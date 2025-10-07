Los 20 puestos de trabajo que las empresas están desesperadas por cubrir, incluso mientras avanza la IA

La abundancia de vacantes en sectores esenciales contrasta con la falta de oportunidades para profesionales tecnológicos en el mercado laboral estadounidense actual (Freepik)

Mientras miles de profesionales cualificados luchan por encontrar empleo en el sector tecnológico, las empresas enfrentan una paradoja: no logran cubrir decenas de miles de vacantes laborales en áreas como salud, oficios calificados y atención al cliente, incluso en plena expansión de la inteligencia artificial (IA) y la automatización. Según datos obtenidos reclutadoras, existen 20 puestos de trabajo más demandados en los Estados Unidos.

El mercado laboral Estados Unidos experimentó una desaceleración significativa desde la recuperación pospandémica. Grandes corporaciones tecnológicas como Meta, Amazon, Walmart y Microsoft optaron por recortar personal, congelar contrataciones o sustituir empleos por sistemas automatizados.

Esta tendencia golpeó especialmente a profesionales de cuello blanco, como Chelsea Walker, especialista en recursos humanos de 42 años, quien relató al Daily Mail que, tras ser despedida de TikTok en septiembre de 2024, envió más de 1.300 solicitudes de empleo sin éxito. “No tengo control sobre mi futuro. Mi casa está en juego y mis perspectivas son extremadamente escasas”, afirmó Walker, reflejando la incertidumbre que viven millones de estadounidenses.

Sin embargo, mientras 7,4 millones de personas permanecen desempleadas, sectores como la salud, la logística y los oficios calificados reportan una escasez crónica de mano de obra. De acuerdo con cifras de ZipRecruiter, los empleadores no logran contratar suficientes enfermeros, conductores de camión, técnicos en climatización (HVAC) y trabajadores de la construcción, entre otros perfiles. Muchos de estos puestos ofrecen salarios cercanos a los USD 100.000 anuales y, en algunos casos, bonificaciones de contratación de hasta USD 10.000.

Recortes y automatización en gigantes tecnológicos generan un excedente de talento, mientras aumentan las dificultades para cubrir empleos en áreas clave (Freepik)

Sector salud: enfermeros y médicos entre los empleos difíciles de cubrir

En el sector salud, la demanda de enfermeros titulados encabeza la lista de vacantes difíciles de cubrir. Actualmente existen 202.000 ofertas activas para este puesto. La necesidad de personal en hospitales y centros de atención se intensificó por el envejecimiento de la población y la jubilación de profesionales experimentados.

Según Liz Bentley, consultora independiente citada por el Daily Mail, “las empresas no logran contratar suficientes enfermeros y coordinadores de atención”. Además, los médicos de familia vieron un aumento del 50% en las ofertas de empleo desde septiembre de 2024.

La demanda creciente de personal en hospitales y clínicas supera la cantidad de enfermeros y médicos disponibles para ser contratados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comercio minorista y atención al cliente: alta rotación y demanda constante

El comercio minorista y los servicios de atención al cliente también figuran entre los sectores con mayor rotación y dificultad para retener empleados. Cajeros, encargados de tienda, teleoperadores y personal de limpieza ocupan cinco de los veinte puestos más buscados, según ZipRecruiter.

Oficios calificados y logística: oportunidades para quienes buscan cambiar de carrera

En el ámbito de los oficios calificados y la logística, la escasez de trabajadores se covirtió en un obstáculo para el crecimiento de industrias clave.

Conductores de camión, repartidores, electricistas, técnicos en climatización, trabajadores de la construcción y estilistas experimentaron un aumento de entre el 3% y el 12% en las ofertas de empleo.

La falta de relevo generacional, ya que los jóvenes no ingresan a programas de aprendizaje y los profesionales veteranos se retiran, generó un cuello de botella en la contratación.

La escasez de conductores de camión abre puertas para quienes buscan estabilidad laboral y mejores ingresos sin necesidad de formación universitaria (Freepik)

Impacto de la automatización y la inteligencia artificial en el mercado laboral

La automatización y la IA transformaron radicalmente el acceso al empleo en áreas tecnológicas y administrativas. Laura Gassner Otting, exdirectora ejecutiva y asesora de la Casa Blanca, señaló al Daily Mail que “la IA y la automatización están eliminando muchos puestos de entrada”. Esta tendencia afecta especialmente a jóvenes profesionales, quienes encuentran cada vez menos oportunidades para iniciar sus carreras.

Gassner Otting advirtió que las mujeres son las más perjudicadas por estos cambios, ya que enfrentan mayores dificultades para ascender y ven limitado su potencial de ingresos, además de verse afectadas por los costos de cuidado infantil y las exigencias de retorno a la oficina.

Bryce Batts, cofundador de Career Collective, añadió que los empleadores buscan candidatos capaces de asumir rápidamente roles de liderazgo, lo que deja fuera a quienes carecen de experiencia previa. Según Batts, “no es raro que los profesionales envíen más de 50 solicitudes y sigan buscando empleo durante cuatro o seis meses”.

Las cifras oficiales refuerzan este panorama: en septiembre, la estimación de ADP indicó una pérdida de 32.000 empleos en la economía estadounidense, mientras que los datos federales fueron revisados a la baja de forma constante. Así, el mercado laboral de 2025 se perfila como un escenario de contrastes, donde la abundancia de vacantes en sectores esenciales convive con la escasez de oportunidades en áreas tecnológicas y administrativas.

En este contexto, la experiencia de buscadores de empleo como Chelsea Walker ilustra la frustración de quienes, pese a su formación y trayectoria, solo esperan una oportunidad para demostrar su valía, incluso si eso implica aceptar condiciones menos favorables que en el pasado.

El avance tecnológico deja menos espacio para empleos de entrada y amplía la brecha de acceso laboral entre sectores profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 20 trabajos más demandados

Enfermero/a registrado/a Enfermero/a práctico/a licenciado/a Cuidador/a de personas mayores Coordinador/a de atención médica Médico/a de familia Cajero/a Gerente de tienda Personal de limpieza en comercios Teleoperador/a Vendedor/a Empleado/a de atención al cliente Conductor/a de camión Repartidor/a Estilista o peluquero/a Trabajador/a de la construcción Electricista certificado/a Técnico/a en climatización Técnico/a de mantenimiento Personal de restaurante Especialista o gerente en ventas de salón

La lista agrupa tanto empleos calificados como posiciones de atención al cliente y oficios técnicos, todos con alta demanda en el mercado laboral actual de Estados Unidos.