Nintendo regresa a Gamescom en 2026: expectativas por nuevos títulos de Zelda y Star Fox para Switch 2

La importancia de la presencia de Nintendo en Gamescom 2026 no solo deriva de la oportunidad de mostrar avances. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Nintendo ha confirmado oficialmente su regreso a Gamescom en 2026, generando expectativas en torno a la presentación de nuevos títulos de Zelda y Star Fox para la próxima generación de su consola, Nintendo Switch 2. Este anuncio cobra especial relevancia al tratarse del primer evento en el que la compañía centrará toda su atención en el futuro de Switch 2, consolidando así un momento determinante para su estrategia global.

Nintendo en Gamescom 2026: una apuesta total por Switch 2

La decisión de Nintendo de participar en Gamescom 2026 fue comunicada a través de sus redes sociales oficiales, informando que estará presente durante todas las jornadas del evento, programado entre el 26 y el 30 de agosto en la ciudad de Colonia, Alemania.

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Esta confirmación ha provocado un aumento notable de las expectativas, especialmente si se tiene en cuenta el nivel de protagonismo alcanzado por la marca en la edición anterior.

La decisión de Nintendo de participar en Gamescom 2026 fue comunicada a través de sus redes sociales oficiales. (@NintendoDE)

En 2025, Nintendo transformó la feria en un espacio clave para la exposición de Switch 2. Miles de asistentes pudieron acceder a versiones de prueba de títulos largamente esperados, como Leyendas Pokémon Z-A, Final Fantasy VII Remake y otros juegos relevantes desarrollados por estudios externos.

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La relevancia de ese encuentro residió en que sirvió como el primer gran escaparate público de la consola tras su presentación formal, permitiendo a los jugadores experimentar de primera mano las capacidades del nuevo hardware.

La importancia de la presencia de Nintendo en Gamescom 2026 no solo deriva de la oportunidad de mostrar avances, sino también de la tendencia de la compañía a reservar anuncios significativos para este tipo de eventos.

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En 2025, Nintendo transformó la feria en un espacio clave para la exposición de Switch 2. EFE / FRANCK ROBICHON

Expectativas sobre Zelda y Star Fox en el calendario de lanzamientos para Switch 2

El calendario de lanzamientos para la segunda mitad de 2026 se perfila como uno de los más prometedores para Switch 2. En las últimas semanas, han surgido rumores sólidos sobre la llegada de un nuevo Star Fox, que incluiría rediseño de personajes y un doblaje completo en inglés, marcando un cambio importante respecto a entregas previas. Este anuncio ha ocupado un lugar central en las conversaciones sobre el futuro de Switch 2.

Paralelamente, han circulado versiones sobre la posible aparición de un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, previsto para 2026 según distintas fuentes cercanas a la industria. De confirmarse esta información, Nintendo contaría con dos propuestas de alto impacto para reforzar la posición de su consola en el mercado internacional.

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Gamescom se perfila como el espacio ideal para el anuncio o la presentación de cualquiera de estos proyectos. La naturaleza internacional del evento, sumada a la estrategia de Nintendo de dar mayor visibilidad mundial a Switch 2, refuerza la posibilidad de que la compañía utilice la feria como plataforma para sus próximos grandes lanzamientos.

El calendario de lanzamientos para la segunda mitad de 2026 se perfila como uno de los más prometedores para Switch 2. REUTERS/Issei Kato

Previsión de futuros anuncios para Nintendo Switch 2

El comunicado de Nintendo no solo confirma la participación en Gamescom, sino que también invita explícitamente a los seguidores a estar atentos a futuras novedades a través de sus canales oficiales. Esta estrategia indica que aún quedan anuncios relacionados directamente con la feria, aunque la naturaleza exacta de estos sigue siendo desconocida.

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En la actualidad, no se ha esclarecido si Nintendo planea realizar un Nintendo Direct previo al evento, presentar nuevos títulos exclusivos desarrollados por sus propios estudios o simplemente ofrecer versiones de prueba de juegos ya anunciados.

Lo que sí resulta claro es que la compañía busca convertir Gamescom 2026 en un punto de referencia para Switch 2, repitiendo el modelo exitoso del año anterior en términos de repercusión y visibilidad.

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La anticipación generada por la pronta confirmación de Nintendo y los rumores sobre títulos emblemáticos plantean un escenario en el que la marca espera mantener el protagonismo en la industria del videojuego durante el segundo semestre de 2026.