Estados Unidos

Los 20 puestos de trabajo que las empresas están desesperadas por cubrir, incluso mientras avanza la IA

El crecimiento de la automatización y el envejecimiento poblacional en EEUU profundizan la brecha entre sectores con exceso de vacantes y áreas golpeadas por despidos

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
La abundancia de vacantes en
La abundancia de vacantes en sectores esenciales contrasta con la falta de oportunidades para profesionales tecnológicos en el mercado laboral estadounidense actual (Freepik)

Mientras miles de profesionales cualificados luchan por encontrar empleo en el sector tecnológico, las empresas enfrentan una paradoja: no logran cubrir decenas de miles de vacantes laborales en áreas como salud, oficios calificados y atención al cliente, incluso en plena expansión de la inteligencia artificial (IA) y la automatización. Según datos obtenidos reclutadoras, existen 20 puestos de trabajo más demandados en los Estados Unidos.

El mercado laboral Estados Unidos experimentó una desaceleración significativa desde la recuperación pospandémica. Grandes corporaciones tecnológicas como Meta, Amazon, Walmart y Microsoft optaron por recortar personal, congelar contrataciones o sustituir empleos por sistemas automatizados.

Esta tendencia golpeó especialmente a profesionales de cuello blanco, como Chelsea Walker, especialista en recursos humanos de 42 años, quien relató al Daily Mail que, tras ser despedida de TikTok en septiembre de 2024, envió más de 1.300 solicitudes de empleo sin éxito. “No tengo control sobre mi futuro. Mi casa está en juego y mis perspectivas son extremadamente escasas”, afirmó Walker, reflejando la incertidumbre que viven millones de estadounidenses.

Sin embargo, mientras 7,4 millones de personas permanecen desempleadas, sectores como la salud, la logística y los oficios calificados reportan una escasez crónica de mano de obra. De acuerdo con cifras de ZipRecruiter, los empleadores no logran contratar suficientes enfermeros, conductores de camión, técnicos en climatización (HVAC) y trabajadores de la construcción, entre otros perfiles. Muchos de estos puestos ofrecen salarios cercanos a los USD 100.000 anuales y, en algunos casos, bonificaciones de contratación de hasta USD 10.000.

Recortes y automatización en gigantes
Recortes y automatización en gigantes tecnológicos generan un excedente de talento, mientras aumentan las dificultades para cubrir empleos en áreas clave (Freepik)

Sector salud: enfermeros y médicos entre los empleos difíciles de cubrir

En el sector salud, la demanda de enfermeros titulados encabeza la lista de vacantes difíciles de cubrir. Actualmente existen 202.000 ofertas activas para este puesto. La necesidad de personal en hospitales y centros de atención se intensificó por el envejecimiento de la población y la jubilación de profesionales experimentados.

Según Liz Bentley, consultora independiente citada por el Daily Mail, “las empresas no logran contratar suficientes enfermeros y coordinadores de atención”. Además, los médicos de familia vieron un aumento del 50% en las ofertas de empleo desde septiembre de 2024.

La demanda creciente de personal
La demanda creciente de personal en hospitales y clínicas supera la cantidad de enfermeros y médicos disponibles para ser contratados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comercio minorista y atención al cliente: alta rotación y demanda constante

El comercio minorista y los servicios de atención al cliente también figuran entre los sectores con mayor rotación y dificultad para retener empleados. Cajeros, encargados de tienda, teleoperadores y personal de limpieza ocupan cinco de los veinte puestos más buscados, según ZipRecruiter.

Oficios calificados y logística: oportunidades para quienes buscan cambiar de carrera

En el ámbito de los oficios calificados y la logística, la escasez de trabajadores se covirtió en un obstáculo para el crecimiento de industrias clave.

Conductores de camión, repartidores, electricistas, técnicos en climatización, trabajadores de la construcción y estilistas experimentaron un aumento de entre el 3% y el 12% en las ofertas de empleo.

La falta de relevo generacional, ya que los jóvenes no ingresan a programas de aprendizaje y los profesionales veteranos se retiran, generó un cuello de botella en la contratación.

La escasez de conductores de
La escasez de conductores de camión abre puertas para quienes buscan estabilidad laboral y mejores ingresos sin necesidad de formación universitaria (Freepik)

Impacto de la automatización y la inteligencia artificial en el mercado laboral

La automatización y la IA transformaron radicalmente el acceso al empleo en áreas tecnológicas y administrativas. Laura Gassner Otting, exdirectora ejecutiva y asesora de la Casa Blanca, señaló al Daily Mail que “la IA y la automatización están eliminando muchos puestos de entrada”. Esta tendencia afecta especialmente a jóvenes profesionales, quienes encuentran cada vez menos oportunidades para iniciar sus carreras.

Gassner Otting advirtió que las mujeres son las más perjudicadas por estos cambios, ya que enfrentan mayores dificultades para ascender y ven limitado su potencial de ingresos, además de verse afectadas por los costos de cuidado infantil y las exigencias de retorno a la oficina.

Bryce Batts, cofundador de Career Collective, añadió que los empleadores buscan candidatos capaces de asumir rápidamente roles de liderazgo, lo que deja fuera a quienes carecen de experiencia previa. Según Batts, “no es raro que los profesionales envíen más de 50 solicitudes y sigan buscando empleo durante cuatro o seis meses”.

Las cifras oficiales refuerzan este panorama: en septiembre, la estimación de ADP indicó una pérdida de 32.000 empleos en la economía estadounidense, mientras que los datos federales fueron revisados a la baja de forma constante. Así, el mercado laboral de 2025 se perfila como un escenario de contrastes, donde la abundancia de vacantes en sectores esenciales convive con la escasez de oportunidades en áreas tecnológicas y administrativas.

En este contexto, la experiencia de buscadores de empleo como Chelsea Walker ilustra la frustración de quienes, pese a su formación y trayectoria, solo esperan una oportunidad para demostrar su valía, incluso si eso implica aceptar condiciones menos favorables que en el pasado.

El avance tecnológico deja menos
El avance tecnológico deja menos espacio para empleos de entrada y amplía la brecha de acceso laboral entre sectores profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 20 trabajos más demandados

  1. Enfermero/a registrado/a
  2. Enfermero/a práctico/a licenciado/a
  3. Cuidador/a de personas mayores
  4. Coordinador/a de atención médica
  5. Médico/a de familia
  6. Cajero/a
  7. Gerente de tienda
  8. Personal de limpieza en comercios
  9. Teleoperador/a
  10. Vendedor/a
  11. Empleado/a de atención al cliente
  12. Conductor/a de camión
  13. Repartidor/a
  14. Estilista o peluquero/a
  15. Trabajador/a de la construcción
  16. Electricista certificado/a
  17. Técnico/a en climatización
  18. Técnico/a de mantenimiento
  19. Personal de restaurante
  20. Especialista o gerente en ventas de salón

La lista agrupa tanto empleos calificados como posiciones de atención al cliente y oficios técnicos, todos con alta demanda en el mercado laboral actual de Estados Unidos.

Temas Relacionados

AutomatizaciónSaludOficios CalificadosMano De ObraMercado LaboralInteligencia ArtificialTrabajoDespidosEmpresasEnvejecimiento PoblacionalAtención Al ClienteNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Clima en Los Ángeles: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Los Ángeles: conoce

EEUU: las predicciones del tiempo para Nueva York este 7 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

EEUU: las predicciones del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Houston

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

Las últimas previsiones para Dallas: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Dallas:

Clima en Washington D. C.: temperatura y probabilidad de lluvia para este 7 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Washington D. C.:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mecánica cuántica en acción: cuáles

Mecánica cuántica en acción: cuáles son las aplicaciones prácticas de los hallazgos de los Nobel de Física

Diego Valenzuela analizó el show musical de Javier Milei: “Tiene una manera particular de plantear las cosas”

“La casita del after”: imputaron al organizador de fiestas clandestinas en Córdoba

Qué va a pasar con el supermercado y el shopping de Palermo que compró Costantini

Fred Machado reconoció que financió a Espert para la campaña del 2019

INFOBAE AMÉRICA
Severas tormentas de nieve dejaron

Severas tormentas de nieve dejaron excursionistas varados en China y un escalador surcoreano muerto en Nepal

“La gente feliz, o sea, exitosa, es más linda”: Gisela Gilges muestra que triunfar no era lo que pensabas

Donald Trump ordenó cancelar el contacto diplomático con Venezuela

El dilema de Macron: ¿Qué sigue para Francia tras la dimisión del primer ministro?

El grupo terrorista Hamas reivindicó la masacre del 7 de octubre en Israel: “Fue un día glorioso”

TELESHOW
Lali Espósito deslumbró en La

Lali Espósito deslumbró en La Voz Argentina con un look inspirado en Jenna Ortega y causó furor en redes

El embarazo de Úrsula Corberó se robó todas las miradas en la Semana de la Moda de París

Nacho Castañares contó cómo fue su reencuentro con Thiago Medina en el hospital: “Son todas buenas noticias”

Quiénes son semifinalistas de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina

La foto de Juana Repetto desnuda luciendo su embarazo: “No sé si es divina o me pasé tres puentes”