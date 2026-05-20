Entretenimiento

Kylie Minogue revela que nunca se recuperó de su ruptura con Michael Hutchence: “He estado buscando algo así”

La cantante australiana reflexionó en el documental “Kylie” sobre su relación con el vocalista de INXS y el impacto que tuvo en su vida personal.

Guardar
Google icon
Michael Hutchence
Kylie Minogue habló sobre el impacto emocional de su ruptura con Michael Hutchence. (Mick Hutson/Redferns)

Kylie Minogue habló sobre su relación con Michael Hutchence y el impacto que tuvo en su vida personal, en el contexto de un próximo documental de Netflix titulado Kylie. En la producción, la artista australiana reflexiona sobre su vínculo con el vocalista de INXS, con quien mantuvo una relación entre 1989 y 1991.

En declaraciones recogidas en la docuserie, la famosa señaló que el cantante fue una de las primeras personas con las que experimentó tanto el inicio de una relación sentimental como una ruptura significativa. La cantante, de 57 años, describió ese periodo como una etapa que dejó una huella importante en su vida emocional.

PUBLICIDAD

Fue el primero en muchos sentidos. Y uno de esos primeros fue el desamor. Quedé devastada. Tenía 21 años cuando nos conocimos y era realmente impresionable. Lo digo en el mejor sentido posible. Me marcó profundamente. Era una persona inteligente, amable, profunda, artística e interesante”, dijo Kylie.

Kylie Minogue aseveró que quedó devastada tras su ruptura con Michael Hutchence. (Shutterstock)
Kylie Minogue aseveró que quedó devastada tras su ruptura con Michael Hutchence. (Shutterstock)

Durante el romance, ambos artistas atravesaban momentos de alta exposición pública en sus respectivas carreras. Michael Hutchence era el vocalista de INXS, una de las bandas australianas con mayor proyección internacional en ese periodo.

PUBLICIDAD

Mientras que Kylie Minogue desarrollaba su carrera como cantante pop tras su inicio en la actuación. La relación finalizó en 1991, en medio de agendas profesionales que implicaban viajes y compromisos constantes.

En el documental, Minogue explica que la distancia y el estilo de vida del músico influyeron en el desarrollo de la relación. Hutchence continuó posteriormente con una carrera marcada por giras internacionales y apariciones públicas, mientras que ella siguió consolidando su trayectoria musical en solitario.

“Él era una estrella del rock, lo que no solo significa que necesitaba muchas mujeres en su vida, sino que también necesitaba ir a donde tenía que ir. Cada uno sigue con su vida, pero sin duda fue un momento increíble y probablemente he estado buscando algo así desde entonces, y no lo he encontrado”, expresó.

Kylie Minogue destacó que pese al ritmo de vida de Michael Hutchence tuvieron una buena relación. (Shutterstock)
Kylie Minogue destacó que pese al ritmo de vida de Michael Hutchence tuvieron una buena relación. (Shutterstock)

Tras la separación, ambos artistas mantuvieron relaciones de alto perfil. Michael Hutchence estuvo vinculado posteriormente con la modelo Helena Christensen y la presentadora Paula Yates.

Por su parte, Kylie Minogue tuvo relaciones con Olivier Martinez y llegó a comprometerse con Joshua Sasse. Más recientemente, la cantante mantuvo una relación con Paul Solomons, director creativo de la revista British GQ, que finalizó en 2023 tras cinco años.

En sus declaraciones para el documental, la cantante señaló que no ha logrado encontrar una experiencia similar a la que vivió con Hutchence. La artista describe esa etapa como un periodo significativo en su vida personal, en el que percibía una conexión emocional particular con el músico.

“Pero fue una época increíble. Los recuerdos me hacen sentir bien, incluso si se me saltan las lágrimas. Fue bueno tener a alguien, para sentir que éramos un buen equipo. Soy afortunada. La emoción y los recuerdos que tengo de esa época... simplemente me sentí protegida, cuidada y valorada”, dijo.

Kylie Minogue declaró sentirse afortunada haber vivido una relación con Michael Hutchence. (Shutterstock)
Kylie Minogue declaró sentirse afortunada haber vivido una relación con Michael Hutchence. (Shutterstock)

El documental incluye testimonios en los que la artista recuerda aspectos personales de aquella etapa, señalando que la experiencia tuvo un impacto duradero en su manera de entender las relaciones.

Kylie indicó a la revista Hello! que hablar sobre Michael en la producción le generó una respuesta emocional, y que fue la primera vez que se registró llorando durante una entrevista en cámara.

“Sabía que iba a pasar, y aquí está. No pensé que se trataría de esa conversación. Pero cuando realmente pienso en él y hablo de él, a menudo puedo sentir su presencia y pensar en ese momento”, expresó.

Y añadió: “En las conversaciones sobre Michael, intentaba revivir el momento, por lo que me emocionaba más, lo cual fue interesante. Creo que estuvo bien. Creo que tal vez sea algo con lo que la gente se pueda identificar”.

Kylie Minogue admitió que la gente se puede identificar con su forma de amar a Michael Hutchence. (REUTERS)
Kylie Minogue admitió que la gente se puede identificar con su forma de amar a Michael Hutchence. (REUTERS)

Michael Hutchence falleció en 1997 a los 37 años. Su carrera con INXS lo posicionó como una de las figuras destacadas del rock australiano durante las décadas de 1980 y 1990, con una presencia internacional consolidada.

“Kylie”, la serie documental, incluirá material inédito y testimonios sobre distintas etapas de la vida de la cantante, incluida su trayectoria musical y relaciones personales. La producción estará disponible en Netflix a partir del 20 de mayo.

Temas Relacionados

Kylie MinogueMichael Hutchenceromanceentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El creador de ‘Rick & Morty’ confirmó que la película de la serie está en desarrollo

Dan Harmon confirmó que el proyecto cinematográfico será dirigido por Jacob Hair, supervisor de la temporada 9

El creador de ‘Rick & Morty’ confirmó que la película de la serie está en desarrollo

Los conciertos gratuitos impulsan la vida cultural y el turismo en Nueva York

La realización de espectáculos sin costo en parques y espacios emblemáticos favorece el acceso al arte y dinamiza la economía local, mientras la ciudad se prepara para recibir el impacto del Mundial 2026 con nuevas actividades

Los conciertos gratuitos impulsan la vida cultural y el turismo en Nueva York

‘Si los deseos mataran’: todo sobre la serie coreana de Netflix que está atrapando a los fans del suspenso

La historia sigue a un grupo de adolescentes que descubre una aplicación capaz de cumplir deseos

‘Si los deseos mataran’: todo sobre la serie coreana de Netflix que está atrapando a los fans del suspenso

“El trabajo y la búsqueda nunca se detienen”: Ralph Fiennes y el legado familiar que marcó su carrera

En The Rosebud Podcast, el actor abrió su intimidad y reveló que crecer junto a una madre con vocación artística irrefrenable, que además enfrentaba la crianza de seis hijos, fue el molde de su sensibilidad y su motor creativo

“El trabajo y la búsqueda nunca se detienen”: Ralph Fiennes y el legado familiar que marcó su carrera

La reflexión de Chace Crawford sobre la serie que lo lanzó a la fama: “Gossip Girl se adelantó a su tiempo”

El actor narró en una entrevista para el pódcast Armchair Expert cómo la presión y las expectativas lo llevaron a una etapa difícil, hasta que encontró en The Boys una oportunidad para reinventarse y dejar atrás el encasillamiento

La reflexión de Chace Crawford sobre la serie que lo lanzó a la fama: “Gossip Girl se adelantó a su tiempo”

DEPORTES

Boca vence a Cruzeiro en un partido sin margen de error por la Copa Libertadores

Boca vence a Cruzeiro en un partido sin margen de error por la Copa Libertadores

El reconocimiento de Guardiola al argentino Marcos Senesi tras el empate del City ante el Bournemouth

Insólito: un Auto de Seguridad provocó un accidente al borde de una tragedia en la Fórmula 4 en Rusia

Los detalles de la “visita” de la barra de Boca Juniors al plantel antes del choque ante Cruzeiro: el mensaje a los jugadores

Del contrato que renovó Tomás Galván con una millonaria cláusula al guiño de Otamendi en las redes: las buenas noticias en River Plate

TELESHOW

El filoso encuentro de Vero Lozano con Wanda Nara en los Martín Fierro: “¿Podés ser generosa una vez en tu vida?”

El filoso encuentro de Vero Lozano con Wanda Nara en los Martín Fierro: “¿Podés ser generosa una vez en tu vida?”

El viaje inolvidable de Mario Pergolini con Gustavo Cerati a Machu Picchu: “Subimos 24 horas”

El detalle del look de Gustavo Garzón en los Premios Martín Fierro 2026 que las redes sociales no dejaron pasar

El desopilante blooper de Evelyn Botto en la entrevista con la cantante Amanda Miguel que la hizo llorar de risa

La indignación de Cachete Sierra tras conocer el precio del álbum del mundial y no poder conseguirlo: “Pasé por cinco kioscos”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de Honduras rechaza acusaciones y asegura que no impidió el ingreso de ayuda humanitaria procedente de El Salvador

Gobierno de Honduras rechaza acusaciones y asegura que no impidió el ingreso de ayuda humanitaria procedente de El Salvador

Honduras inaugura Casa Refugio para protección de la mujer

Costa Rica: Laura Fernández pidió a diputados “trabajar en equipo” tras reuniones en Casa Presidencial

Comisión de Tecnología analiza nueva Ley de Alianzas Público-Privadas en El Salvador

Evo Morales respaldó las violentas protestas en Bolivia y habló de una “sublevación” contra Rodrigo Paz