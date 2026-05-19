Entretenimiento

El creador de ‘Rick & Morty’ confirmó que la película de la serie está en desarrollo

Dan Harmon confirmó que el proyecto cinematográfico será dirigido por Jacob Hair, supervisor de la temporada 9

Guardar
Google icon
El universo de “Rick & Morty” se expande con una película animada. (Captura de video)
El universo de “Rick & Morty” se expande con una película animada. (Captura de video)

Rick & Morty continúa ampliando su desarrollo en distintos formatos audiovisuales mientras se aproxima el estreno de su novena temporada en Adult Swim, prevista dentro de la programación de verano de 2026.

La serie animada, creada por Dan Harmon y Justin Roiland, se mantiene en emisión desde 2013 y ha sido renovada hasta la temporada 12, según información difundida por el equipo de producción.

PUBLICIDAD

En el marco de la promoción de la nueva temporada, Harmon confirmó que un largometraje basado en la serie se encuentra actualmente en desarrollo.

La información se dio a conocer tras un reporte inicial del periodista Jeff Sneider, posteriormente ratificado por Dan Harmon en declaraciones a CinemaBlend. De acuerdo con lo señalado, el proyecto cinematográfico forma parte de la expansión del universo narrativo de la franquicia.

PUBLICIDAD

Dan Harmon confirmó que la película de 'Rick & Morty' está en desarrollo. (Captura de video)
Dan Harmon confirmó que la película de 'Rick & Morty' está en desarrollo. (Captura de video)

El filme estará dirigido por Jacob Hair, quien ha trabajado previamente como director de varios episodios de la serie y ocupa el cargo de director supervisor en la novena temporada.

Harmon explicó que la elección de Hair como director del largometraje se mantuvo desde las primeras etapas de desarrollo del proyecto. Según sus declaraciones, el equipo no consideró otros candidatos para la dirección.

“Jacob Hair es el director. O sea, no lo buscamos por ningún lado. Es un auténtico crack; decir que es una estrella de rock es quedarse corto, porque implicaría algo pasajero, algo emocionante. Jacob lo tiene todo, se unió a nuestro equipo y fue como añadirle un pilar fundamental”, dijo.

El showrunner Scott Marder señaló que el desempeño de Hair en la supervisión de la temporada 9 está directamente relacionado con la estructura creativa de los episodios. En ese contexto, destacó su participación en el desarrollo del tono y la continuidad narrativa de la serie.

Jacob Hair no solo supervisa la temporada 9 de la serie, sino que también dirigirá la película. (IMDB)
Jacob Hair no solo supervisa la temporada 9 de la serie, sino que también dirigirá la película. (IMDB)

Harmon describió a Hair como un director con capacidades amplias dentro del ámbito de la animación televisiva, comparando su versatilidad con la de otros creadores de la industria.

También indicó que Hair se integró al equipo de producción durante la cuarta temporada de la serie, etapa en la que dirigió tres episodios. Desde entonces, ha continuado su participación en distintas funciones dentro del equipo creativo.

Además de su trabajo en Rick & Morty, Jacob Hair cuenta con experiencia en otras producciones animadas, entre ellas King of the Hill, American Dad! y Milo Murphy’s Law.

Por el momento, los detalles sobre la trama del largometraje no han sido revelados. Tampoco se ha confirmado si el proyecto tendrá un estreno en salas de cine o si será distribuido a través de plataformas digitales o servicios de streaming.

La franquicia Rick & Morty ha expandido su universo narrativo en los últimos años mediante distintos formatos.

Rick & Morty no se ha limitado a las serie, tiene varios subproductos basados en la historia original. (Captura de video)
Rick & Morty no se ha limitado a las serie, tiene varios subproductos basados en la historia original. (Captura de video)

Además de la serie principal, el proyecto ha incluido producciones derivadas como Rick & Morty: The Anime, cortometrajes, cómics, videojuegos y el especial “Vindicators 2: Last Stand Between Earth and Doom”, entre otros contenidos.

En paralelo al anuncio del largometraje, se informó que la novena temporada de la serie contará con su estreno televisivo el 24 de mayo a través de Adult Swim. Asimismo, la disponibilidad en plataformas de streaming se ha adelantado al 15 de junio, según la información oficial.

También se prevé el lanzamiento de un spin-off centrado en el personaje del presidente Curtis, interpretado por Keith David, cuya salida está programada para finales del año 2026.

Temas Relacionados

RICK & MORTYpelículaentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los conciertos gratuitos impulsan la vida cultural y el turismo en Nueva York

La realización de espectáculos sin costo en parques y espacios emblemáticos favorece el acceso al arte y dinamiza la economía local, mientras la ciudad se prepara para recibir el impacto del Mundial 2026 con nuevas actividades

Los conciertos gratuitos impulsan la vida cultural y el turismo en Nueva York

‘Si los deseos mataran’: todo sobre la serie coreana de Netflix que está atrapando a los fans del suspenso

La historia sigue a un grupo de adolescentes que descubre una aplicación capaz de cumplir deseos

‘Si los deseos mataran’: todo sobre la serie coreana de Netflix que está atrapando a los fans del suspenso

“El trabajo y la búsqueda nunca se detienen”: Ralph Fiennes y el legado familiar que marcó su carrera

En The Rosebud Podcast, el actor abrió su intimidad y reveló que crecer junto a una madre con vocación artística irrefrenable, que además enfrentaba la crianza de seis hijos, fue el molde de su sensibilidad y su motor creativo

“El trabajo y la búsqueda nunca se detienen”: Ralph Fiennes y el legado familiar que marcó su carrera

La reflexión de Chace Crawford sobre la serie que lo lanzó a la fama: “Gossip Girl se adelantó a su tiempo”

El actor narró en una entrevista para el pódcast Armchair Expert cómo la presión y las expectativas lo llevaron a una etapa difícil, hasta que encontró en The Boys una oportunidad para reinventarse y dejar atrás el encasillamiento

La reflexión de Chace Crawford sobre la serie que lo lanzó a la fama: “Gossip Girl se adelantó a su tiempo”

Cómo dos figuras centrales del glam rock británico pasaron de compartir escenarios a perder todo vínculo

La historia entre los dos músicos refleja los matices y complejidades de la época: el distanciamiento se mantuvo en el plano privado, lo que lo hizo más sutil aunque irreversible

Cómo dos figuras centrales del glam rock británico pasaron de compartir escenarios a perder todo vínculo

DEPORTES

Boca enfrenta a Cruzeiro en un partido sin margen de error por la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Boca enfrenta a Cruzeiro en un partido sin margen de error por la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Los detalles de la “visita” de la barra de Boca Juniors al plantel antes del choque ante Cruzeiro: el mensaje a los jugadores

Del contrato que renovó Tomás Galván con una millonaria cláusula al guiño de Otamendi en las redes: las buenas noticias en River Plate

Los motivos detrás de la huelga de strippers en medio del GP de Canadá de F1

Horas decisivas para la confección de la lista de 26 futbolistas que Scaloni llevará al Mundial: las dudas de último momento

TELESHOW

El desopilante blooper de Evelyn Botto en la entrevista con la cantante Amanda Miguel que la hizo llorar de risa

El desopilante blooper de Evelyn Botto en la entrevista con la cantante Amanda Miguel que la hizo llorar de risa

La indignación de Cachete Sierra tras conocer el precio del álbum del mundial y no poder conseguirlo: “Pasé por cinco kioscos”

Migue Granados cumplió uno de sus sueños y será parte de un clásico del cine animado

Así fue el cumpleaños de Brisa Ardohain, la sobrina de Pampita: íntimo y en familia

El pasatiempo que eligió Adabel Guerrero tras comenzar una nueva relación: “Cada pieza empieza a encajar, como la vida misma”

INFOBAE AMÉRICA

El cruce inesperado entre Homo erectus y denisovanos dejó huellas en el ADN de poblaciones actuales

El cruce inesperado entre Homo erectus y denisovanos dejó huellas en el ADN de poblaciones actuales

Jorge Rodríguez dijo que 300 presos políticos serán excarcelados en Venezuela en los próximos días

Salvadoreño requerido por una sentencia de violación es arrestado en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos mantiene alerta de viaje para Nicaragua

El gobierno de Guatemala oficializa a Kelvin Aguilar Menéndez en la dirección administrativa de Gobernación