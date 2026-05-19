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La oposición a la guerra en Irán suma apoyo en el Senado de Estados Unidos tras una votación clave

Pese al avance, la resolución enfrenta obstáculos considerables antes de convertirse en ley

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El senador estadounidense Bill Cassidy. REUTERS/Kylie Cooper
El senador estadounidense Bill Cassidy. REUTERS/Kylie Cooper

El Senado de Estados Unidos aprobó el martes por 50 votos contra 47 una moción para sacar de comité una resolución de poderes de guerra que ordenaría al presidente Donald Trump retirar las fuerzas militares del conflicto con Irán, en lo que constituyó el primer avance legislativo de este tipo tras siete intentos fallidos de los demócratas.

La votación marcó un punto de inflexión: por primera vez desde que Trump ordenó el ataque contra Irán a finales de febrero, los demócratas lograron sumar suficientes votos republicanos para superar la barrera procedimental.

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El senador republicano por Luisiana Bill Cassidy fue la figura determinante: votó a favor de la resolución por primera vez, días después de perder las primarias republicanas de su estado, en las que Trump respaldó a su rival, la representante Julia Letlow. Cassidy se sumó a los también republicanos Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine y Rand Paul de Kentucky, quienes ya habían apoyado medidas similares en ocasiones anteriores.

Tres senadores republicanos no se presentaron a votar: Thom Tillis de Carolina del Norte, John Cornyn de Texas y Tommy Tuberville de Alabama. Sus ausencias resultaron decisivas para que la moción prosperara. Poco después de conocerse el resultado, Cornyn anunció la cancelación de sus actos de campaña para regresar a Washington.

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El único demócrata que votó en contra fue el senador por Pensilvania John Fetterman.

U.S. CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper and AFRICOM Commander Air Force Gen. Dagvin Anderson, testify before the Senate Armed Services Committee on "The Posture of the U.S. Central Command and U.S. Africa Command in Review" on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., May 14, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
U.S. CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper and AFRICOM Commander Air Force Gen. Dagvin Anderson, testify before the Senate Armed Services Committee on "The Posture of the U.S. Central Command and U.S. Africa Command in Review" on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., May 14, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine de Virginia, ordenaría al presidente “retirar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Irán, salvo autorización expresa mediante una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”, según el texto de la medida. El conflicto ya superó el plazo de 60 días que la Ley de Poderes de Guerra exige al presidente para solicitar autorización del Congreso. La administración Trump ha cuestionado la constitucionalidad de esa ley y argumenta que un frágil alto el fuego alcanzado a principios de abril detuvo el cómputo de ese plazo.

Pese al avance, la resolución enfrenta obstáculos considerables antes de convertirse en ley. Deberá superar una votación final en el Senado —cuya fecha no fue precisada de inmediato—, luego pasar por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, y finalmente llegar al escritorio presidencial. Trump tiene prácticamente garantizado el uso del veto.

La Cámara registró la semana pasada un empate en una votación para detener la guerra, y se espera que vote de nuevo esta semana sobre una resolución de poderes de guerra. El Senado ya había avanzado una medida similar sobre el conflicto en Venezuela, para luego rechazarla en la votación definitiva después de que Trump advirtiera que los republicanos que la apoyaran “nunca volverían a ganar una elección”.

Kaine señaló ante la prensa que el impacto económico de la guerra es un factor que está “endureciendo” la oposición pública. El precio promedio nacional de la gasolina regular alcanzó USD 4,53 por galón el martes, en un momento en que los consumidores ya acusaban el golpe del costo de vida. “Se acerca el Día de los Caídos. Mucha gente conduce mucho, van a pagar mucho por la gasolina —muchísimo más que el año pasado, y lo recuerdan”, afirmó el legislador.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, celebró el resultado en un comunicado: “Voto a voto, los demócratas están derribando el muro de silencio republicano sobre la guerra ilegal de Trump”, y agregó que “los republicanos están empezando a ceder y el impulso para controlarlo está creciendo”.

Trump anunció el lunes que Estados Unidos no ejecutaría los ataques “programados” contra Irán previstos para el martes, aunque precisó que estuvo “a una hora” de ordenar los nuevos bombardeos. El presidente indicó que pospuso la ofensiva a petición de Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico, y amenazó a Teherán con “otro gran golpe” si no llega a un acuerdo con él.

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