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La guerra por la IA continúa: cofundador de OpenAI se une a Anthropic

Andrej Karpathy liderará la investigación en pre-entrenamiento de modelos de inteligencia artificial

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Anhtropic y su carrera contra OpenAI
(Reuters)

El avance de la inteligencia artificial vive un nuevo capítulo tras la incorporación de Andrej Karpathy, uno de los cofundadores de OpenAI, al equipo de Anthropic, rival directo en la carrera por el desarrollo de modelos de lenguaje de última generación.

Karpathy inició esta semana sus actividades en la compañía estadounidense, donde ya trabaja en la fase de pre-entrenamiento bajo la dirección de Nick Joseph, informó TechCrunch.

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Un refuerzo estratégico para Anthropic

Andrej Karpathy, conocido por su trayectoria en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), fue una de las figuras más visibles de OpenAI y lideró los programas de Autopilot y Full Self-Driving en Tesla. Su regreso al sector tras una breve etapa al frente de Eureka Labs marca un movimiento estratégico en el tablero internacional de la IA.

Andrej Karpathy
La llegada de Karpathy refuerza la estrategia de Anthropic frente a la competencia con OpenAI y Google. (AP)

El investigador se encargará de formar un equipo dedicado a aprovechar el modelo Claude para optimizar la investigación en pre-entrenamiento, una de las fases más costosas y exigentes en el desarrollo de sistemas avanzados.

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La fase de pre-entrenamiento resulta fundamental, ya que define la capacidad básica de los modelos de IA para procesar y comprender grandes volúmenes de información. Según Anthropic, este proceso requiere inversiones significativas en recursos computacionales. La apuesta por Karpathy sugiere un giro hacia la investigación asistida por inteligencia artificial, en la búsqueda de mantener la competitividad frente a OpenAI y Google.

Trayectoria y aportes de Karpathy

Karpathy cuenta con experiencia tanto en el desarrollo teórico como en la implementación práctica de modelos de gran escala. Durante su paso por OpenAI, se enfocó en aprendizaje profundo y visión computacional. Posteriormente, en Tesla, lideró proyectos clave en la conducción autónoma antes de su salida en 2022. Tras un año nuevamente en OpenAI, fundó la startup Eureka Labs para explorar aplicaciones educativas de la inteligencia artificial. Hasta ahora, no se han publicado novedades relevantes sobre el futuro de esta iniciativa.

En OpenAI, Karpathy se especializó en aprendizaje profundo y visión computacional. (Europa Press)
En OpenAI, Karpathy se especializó en aprendizaje profundo y visión computacional. (Europa Press)

El investigador también ha desarrollado iniciativas educativas como el curso en línea ‘Neural Networks: Zero to Hero’, que introduce a los estudiantes en la construcción de redes neuronales desde cero, y mantiene un canal de YouTube donde difunde contenidos sobre modelos de lenguaje y aplicaciones de IA. “Sigo profundamente comprometido con la educación y planeo retomarla en el futuro”, expresó Karpathy en su cuenta de X.

Refuerzo en ciberseguridad y nuevos desafíos

Además de la llegada de Karpathy, Anthropic incorporó a Chris Rohlf a su frontier red team, responsable de poner a prueba la seguridad de modelos avanzados ante potenciales amenazas. Rohlf cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector, tras haber pertenecido al equipo de ciberseguridad The Paranoids en Yahoo y, más recientemente, a Meta. También fue fellow en el Centro para Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown, centrado en la investigación sobre ciberseguridad e inteligencia artificial.

“Tenemos una verdadera oportunidad para mejorar de forma radical la ciberseguridad con inteligencia artificial", afirmó Rohlf en X. La doble incorporación fortalece las capacidades de Anthropic tanto en investigación y desarrollo como en la protección de sus modelos frente a posibles riesgos.

Anthropic apuesta por el talento experto para avanzar en la seguridad y capacidad de sus modelos de lenguaje. (Europa Press)
Anthropic apuesta por el talento experto para avanzar en la seguridad y capacidad de sus modelos de lenguaje. (Europa Press)

La rivalidad entre Anthropic, OpenAI y Google guía la evolución del sector, donde la innovación, la seguridad y la eficiencia en el entrenamiento de modelos se han convertido en los principales ejes de competencia. La elección de figuras expertas como Karpathy y Rohlf evidencia la apuesta de Anthropic por el talento especializado como vía para mantener su posición y acelerar el avance de la inteligencia artificial en los próximos años.

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