Las estrellas de ‘Modern Family’, Ariel Winter y Nolan Gould, viven juntos tras la ruptura amorosa de la actriz

Ariel Winter confirma que vive con Nolan Gould tras su ruptura con Luke Benward. (Captura de video)

Ariel Winter y Nolan Gould, conocidos por interpretar a los hermanos Dunphy en la serie Modern Family, han confirmado que actualmente viven juntos en Los Ángeles, en un arreglo de convivencia que surgió tras cambios recientes en la vida personal de la actriz.

La revelación se produjo días después de que Winter confirmara la ruptura con su pareja de largo plazo, Luke Benward, con quien había residido en Nashville desde 2022. En entrevista con People, la actriz explicó su situación actual de vivienda y la dinámica con su excompañero de reparto.

PUBLICIDAD

“Es gracioso porque ahora paso más tiempo aquí y alquilo una casa con Nolan. La gente me pregunta sobre un reboot de Modern Family, pero Nolan y yo somos compañeros de piso en la vida real”, dijo.

Ariel Winter reveló que ahora vive con Nolan Gould en Los Ángeles. (Captura de video)

Y añadió: “Es como si estuviéramos teniendo nuestro propio pequeño reboot de Modern Family, pero somos solo nosotros dos viviendo juntos. Así que lo veo todos los días”.

PUBLICIDAD

Winter también describió parte de su rutina compartida en el hogar y aseguró que ambos han considerado la posibilidad de compartir de manera pública aspectos de su convivencia

“No voy a mentir, cuando nos sentamos por la noche y vemos, por ejemplo, Temptation Island juntos, es bastante divertido. Hemos pensado en ello. Decimos: ‘La gente encontraría esto realmente divertido’”, indicó.

PUBLICIDAD

Ariel Winter y Nolan Gould han pensado en compartir su vida diaria. (Captura de video)

La relación entre ambos actores se ha mantenido cercana desde el final de la serie en 2020.

En una entrevista previa con People en mayo de 2025, Ariel Winter ya había comentado el vínculo que mantiene con Nolan Gould. Además, la actriz también se refirió a la dinámica del elenco principal de la serie, que incluyó a Julie Bowen, Sofía Vergara y Jesse Tyler Ferguson.

PUBLICIDAD

“Estoy extremadamente unida a Nolan. Él interpreta a mi hermano menor y seguimos siendo mejores amigos. Realmente éramos como una familia de verdad”, indicó.

En relación con el final de la producción en 2020, la famosa aseguró que “fue difícil terminar la serie”. “Era extraño saber que se había acabado y que ya no vería a todos todo el tiempo. Era como: ‘¿Cómo que no vamos a estar juntos el lunes?’”, dijo.

PUBLICIDAD

Ariel Winter admitió que fue difícil para ella aceptar que la serie había terminado. (Shutterstock)

La serie Modern Family se emitió entre 2009 y 2020, y retrató la vida de tres familias interconectadas en formato de falso documental. Durante ese periodo, Winter y Gould interpretaron a los hermanos Alex y Luke Dunphy, lo que implicó una convivencia laboral prolongada a lo largo de once temporadas.

Por su parte, Gould ha mantenido un perfil más reservado en declaraciones públicas recientes, aunque ambos actores han reiterado en distintas ocasiones la cercanía de su amistad tras el final de la serie.

PUBLICIDAD