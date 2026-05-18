Nuevos focos de hantavirus en Estados Unidos: identifican zonas con mayor riesgo y advierten sobre nuevas especies portadoras

Investigadores detectan señales de alerta en el este de EE. UU. por la expansión de reservorios del hantavirus y posibles riesgos emergentes para la salud pública (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En los Estados Unidos, la circulación del hantavirus, un patógeno capaz de provocar un síndrome pulmonar letal en humanos, reveló nuevos focos gracias a recientes investigaciones científicas.

Tradicionalmente, la mayoría de los casos se concentraban en regiones áridas del oeste, pero ahora, datos aportados por la Universidad Virginia Tech, institución pública de investigación, identifican la aparición de zonas críticas también en el este del país, lo que amplía la preocupación epidemiológica sobre la exposición al virus y las posibilidades de brotes diversos, más allá del ocurrido recientemente en un crucero internacional.

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Según la investigación publicada en la revista Ecosphere, publicación científica revisada por pares y citada por NBC News, Virginia, Colorado y Texas encabezan la lista de estados con la mayor variedad de roedores portadores del virus. Mientras en Virginia la presencia del virus en roedores es significativa, los casos humanos siguen siendo excepcionalmente bajos.

El profesor asociado Luis Escobar, de la Universidad Virginia Tech, señaló a NBC News que, aunque los casos humanos en el este es escasa, la alta prevalencia en roedores puede anticipar nuevos riesgos sanitarios.

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El brote reciente a bordo del MV Hondius involucró una cepa distinta del virus, sin relación directa con los casos notificados en territorio estadounidense (REUTERS/Yves Herman)

El hantavirus: cifras de casos y letalidad en Estados Unidos

Desde 1993, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) registró 890 casos de hantavirus en el país. La distribución es marcadamente desigual: el oeste concentra la abrumadora mayoría de episodios, mientras que hasta el momento, en el este sólo se observan casos aislados.

Estados del oeste con mayor cantidad de casos:

Nuevo México: 122

Colorado: 119

Arizona: 92

California: 79

Washington: 47

Montana: 41

Texas: 42

Idaho: 26

Utah: 30

Nevada: 20

Oregón: 19

Wyoming: 16

Nebraska: 11

Dakota del Norte: 9

Dakota del Sur: 8

Kansas: 7

Oklahoma: 7

En el este, la situación es diferente:

Virginia: 2

Illinois: 1

Maine: 1

Kentucky: 1

Luisiana: 1

West Virginia: 1

Minnesota: 1

Iowa: 1

Wisconsin: 1

La letalidad del hantavirus en Estados Unidos ronda el 35%, lo que lo convierte en una de las enfermedades infecciosas de transmisión ambiental más graves del país.

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La mayoría de las infecciones se concentran en el oeste, mientras que los estados del este apenas registran episodios humanos, pero crece la preocupación por cambios en la distribución (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención pública sobre el hantavirus aumentó en marzo de 2025, tras el fallecimiento de Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, en Nuevo México, y por otros tres decesos en Mammoth Lakes, California, un mes más tarde. Según NBC News, estos casos ejemplifican el potencial letal de la infección y su persistente amenaza en el país.

Los científicos identificaron que el virus Sin Nombre (SNV) es el principal responsable de los cuadros pulmonares graves en el país.

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A pesar de reportes recientes sobre brotes en cruceros vinculados a la cepa Andes (más habitual en Sudamérica), ni esa variante ni situaciones de transmisión persona a persona se confirmaron en el territorio estadounidense.

El CDC comunicó que no existen indicios de que estos eventos constituyan el inicio de una pandemia y destacó que las cepas circulantes en Estados Unidos no se demostraron transmisibles entre humanos.

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El fallecimiento de la esposa del actor Gene Hackman por hantavirus puso el foco mediático sobre la letalidad del virus en EE. UU (Foto AP/Mark J. Terrill, archivo)

Nuevos “hot spots” y especies portadoras

La investigación dirigida por Escobar incluyó el análisis de más de 14.000 muestras sanguíneas de roedores recolectadas entre 2014 y 2019. Los resultados permitieron reconocer a seis nuevas especies como posibles portadoras del virus, extendiendo la preocupación a territorios orientales donde históricamente los casos humanos fueron excepcionales.

Escobar expuso ante especialistas del CDC la importancia de anticipar riesgos emergentes en zoonosis y advirtió que la alta mortalidad de algunas cepas —hasta el 50%— hace necesario reforzar la vigilancia y la prevención.

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El estudio fue motivado, en parte, por la pandemia de coronavirus. Según expuso Escobar en NBC News, el objetivo es entender mejor los elementos que favorecen el salto de virus de animales a humanos y, eventualmente, entre personas.

El investigador considera que el hantavirus, dadas su letalidad y potencial para la transmisión entre humanos en determinadas cepas, “emerge como candidato para una próxima pandemia, algo que queremos evitar o por lo menos estar preparados para afrontar”.

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Seis especies de roedores fueron identificadas por primera vez como posibles portadoras del hantavirus, ampliando el mapa de riesgo más allá de las zonas históricas (SAREM)

Factores de riesgo ambiental: aridez, temperaturas y presión humana

El reciente trabajo de Morgan Gorris, científica del Laboratorio Nacional de Los Álamos, centro de investigación del Departamento de Energía de Estados Unidos en Nuevo México, respalda el predominio del problema en zonas áridas del oeste.

En entrevista con NBC News, Gorris precisó que “el virus puede persistir en el ambiente al menos varias semanas” y que la combinación de escasas precipitaciones y altas temperaturas favorece la dispersión aérea de partículas contaminadas por excrementos de roedor.

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Gorris señaló además que el riesgo para los humanos se incrementa cuando se invade el hábitat natural de los roedores y cuando estos animales se encuentran bajo estrés, aumentando la cantidad de virus liberado. Destacó que “existe una relación estrecha entre humanos, animales y el entorno; cuando surge una nueva enfermedad emergente, es crucial analizar el papel de cada elemento en ese contexto”.

Las condiciones climáticas secas y el aumento de la interacción humana con hábitats silvestres favorecen la transmisión y persistencia del virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas preventivas frente al hantavirus y situación actual en Illinois

El martes pasado, el Departamento de Salud Pública de Illinois informó que investigaba un caso sospechoso tras la limpieza de una vivienda con presencia de excrementos de roedor.

Según NBC News, la persona afectada experimentó síntomas leves y se encuentra en recuperación. Las autoridades reiteraron que la prevención depende de evitar el contacto con roedores y su excremento.

Durante una rueda de prensa reciente, el especialista del CDC David Fitter enfatizó que los episodios estacionales de hantavirus en Estados Unidos no guardan relación con el brote registrado en el crucero MV Hondius, donde la transmisión se produjo por una cepa distinta. Entre las recomendaciones oficiales del CDC destacan:

Evitar el contacto directo con roedores y sus excrementos

Extremar la limpieza de campamentos, cobertizos y espacios cerrados

Ventilar adecuadamente los ambientes antes de limpiar

Utilizar protección personal durante las tareas de limpieza

El hantavirus se transmite principalmente por inhalación de partículas de orina, saliva o heces de roedor contaminadas. Los expertos y el CDC insisten en la importancia de extremar las precauciones en las zonas donde estos animales residen, especialmente durante la primavera y el verano, cuando crece la actividad humana en hábitats rurales y naturales.