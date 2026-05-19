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Las fuerzas armadas israelíes interceptaron la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

Un grupo numeroso de embarcaciones fue interceptado en aguas próximas a Chipre luego de que los participantes partieran desde Turquía en una misión organizada por varias coaliciones internacionales

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Soldados israelíes son vistos en una embarcación con símbolos de la Flotilla Global Sumud, mientras es escoltada al puerto de Ashdod, en el sur de Israel, el 19 de mayo de 2026. REUTERS/Amir Cohen
Soldados israelíes son vistos en una embarcación con símbolos de la Flotilla Global Sumud, mientras es escoltada al puerto de Ashdod, en el sur de Israel, el 19 de mayo de 2026. REUTERS/Amir Cohen

Israel detuvo a los 430 activistas de la flotilla humanitaria que intentaba romper el bloqueo naval sobre la Franja de Gaza, confirmó este martes el Ministerio de Exteriores israelí, que declaró terminada la misión y anunció el traslado de todos los participantes a territorio israelí.

“Todos los 430 activistas fueron transferidos a barcos israelíes y están en camino hacia Israel, donde podrán reunirse con sus respectivos representantes consulares”, señaló la cartera diplomática en su cuenta de X. La operación se extendió a lo largo de dos días e involucró a cerca de medio centenar de embarcaciones.

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Las Fuerzas Armadas israelíes comenzaron a detener la flotilla a unas 167 millas náuticas (268 kilómetros) de la costa de Gaza, según informó la organización en su sitio web. El grueso de las embarcaciones fue interceptado el lunes en aguas internacionales próximas a Chipre, a unas 250 millas náuticas del enclave palestino. Los barcos habían partido la semana anterior desde Turquía.

Las últimas dos embarcaciones detenidas fueron el velero Sirus y el Lina Al Nabulsi, este último con seis activistas procedentes de Francia, Italia, Bélgica, Corea del Sur y Estados Unidos, según informó la organización. Una transmisión en directo en el sitio web de la Global Sumud Flotilla mostró a soldados israelíes armados abordando los buques mientras los activistas, con chalecos salvavidas, levantaban las manos. Los militares destruyeron posteriormente las cámaras instaladas en las embarcaciones.

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Soldados israelíes son vistos en una embarcación con símbolos de la Flotilla Global Sumud, con un buque militar israelí detrás, vista desde Ashdod, al sur de Israel, el 19 de mayo de 2026. REUTERS/Amir Cohen
Soldados israelíes son vistos en una embarcación con símbolos de la Flotilla Global Sumud, con un buque militar israelí detrás, vista desde Ashdod, al sur de Israel, el 19 de mayo de 2026. REUTERS/Amir Cohen

Los organizadores denunciaron que soldados israelíes abrieron fuego contra cinco embarcaciones durante las operaciones de abordaje, con daños materiales en algunas de ellas. La Flotilla de la Libertad añadió que varios barcos interceptados el lunes “fueron dañados deliberadamente por el ejército israelí y abandonados a la deriva”, lo que calificó como un peligro para la navegación internacional.

El canciller italiano Antonio Tajani exigió una revisión urgente del uso de la fuerza por parte de Israel tras los testimonios de activistas italianos que afirmaron haber recibido disparos de balas de goma. El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, negó que los militares hubieran empleado munición real y aseguró que ningún activista resultó herido durante los abordajes.

Al menos 87 participantes se declararon en huelga de hambre en protesta por lo que la Global Sumud Flotilla denominó un “secuestro ilegal”, y en solidaridad con los más de 9.500 presos palestinos encarcelados en Israel. La organización no precisó las nacionalidades de quienes tomaron esa decisión.

La misión estuvo organizada por la Global Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition y organizaciones de Turquía, Malasia e Indonesia. Sus participantes exigieron “la liberación inmediata de todos los secuestrados y el paso seguro para todos los barcos y la carga humanitaria” destinada a Gaza.

Israel calificó la iniciativa de “provocación por el bien de la provocación”, señaló que las embarcaciones transportaban una cantidad simbólica de ayuda y reiteró que “no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza”, que considera conforme al Derecho Internacional. La cartera diplomática israelí volvió a tildar la misión de “maniobra de relaciones públicas al servicio de Hamas”.

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