Subway cierra más de 700 locales en Estados Unidos: impacto en empleo y consumo en comunidades latinas

Más de 700 cierres de locales de Subway en 2025 en Estados Unidos afectan especialmente a comunidades latinas dependientes de este empleo (Retail Leisure International)

Más de 700 cierres de locales de Subway en 2025 en Estados Unidos marcaron el mayor ajuste en la red de la cadena en varios años, con repercusiones directas para trabajadores y consumidores de origen latino, según FOX Business y datos oficiales.

La cantidad total de sucursales descendió a menos de 19.000, con impacto desigual en ciudades como Miami, Houston, Los Ángeles y Chicago.

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La disminución de puntos de venta de Subway impactó considerablemente el empleo y el acceso a comida rápida en comunidades latinas.

Este sector representa una de las principales fuentes de trabajo y alternativas económicas para familias hispanas, por lo que los recortes supusieron pérdida de empleos y una reducción de opciones asequibles.

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De acuerdo con el expediente de franquicia de Subway, en 2025 la compañía concretó más de 700 cierres, la mayor caída neta en puntos de venta en años recientes.

El número de sucursales Subway bajó a menos de 19.000, con ciudades como Miami, Houston, Los Ángeles y Chicago entre las más impactadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia el fin de ese año, aproximadamente 800 sucursales permanecían cerradas temporalmente, algunas a la espera de reapertura. Las 499 nuevas aperturas no lograron compensar las bajas, informó FOX Business.

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El cierre masivo de locales en 2025 redujo la red de Subway en Estados Unidos a menos de 19.000 sucursales, afectando especialmente a comunidades latinas que dependen de esta cadena tanto para empleo como para acceso a comida rápida asequible.

Según la National Restaurant Association y el U.S. Bureau of Labor Statistics, el sector de comida rápida emplea a una proporción significativa de trabajadores hispanos, superando el 35% en ciudades como Miami, Houston, Los Ángeles y Chicago.

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Efectos en el empleo latino y en las comunidades

El sector de comida rápida emplea a una parte considerable de la población hispana en Estados Unidos. Datos del U.S. Bureau of Labor Statistics muestran que el 26% de la fuerza laboral en este segmento es hispana, cifra que supera el 35% en las principales áreas metropolitanas.

Para muchas personas dentro de estas comunidades, trabajar en Subway representa la puerta de entrada al mercado laboral o el principal sostén familiar, según la National Restaurant Association.

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El recorte de locales Subway intensificó la competencia por empleos en sectores donde el acceso laboral ya era limitado para los hispanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cierres intensificaron la competencia por los puestos disponibles y dificultaron la reinserción laboral, especialmente de jóvenes y adultos dentro de estos sectores.

Además, la reducción de sucursales limitó el acceso al empleo inmediato y restringió una de las opciones de comida rápida más habituales en barrios de alta concentración latina, advierte la Hispanic Association on Corporate Responsibility.

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Contraste entre cierre de locales e ingresos récord

A pesar de la fuerte contracción en el número de locales, Subway informó en 2025 un ingreso neto de USD 688 millones, casi el doble del año anterior y muy por encima de los USD 15 millones registrados en 2023, de acuerdo con su expediente de franquicia.

Este resultado respondió a una estrategia de reestructuración que priorizó el cierre de establecimientos menos rentables y la concentración de recursos en mercados clave.

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El plan corporativo vigente contempla la apertura de alrededor de 100 nuevos comercios para 2026, tras la firma de 93 acuerdos de franquicia, manteniendo un ritmo bajo de expansión en comparación con el volumen de cierres.

Cada establecimiento genera en promedio USD 500.000 anuales, una cifra inferior a la de los principales competidores, lo que refuerza el enfoque actual de optimización de la red.

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La compañía prevé abrir cerca de 100 nuevos comercios para 2026, pero el ritmo de expansión sigue siendo bajo frente a las pérdidas de sucursales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en el consumo cotidiano y respuesta comunitaria

El cierre de sucursales afectó directamente a barrios donde la oferta de comida rápida es limitada y donde Subway formaba parte del consumo diario de trabajadores y familias, según la National Restaurant Association.

Esta situación agravó la competencia por empleos y complicó la realidad de quienes dependen de la restauración para su sustento.

Como respuesta, las asociaciones sectoriales recomiendan a los exempleados participar en ferias de empleo locales, aprovechar recursos de apoyo laboral municipales y explorar plataformas de búsqueda de trabajo tanto de la cadena como de entidades del sector.

Los consumidores, por su parte, pueden buscar alternativas locales y estar atentos a posibles reaperturas o nuevas sucursales, especialmente en zonas de alta concentración latina.

La Hispanic Association on Corporate Responsibility subraya el efecto negativo que esta dinámica provocó en la economía de los barrios hispanos, donde la reducción de puntos de venta limita las oportunidades laborales y de movilidad social para las familias.

En Estados Unidos, el cierre de decenas de locales de Subway en 2025 no solo representó un ajuste corporativo; supuso un desafío concreto para la estabilidad y las opciones de progreso en comunidades latinas que dependen de la industria de la restauración.