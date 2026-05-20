Estados Unidos

Los sospechosos del tiroteo en una mezquita de San Diego aparentemente publicaron un video del ataque

El video que habrían difundido los atacantes documenta la secuencia del tiroteo en el Centro Islámico, exhibe símbolos neonazis en armas y vestimenta, y registra tanto la irrupción armada como los disparos y los instantes previos al suicidio de los agresores dentro de un vehículo

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Los sospechosos del tiroteo en la mezquita de San Diego habrían publicado en Internet un video que documentó el ataque (REUTERS/ Mike Blake).
Los sospechosos del tiroteo en la mezquita de San Diego habrían publicado en Internet un video que documentó el ataque (REUTERS/ Mike Blake).

Las autoridades revisan un video publicado en un sitio web de contenido gráfico explícito por uno de los sospechosos. En la grabación se muestra la secuencia del tiroteo y se expone la presencia de símbolos neonazis y supremacistas blancos en las armas y vestimentas de los atacantes, informaron ABC News y CNN.

Además, se investiga un documento de 75 páginas que circula en internet y contiene dos ensayos firmados por los agresores. Por su parte, el FBI afirmó en una conferencia de prensa que halló un “manifiesto”, pero se desconoce si es el mismo al que CNN tuvo acceso.

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Qué muestra el supuesto video del ataque al Centro Islámico de San Diego

El incidente involucró a Cain Clark, de 17 años, y a un segundo individuo de 18 años cuya identidad no fue divulgada oficialmente, aunque diversos medios lo identificaron como Caleb Vazquez.

Según ABC News, los sospechosos transmitieron en directo el asalto y captaron el ingreso al edificio religioso, además de los disparos dentro del recinto y en sus alrededores. Las armas presentaban inscripciones alusivas al nazismo y a ideologías supremacistas, entre ellas símbolos como el Sonnenrad y los pernos de las SS.

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Este tipo de alusiones también apareció en la escena del crimen: una bandera con el Sonnenrad, una lata de gasolina marcada con insignias de las SS y otros elementos vinculados al aceleracionismo militante.

De acuerdo con lo divulgado por CNN, el material audiovisual muestra a los atacantes mientras avanzan por el estacionamiento y la entrada principal del centro, con rifles y una pistola.

En el interior, abrieron fuego y continuaron su recorrido hasta salir al exterior, donde una víctima quedó tendida en el suelo. El video concluyó cuando ambos sujetos abordaron un vehículo.

Luego, una segunda grabación documentó el trayecto en coche de los agresores. Uno de ellos disparó desde el automóvil, mientras el otro, identificado como Clark, presuntamente disparó a su acompañante antes de cargar una segunda bala y quitarse la vida. ABC News informó que la policía localizó el vehículo y recuperó los cuerpos en un barrio cercano al centro islámico.

El video registrado por los atacantes muestra el asalto al centro religioso y los disparos que dejaron tres víctimas fatales en el exterior del recinto (REUTERS/Mike Blake).
El video registrado por los atacantes muestra el asalto al centro religioso y los disparos que dejaron tres víctimas fatales en el exterior del recinto (REUTERS/Mike Blake).

Qué revelan los ensayos atribuidos a los atacantes

De acuerdo con CNN y ABC News, los textos promueven el odio hacia los inmigrantes, las minorías raciales y otros grupos, además de resentimiento hacia las mujeres que prefieren a hombres más altos. También expresan simpatía por autores de tiroteos masivos anteriores, como el responsable del ataque en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019.

No está claro cuándo se escribieron los ensayos; una sección destinada a identificar a los “objetivos” aparece en blanco, según las fuentes. En el texto atribuido a Clark, el autor afirmó que no tenía intención de sobrevivir al ataque y anticipó la ausencia de remordimiento.

El otro ensayo, atribuido al atacante de 18 años, exaltó a Adolf Hitler y detalló la planificación logística del atentado, que incluyó la revisión de mapas satelitales y visitas previas al lugar. El documento también tenía referencias a la teoría conspirativa del “Gran Reemplazo”, menciones a la cultura “incel” y alusiones a sus problemas de salud mental.

A su vez, las cuentas en redes sociales asociadas a los sospechosos reflejaron afinidad con estas corrientes ideológicas. ABC News y CNN coincidieron en que los materiales revisados por los investigadores reforzaron la hipótesis de que el ataque estuvo motivado por ideologías extremistas violentas y nihilistas.

Ensayos atribuidos a los responsables exaltan a Adolf Hitler y detallan una meticulosa planificación logística previa al atentado en la mezquita de San Diego (REUTERS/Mike Blake).
Ensayos atribuidos a los responsables exaltan a Adolf Hitler y detallan una meticulosa planificación logística previa al atentado en la mezquita de San Diego (REUTERS/Mike Blake).

Por su parte, Cody Zoschak, analista sénior del Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD) consultado por CNN, sostuvo que los textos atribuidos a los atacantes los distinguían de otros extremistas nihilistas por su adhesión explícita a la retórica neonazi: “Hay indicios bastante claros de que estas personas eran neonazis, concretamente aceleracionistas militantes. Demuestran un conocimiento ideológico que evidencia cierta participación en estos círculos durante un período prolongado”.

El caso permanece bajo investigación, mientras organismos federales y locales procuraron esclarecer la red de influencias y motivaciones detrás del atentado, así como posibles conexiones con otros episodios de violencia de tinte supremacista en el país.

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