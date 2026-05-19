El creador de ‘Rick & Morty’ confirmó que la película de la serie está en desarrollo

El universo de “Rick & Morty” se expande con una película animada. (Captura de video)

Rick & Morty continúa ampliando su desarrollo en distintos formatos audiovisuales mientras se aproxima el estreno de su novena temporada en Adult Swim, prevista dentro de la programación de verano de 2026.

La serie animada, creada por Dan Harmon y Justin Roiland, se mantiene en emisión desde 2013 y ha sido renovada hasta la temporada 12, según información difundida por el equipo de producción.

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En el marco de la promoción de la nueva temporada, Harmon confirmó que un largometraje basado en la serie se encuentra actualmente en desarrollo.

La información se dio a conocer tras un reporte inicial del periodista Jeff Sneider, posteriormente ratificado por Dan Harmon en declaraciones a CinemaBlend. De acuerdo con lo señalado, el proyecto cinematográfico forma parte de la expansión del universo narrativo de la franquicia.

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Dan Harmon confirmó que la película de 'Rick & Morty' está en desarrollo. (Captura de video)

El filme estará dirigido por Jacob Hair, quien ha trabajado previamente como director de varios episodios de la serie y ocupa el cargo de director supervisor en la novena temporada.

Harmon explicó que la elección de Hair como director del largometraje se mantuvo desde las primeras etapas de desarrollo del proyecto. Según sus declaraciones, el equipo no consideró otros candidatos para la dirección.

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“Jacob Hair es el director. O sea, no lo buscamos por ningún lado. Es un auténtico crack; decir que es una estrella de rock es quedarse corto, porque implicaría algo pasajero, algo emocionante. Jacob lo tiene todo, se unió a nuestro equipo y fue como añadirle un pilar fundamental”, dijo.

El showrunner Scott Marder señaló que el desempeño de Hair en la supervisión de la temporada 9 está directamente relacionado con la estructura creativa de los episodios. En ese contexto, destacó su participación en el desarrollo del tono y la continuidad narrativa de la serie.

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Jacob Hair no solo supervisa la temporada 9 de la serie, sino que también dirigirá la película. (IMDB)

Harmon describió a Hair como un director con capacidades amplias dentro del ámbito de la animación televisiva, comparando su versatilidad con la de otros creadores de la industria.

También indicó que Hair se integró al equipo de producción durante la cuarta temporada de la serie, etapa en la que dirigió tres episodios. Desde entonces, ha continuado su participación en distintas funciones dentro del equipo creativo.

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Además de su trabajo en Rick & Morty, Jacob Hair cuenta con experiencia en otras producciones animadas, entre ellas King of the Hill, American Dad! y Milo Murphy’s Law.

Por el momento, los detalles sobre la trama del largometraje no han sido revelados. Tampoco se ha confirmado si el proyecto tendrá un estreno en salas de cine o si será distribuido a través de plataformas digitales o servicios de streaming.

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La franquicia Rick & Morty ha expandido su universo narrativo en los últimos años mediante distintos formatos.

Rick & Morty no se ha limitado a las serie, tiene varios subproductos basados en la historia original. (Captura de video)

Además de la serie principal, el proyecto ha incluido producciones derivadas como Rick & Morty: The Anime, cortometrajes, cómics, videojuegos y el especial “Vindicators 2: Last Stand Between Earth and Doom”, entre otros contenidos.

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En paralelo al anuncio del largometraje, se informó que la novena temporada de la serie contará con su estreno televisivo el 24 de mayo a través de Adult Swim. Asimismo, la disponibilidad en plataformas de streaming se ha adelantado al 15 de junio, según la información oficial.

También se prevé el lanzamiento de un spin-off centrado en el personaje del presidente Curtis, interpretado por Keith David, cuya salida está programada para finales del año 2026.

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