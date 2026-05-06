El USCIS revisará solicitudes de Green Card y ciudadanía ante deficiencias previas

El USCIS intensifica la revisión de antecedentes en solicitudes y renovaciones de Green Card para fortalecer el sistema migratorio estadounidense

Un número creciente de residentes legales en Estados Unidos se enfrenta a un proceso más riguroso al renovar su Green Card o al solicitar la ciudadanía. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha intensificado sus revisiones de antecedentes y cumplimiento en ambos trámites, en respuesta a deficiencias detectadas en evaluaciones anteriores. Esta práctica, según especialistas, no solo es legal, sino que puede aplicarse en cualquier momento a quienes ostentan la residencia permanente, incluso si cuentan apenas con un permiso de viaje vigente.

De acuerdo con la abogada María Herrera Mellado, experta en temas migratorios, la revisión por parte de USCIS es una etapa esperada tanto al solicitar la ciudadanía como en renovaciones de residencia. Subraya que “todas las personas están sujetas a una revisión de USCIS en cuanto soliciten la ciudadanía e incluso antes, en cualquier momento, si son residentes; o si tienen aunque sea un permiso de viaje de entrada puede la agencia revisar su caso en cualquier momento”. La supervisión de antecedentes e historial migratorio es, por tanto, una constante para quienes buscan consolidar su estatus migratorio o avanzar hacia la naturalización.

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El USCIS tiene la facultad legal de revisar cualquier expediente de un residente permanente, no solo cuando inicia el proceso de naturalización, sino también durante la renovación de su Green Card o ante cualquier gestión migratoria relevante. Esto implica que la agencia puede reabrir o reevaluar casos en los que existan dudas sobre la legitimidad del estatus, la veracidad de la información proporcionada, o el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley migratoria estadounidense. La capacidad de revisar solicitudes en cualquier momento se extiende a todos los poseedores de residencia permanente, sin excepción, y aplica aun si no existe una infracción previa evidente.

Facultades legales de USCIS para revisar casos de residentes

El USCIS tiene facultades legales para reabrir expedientes y revocar beneficios migratorios ante sospechas de fraude, incumplimiento o información inexacta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco legal estadounidense otorga a USCIS amplias atribuciones para analizar, suspender o revocar beneficios migratorios cuando se identifican inconsistencias, fraudes o incumplimientos. Según la especialista consultada, el hecho de poseer una Green Card o haber residido largo tiempo en el país no protege automáticamente a una persona de una revisión exhaustiva. La ley contempla que cualquier residente puede ser investigado si existen razones fundadas, o durante procesos rutinarios como la renovación, solicitud de ciudadanía o la obtención de permisos adicionales.

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La agencia federal puede examinar el historial completo del solicitante, verificar la permanencia legal, la ausencia de antecedentes penales y el cumplimiento de las obligaciones migratorias. Este control permanente busca asegurar que los beneficios se mantengan solo para quienes respetan las regulaciones y no han cometido irregularidades que puedan descalificarlos para la residencia o la ciudadanía.

Actualización de políticas migratorias y países considerados de alto riesgo

En el contexto de una política migratoria más estricta, el USCIS informó recientemente sobre la actualización de la suspensión de solicitudes migratorias procedentes de 39 países considerados de alto riesgo. Entre estos países figuran Cuba, Venezuela y Haití, lo que implica que las solicitudes de ciudadanos originarios de esas naciones estarán sujetas a una vigilancia aún más rigurosa. Según el anuncio oficial, esta medida responde a preocupaciones sobre la seguridad nacional y la integridad de los procesos de inmigración.

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La inclusión de estos países en la lista de alto riesgo implica que sus ciudadanos pueden enfrentar demoras, requerimientos adicionales de documentación y controles más exhaustivos en cada etapa del trámite migratorio. USCIS ha señalado que estas medidas buscan evitar que personas no elegibles accedan a beneficios migratorios mediante la omisión de información o la presentación de datos inexactos.

Motivos para la revisión de solicitudes por deficiencias previas

La reciente intensificación en las revisiones responde, en parte, a la detección de “deficiencias” en evaluaciones anteriores por parte de USCIS. En algunos casos, solicitudes de residencia o ciudadanía fueron aprobadas sin cumplir plenamente los estándares requeridos. La agencia ha identificado situaciones donde la documentación presentada resultó insuficiente, hubo inconsistencias en el historial del solicitante o no se corroboraron adecuadamente ciertos antecedentes migratorios o penales.

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Estas revisiones tienen el objetivo de corregir errores pasados y garantizar la integridad del sistema migratorio. Para quienes están en proceso de renovación o naturalización, esto significa que su expediente puede ser revisado en detalle, incluso si ya habían recibido previamente un beneficio migratorio. El enfoque actual busca cerrar cualquier posible brecha que haya permitido la aprobación de solicitudes con información incompleta o incorrecta.

Implicaciones para residentes de larga duración en EEUU

Residentes de larga duración en Estados Unidos no están exentos de una revisión exhaustiva al tramitar la ciudadanía o renovar la residencia permanente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes llevan más de diez años como residentes legales en Estados Unidos, la actualización de los controles puede generar inquietud sobre la estabilidad de su estatus. La experta María Herrera Mellado aclara que, aunque una persona haya vivido en el país durante varias décadas, esto no garantiza la ausencia de revisión al solicitar la ciudadanía. “Aunque ya puedan solicitar la ciudadanía, si tienen que renovar la residencia, el USCIS puede revisar su caso”, explica.

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El proceso de revisión incluye la verificación del mantenimiento del estatus legal, la ausencia de problemas migratorios o penales y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales. Es una práctica habitual y no supone una sanción específica por el tiempo transcurrido, sino una medida de control general aplicable a todos los solicitantes.

Proceso y requisitos para la ciudadanía estadounidense

La obtención de la ciudadanía estadounidense no depende únicamente del tiempo de residencia. Según lo explicado por Herrera Mellado, se requiere haber sido titular de la residencia permanente durante al menos tres o cinco años, según el caso, y cumplir con otros requisitos establecidos por la ley. Entre ellos figuran la demostración de buen carácter moral, el dominio básico del idioma inglés, el conocimiento de la historia y el gobierno de Estados Unidos, y la permanencia física mínima en el país durante el periodo exigido.

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Cuando una persona presenta su solicitud de ciudadanía, el USCIS realiza una revisión integral del expediente, que abarca el historial migratorio, los antecedentes penales y el cumplimiento de las condiciones de residencia. Este análisis es estándar para todos los solicitantes y no constituye una reacción especial ante quienes hayan esperado muchos años para iniciar el trámite.