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Snoop Dogg tendrá su propia película biográfica: “Si vamos a hacerlo, tiene que ser al estilo gánster”

El rapero estará detrás de la producción junto al ganador del Oscar Brian Grazer, con Craig Brewer como director y rodaje previsto en Los Ángeles. Quién interpretará su historia en pantalla

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La biopic de Snoop Dogg, dirigida por Craig Brewer, apuesta por una visión gánster y clasificación R para retratar fielmente la vida del icónico rapero del hip-hop (REUTERS/Caroline Brehman)
La biopic de Snoop Dogg, dirigida por Craig Brewer, apuesta por una visión gánster y clasificación R para retratar fielmente la vida del icónico rapero del hip-hop (REUTERS/Caroline Brehman)

La nueva apuesta visual de Snoop Dogg, dirigida por Craig Brewer y revelada en CinemaCon, tiene como objetivo transformar el retrato cinematográfico del hip-hop a través de una biografía “al estilo gánster” con clasificación R, destinada exclusivamente a adultos, en la que el artista, según detalló el portal estadounidense Complex.com, busca plasmar su vida con total realismo y sin suavizar los episodios más complejos de su historia.

En las palabras del artista, afirmó: “Si vamos a hacer una película de Snoop Dogg, tengo que darle un toque gánster”. Al tiempo que resaltó: “Mi película será para mayores de 18 años, se lo garantizo. Así que pidan permiso a sus padres”.

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Dirección y reparto: la construcción de un retrato fiel

Jonathan Daviss es el actor elegido para interpretar la etapa formativa de Snoop Dogg en la Costa Oeste durante los años noventa (REUTERS/Caroline Brehman)
Jonathan Daviss es el actor elegido para interpretar la etapa formativa de Snoop Dogg en la Costa Oeste durante los años noventa (REUTERS/Caroline Brehman)

La producción comenzará en verano en Los Ángeles bajo el liderazgo de Death Row Pictures, la empresa del propio Snoop Dogg, en asociación con Brian Grazer. La dirección estará a cargo de Craig Brewer, cineasta estadounidense conocido por su trabajo en Hustle & Flow y Dolemite Is My Name, películas que también exploran contextos urbanos y musicales con un enfoque directo y sin concesiones.

Para el papel principal, la elección recayó en Jonathan Daviss, actor estadounidense que se ha destacado en televisión y que ahora tendrá la responsabilidad de representar en pantalla los años formativos del rapero. El reparto fue seleccionado en función de la autenticidad, buscando intérpretes capaces de reflejar el entorno, la energía y la complejidad del ascenso de Snoop Dogg en la Costa Oeste durante los años noventa.

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Durante la presentación en CinemaCon, el propio Snoop Dogg estuvo acompañado por DJ Green Lantern, quien aportó la musicalización en vivo para ambientar el lanzamiento. Aunque se barajó la posibilidad de incluir a Shia LaBeouf en el elenco, todavía no hay confirmación oficial sobre su participación.

Un enfoque adulto y sin concesiones

La trama de la biopic cubrirá no solo la carrera musical de Snoop Dogg, sino también su relación con la industria audiovisual y su evolución pública (Mandatory Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)
La trama de la biopic cubrirá no solo la carrera musical de Snoop Dogg, sino también su relación con la industria audiovisual y su evolución pública (Mandatory Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

La clasificación R garantiza que la película mostrará tanto los momentos de éxito como las situaciones difíciles que atravesó Snoop Dogg, permitiendo una narración completa y sin restricciones de contenido. El artista, que actúa también como productor, ha manifestado que busca un retrato que no omita conflictos, desafíos legales ni episodios controversiales que han sido parte de su vida pública y privada.

El guion, según adelantaron medios especializados, abarcará no solo la faceta musical, sino también la relación de Snoop Dogg con la industria audiovisual, sus colaboraciones con otros exponentes del género y la transformación de su imagen pública a lo largo de las décadas. Este enfoque integral lo diferencia de otros biopics recientes, que suelen centrarse únicamente en la dimensión artística de sus protagonistas.

La colaboración con Brian Grazer, productor ganador del Oscar y responsable de títulos como A Beautiful Mind, aporta una visión experimentada en la realización de historias complejas y multifacéticas, lo que contribuye a elevar las expectativas sobre la calidad del proyecto.

Impacto en la industria y expectativas futuras

La producción busca autenticidad tanto en el reparto como en la representación de la vida de Snoop Dogg, evitando estereotipos del hip-hop (REUTERS/Daniel Cole)
La producción busca autenticidad tanto en el reparto como en la representación de la vida de Snoop Dogg, evitando estereotipos del hip-hop (REUTERS/Daniel Cole)

La película se suma a una tendencia creciente dentro del cine estadounidense de retratar figuras del hip-hop con mayor profundidad y realismo. El trabajo de Craig Brewer y la participación directa de Snoop Dogg en la producción refuerzan el compromiso con la verdad y la representación fiel de los hechos, evitando los estereotipos y los lugares comunes típicos de producciones más superficiales.

En los próximos meses, la producción dará a conocer avances, imágenes y detalles adicionales sobre el rodaje, que se espera inicie antes de fin de año. Snoop Dogg adelantó que el primer tráiler oficial podría presentarse el año próximo, lo que genera expectativa tanto entre sus seguidores como en la industria cinematográfica.

El proyecto cinematográfico aspira a convertirse en un referente del género biográfico musical, con una visión adulta y sin evitar los episodios controvertidos del artista (REUTERS/Caroline Brehman)
El proyecto cinematográfico aspira a convertirse en un referente del género biográfico musical, con una visión adulta y sin evitar los episodios controvertidos del artista (REUTERS/Caroline Brehman)

El filme aspira a consolidarse como una referencia dentro del género biográfico musical, al ofrecer una perspectiva directa sobre la vida de un artista que ha dejado una marca indeleble en la música, el cine y la televisión. La decisión de abordar su historia con una clasificación R y una narrativa fiel a los hechos busca conectar con una audiencia adulta interesada en relatos auténticos y complejos.

La participación de Death Row Pictures, junto con el respaldo de un equipo creativo experimentado, apunta a que la biografía de Snoop Dogg se destaque no solo por su contenido, sino también por su calidad técnica y artística, en un contexto donde las historias del hip-hop ganan cada vez más espacio en la pantalla grande.

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