación.

Durante la reunión, la comisionada Natalie Milian Orbis, representante parcial de Hialeah, manifestó preocupación por la situación de los vecinos de la tercera edad en su distrito: “Hemos sufrido muchos recortes en las rutas de autobús en Hialeah y oigo hablar de esto constantemente cuando visito a los residentes mayores que no tienen automóvil”.

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Por su parte, la directora del DTPW, Stacy Miller, señaló que los pasajeros aún cuentan con la Ruta 36 para trayectos similares, aunque esa línea omite la parada en Hialeah Market Station.

Vista frontal y lateral de un autobús de tránsito público moderno, gris, azul y verde, estacionado en una parada bajo un cielo nublado al atardecer
La eliminación de rutas afectará especialmente a los pasajeros de los distritos 5, 6, 7, 10, 11 y 12, sin alternativas de movilidad particular (Miami-Dade County).

La optimización del sistema incluye también la reducción de frecuencias: la Ruta 37 ahora tendrá intervalos de 30 minutos en lugar de 15 entre la estación Airport y Douglas Road durante la semana y los sábados. Los domingos tendrán una frecuencia de 40 minutos en vez de 20, debido a la baja demanda.

La Ruta 8 pasará a operar cada 60 minutos, en vez de 30, en el tramo entre la Universidad Internacional de Florida y el parque de casas móviles University Lakes los días laborables.

De manera similar, la Ruta 24 circulará cada 60 minutos al oeste de la Universidad Internacional de Florida durante toda la semana.

Rediseño del transporte con el programa Better Bus Network

El conjunto de estos cambios forma parte del programa Better Bus Network (Mejor Red de Autobuses), cuyo objetivo es reducir líneas duplicadas y redirigir recursos hacia corredores de alta demanda para aumentar la frecuencia donde hay más pasajeros, informó Miami Herald.

La iniciativa, promovida por la organización sin fines de lucro Transit Alliance, busca adaptar la infraestructura del transporte a los patrones reales de movilidad. Sin embargo, el proyecto ha recibido objeciones de algunos usuarios, quienes atribuyen al nuevo sistema una mayor imprevisibilidad y saturación de vehículos, lo que obliga a muchos pasajeros a esperar horas en los paraderos.

Grupo de personas haciendo fila para abordar un autobús público en una parada urbana soleada. El autobús muestra '100 Aventura Mall Terminal'
El programa Better Bus Network busca consolidar líneas duplicadas y dirigir recursos a corredores de alta demanda, aunque recibe críticas por la saturación e imprevisibilidad en los servicios (Joshua Ceballos/WLRN).

Por otro lado, los datos del DTPW, citados por Miami Herald, muestran que solo el 10% del costo por viaje se financia con el pago de tarifas, mientras el resto depende de los impuestos locales.

En consecuencia, el presidente del comité de transporte, Oliver Gilbert, afirmó que la administración deberá evaluar a futuro si resulta viable continuar la financiación de las rutas deficitarias con fondos generales o si será necesario considerar un aumento en el precio de la tarifa para sostener y ampliar el servicio.

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