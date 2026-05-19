Estados Unidos

Autoridades de Colorado investigan muerte por hantavirus: síntomas, prevención y alerta en la comunidad

El virus ligado al ratón ciervo puede causar un cuadro pulmonar de evolución rápida. Las autoridades piden consulta urgente si hay fiebre, dolor muscular o falta de aire tras contacto con excretas de roedores

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Hantavirus y roedores Créditos; Yamil Hussein E
El Departamento de Salud de Colorado confirmó la muerte de un residente de Douglas County por hantavirus, un virus transmitido por roedores

Las autoridades de salud pública en Colorado confirmaron la muerte de un adulto residente de Douglas County por infección de hantavirus, un virus transmitido principalmente por roedores.

De acuerdo con información de los departamentos de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado y de Douglas County, el caso detectado no está vinculado con el brote ocurrido en el crucero MV Hondius, que registró 11 casos —entre confirmados y probables— y al menos dos muertes.

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Las agencias sanitarias informaron que el contagio se produjo por el hantavirus Sin Nombre, la variante más frecuente asociada al síndrome pulmonar por hantavirus en América del Norte.

“Las infecciones por hantavirus Sin Nombre ocurren regularmente en Colorado, especialmente en primavera y verano, y pueden provocar una afección respiratoria grave e incluso mortal”, precisaron las autoridades locales en un comunicado.

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Qué se sabe del caso en Douglas County y por qué no se vincula al MV Hondius

Los funcionarios indicaron que el episodio reportado en Douglas County se mantiene bajo investigación para determinar el posible lugar de exposición y el tipo de contacto que derivó en el contagio.

Un ratón ciervo de pelaje marrón y vientre blanco cerca de una bolsa de basura, restos de comida y una caja de cartón con el logo de los CDC.
Las autoridades de Colorado recomiendan buscar atención médica inmediata tras contacto con roedores si se presentan fiebre o síntomas respiratorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aclaración sobre la falta de vínculo con el MV Hondius apunta a diferenciar este caso de un evento que activó vigilancia internacional por tratarse de un conglomerado de infecciones detectadas en un entorno cerrado y con pasajeros que luego se desplazaron a distintos puntos.

La distinción también responde a que, según explicaron las autoridades sanitarias, el brote del crucero estuvo asociado a otra dinámica epidemiológica y a un grupo de casos concentrado.

En cambio, el hantavirus en Estados Unidos suele estar vinculado a exposiciones ambientales puntuales, generalmente en viviendas, galpones, cobertizos, campamentos o espacios cerrados donde hay presencia de roedores y acumulación de excrementos, orina o material de anidamiento.

En Colorado, el principal reservorio en la región es el ratón ciervo, identificado como fuente de la mayor parte de las exposiciones al virus.

Las autoridades recordaron que la circulación del hantavirus no es un fenómeno excepcional en el estado y que la estacionalidad eleva el riesgo relativo en los meses cálidos, cuando aumentan las tareas de limpieza, el uso de cabañas, el acceso a zonas rurales y la actividad en hábitats donde los roedores se desplazan.

Manos con guantes azules limpian una superficie de madera con un paño blanco, cerca de excrementos y restos. Contenedor con señal de advertencia al fondo.
El contagio fatal en Douglas County se produjo por hantavirus Sin Nombre, la variante más común en América del Norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus y cuándo consultar a un médico

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas iniciales del síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

En esa primera fase se presentan fiebre, fatiga y dolores musculares. La mitad de los pacientes desarrolla además cefaleas, escalofríos, mareos, molestias gastrointestinales y dolor abdominal.

Entre cuatro y 10 días después del inicio de los síntomas tempranos, pueden aparecer complicaciones respiratorias como tos, dificultad para respirar y opresión en el pecho, a medida que los pulmones pueden llenarse de líquido.

Esta etapa puede evolucionar con rapidez y requiere atención médica urgente.

Las autoridades sanitarias en Colorado recomendaron buscar evaluación clínica inmediata si una persona tuvo contacto con roedores o sus excretas y, semanas después, presenta fiebre con dolor muscular o síntomas respiratorios.

También indicaron que comunicar el antecedente de exposición puede acelerar la sospecha diagnóstica, el manejo hospitalario y las medidas de seguimiento.

Una trampa para ratones, huellas y heces de roedores en el suelo polvoriento de un galpón, junto a guantes, mascarilla y desinfectante sobre una mesa.
En Estados Unidos, el hantavirus suele asociarse a exposiciones en viviendas, galpones y zonas cerradas con presencia de ratón ciervo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención: limpieza segura, control de roedores y datos recientes en Colorado

Las recomendaciones de prevención se centran en evitar el contacto con roedores y con cualquier material potencialmente contaminado, como polvo con partículas de orina o heces secas.

Las autoridades aconsejaron sellar posibles entradas de roedores, eliminar fuentes de alimento, guardar la basura en recipientes cerrados y extremar cuidados en garajes, depósitos, cobertizos y viviendas que estuvieron cerradas por un tiempo.

El enfoque preventivo también incluye ventilar espacios antes de limpiar, usar protección personal cuando haya signos de roedores y evitar barrer o aspirar excrementos secos, ya que esto puede dispersar partículas en el aire.

La limpieza debe priorizar métodos húmedos y desinfección para reducir el riesgo de inhalación.

Según datos oficiales, Colorado registró seis casos de hantavirus entre 2020 y 2023, un volumen bajo pero consistente con la circulación regular del virus en la región.

Las autoridades reiteraron que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa y que los reportes buscan alertar a la comunidad para disminuir exposiciones, especialmente en primavera y verano, cuando aumentan las oportunidades de contacto con roedores en entornos domésticos y rurales.

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