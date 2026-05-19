Estados Unidos

Exámenes finales, trayectos interminables y familias desbordadas: así vivieron los usuarios de LIRR la suspensión y la lenta reanudación de los trenes

Los retrasos multiplicaron las complicaciones en hogares y oficinas. Estudiantes y trabajadores relatan ajustes forzosos y gastos extra mientras dependían de rutas alternativas. Un regreso gradual al orden transformó la rutina diaria para miles

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Ilustración en acuarela de un tren de Long Island Rail Road gris y amarillo sobre vías férreas elevadas. Edificios y árboles sin hojas en el fondo.
Según Associated Press, los primeros trenes partieron de Penn Station y Grand Central Terminal después del mediodía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usuarios relataron el impacto del paro de Long Island Rail Roady tras la reanudación del servicio, según reportaron el diario estadounidense de referencia The New York Times.

Tras tres días de huelga, el nuevo acuerdo permitió restablecer el transporte y aliviar la congestión en Penn StationyGrand Central Terminal.

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El lunes por la mañana, los representantes de Long Island Rail Road (LIRR) y los sindicatos firmaron un nuevo contrato que puso fin a la huelga de tres días.

Aunque el funcionamiento del servicio estuvo limitado el martes por la mañana, Rob Free, presidente de LIRR, indicó a The New York Times que se esperaba la reactivación total de las líneas a las 16:00, coincidiendo con la hora punta vespertina.

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Según la agencia de noticias Associated Press, los primeros trenes partieron de Penn Station y Grand Central Terminal después del mediodía, aumentando el servicio gradualmente hasta restablecerse por completo al cierre de la jornada laboral.

El lunes por la mañana, los representantes de Long Island Rail Road (LIRR) y los sindicatos firmaron un nuevo contrato que puso fin a la huelga de tres días.REUTERS/Eduardo Munoz
El lunes por la mañana, los representantes de Long Island Rail Road (LIRR) y los sindicatos firmaron un nuevo contrato que puso fin a la huelga de tres días.REUTERS/Eduardo Munoz

Cómo se resolvió el paro y reanudación del servicio

Los acuerdos y el regreso gradual de trenes lograron aliviar parcialmente las complicaciones surgidas por el paro, que afectó a miles de usuarios, especialmente durante la hora pico.

Historias de los afectados por la suspensión

Ivan DeLeon, de veintiséis años, dijo a The New York Times que el martes por la mañana tuvo que hacer un recorrido más extenso para llegar a la universidad, horas después del pacto entre sindicatos y directivos del transporte.

De Leon condujo el lunes desde su casa en Merrick y dejó su auto en el Estadio de la Ciudad de Nueva York (Citi Field) para luego abordar el metro en Mets–Willets Point. El joven informó que, además de añadir tiempo a su trayecto, tuvo que gastar más en combustible, justo cuando, la Administración de Información Energética, los precios se habían disparado hasta USD 4,12 por galón durante esa semana.

“Me certifico esta semana”, compartió, y comentó que otros estudiantes también afrontaban exámenes finales. “No tenemos otra opción”, comentó al diario estadounidense.

Rashida Omar, de treinta y nueve años, profesora de matemáticas de secundaria en Forest Hills, Queens, contó a The New York Times que el martes incrementó en cuarenta minutos su tiempo habitual de viaje para llegar a su trabajo en Newark, Nueva Jersey, luego de una situación similar el día anterior.

Mientras subía las escaleras de Penn Station para tomar un tren de NJ Transit, expresó: “Son las últimas semanas de clases, así que tienes los exámenes estatales. Tienes que estar ahí. Tus alumnos dependen de ti”.

Los acuerdos y el regreso gradual de trenes lograron aliviar parcialmente las complicaciones surgidas por el paro, que afectó a miles de usuarios, especialmente durante la hora pico.REUTERS/Eduardo Munoz
Los acuerdos y el regreso gradual de trenes lograron aliviar parcialmente las complicaciones surgidas por el paro, que afectó a miles de usuarios, especialmente durante la hora pico.REUTERS/Eduardo Munoz

Algunos trabajadores se vieron forzados a modificar radicalmente sus rutinas familiares durante el paro. Martin Hackett, de cincuenta y seis años, detalló que el martes viajó desde Union Dale hasta la ciudad para asistir a una capacitación presencial en un refugio para personas sin hogar en el Upper West Side.

Explicó que sus compañeros no residen en Long Island y desconocen los desafíos a los que debió enfrentarse para poder asistir al trabajo. “A nadie le importa realmente; solo tienes que presentarte y hacer tu trabajo”, dijo Hackett.

A person walks along the track as a train sits inside Penn Station during the third day of a strike by the Long Island Rail Road (LIRR), the nation’s largest commuter rail system, in New York City, U.S., May 18, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz
A person walks along the track as a train sits inside Penn Station during the third day of a strike by the Long Island Rail Road (LIRR), the nation’s largest commuter rail system, in New York City, U.S., May 18, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

India Garone, de veintiséis años y trabajadora de la construcción, pasó la noche en casa de una amiga en Melville y luego condujo hasta Rockville Centre para recoger a su compañero Sean Higgins, de cuarenta y dos años, el martes por la mañana. Juntos se dirigieron en auto al Citi Field, donde hicieron trasbordo al tren número 7 y, más tarde, a otra línea del metro hacia el Upper West Side, según reportó The New York Times.

Vivian Santos, de Great River, Long Island, comentó a Associated Press que tardó cuarenta minutos adicionales en llegar a su trabajo mientras los trenes permanecían fuera de servicio. “Gracias a Dios que esto ha terminado”, manifestó desde un tren en Penn Station el martes por la tarde a la agencia de noticias. “Pero gracias a Dios se dieron cuenta: los necesitamos.”

Impactos en la movilidad y la respuesta oficial

Según la Metropolitan Transportation Authority, la suspensión del LIRR generó congestión severa en vías alternativas de transporte: los servicios de buses lanzadera resultaron insuficientes ante la demanda y los usuarios debieron esperar por largos periodos.

Además, muchos trabajadores no pudieron costear alternativas privadas como taxis o aplicaciones de transporte, lo que aumentó las dificultades para llegar a sus trabajos.

Entre las preocupaciones, varios temieron descuentos o sanciones laborales por ausencias o retrasos, de acuerdo con testimonios de pasajeros y organizaciones comunitarias.

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