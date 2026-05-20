Kylie Minogue revela que nunca se recuperó de su ruptura con Michael Hutchence: “He estado buscando algo así”

Kylie Minogue habló sobre el impacto emocional de su ruptura con Michael Hutchence. (Mick Hutson/Redferns)

Kylie Minogue habló sobre su relación con Michael Hutchence y el impacto que tuvo en su vida personal, en el contexto de un próximo documental de Netflix titulado Kylie. En la producción, la artista australiana reflexiona sobre su vínculo con el vocalista de INXS, con quien mantuvo una relación entre 1989 y 1991.

En declaraciones recogidas en la docuserie, la famosa señaló que el cantante fue una de las primeras personas con las que experimentó tanto el inicio de una relación sentimental como una ruptura significativa. La cantante, de 57 años, describió ese periodo como una etapa que dejó una huella importante en su vida emocional.

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“Fue el primero en muchos sentidos. Y uno de esos primeros fue el desamor. Quedé devastada. Tenía 21 años cuando nos conocimos y era realmente impresionable. Lo digo en el mejor sentido posible. Me marcó profundamente. Era una persona inteligente, amable, profunda, artística e interesante”, dijo Kylie.

Kylie Minogue aseveró que quedó devastada tras su ruptura con Michael Hutchence. (Shutterstock)

Durante el romance, ambos artistas atravesaban momentos de alta exposición pública en sus respectivas carreras. Michael Hutchence era el vocalista de INXS, una de las bandas australianas con mayor proyección internacional en ese periodo.

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Mientras que Kylie Minogue desarrollaba su carrera como cantante pop tras su inicio en la actuación. La relación finalizó en 1991, en medio de agendas profesionales que implicaban viajes y compromisos constantes.

En el documental, Minogue explica que la distancia y el estilo de vida del músico influyeron en el desarrollo de la relación. Hutchence continuó posteriormente con una carrera marcada por giras internacionales y apariciones públicas, mientras que ella siguió consolidando su trayectoria musical en solitario.

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“Él era una estrella del rock, lo que no solo significa que necesitaba muchas mujeres en su vida, sino que también necesitaba ir a donde tenía que ir. Cada uno sigue con su vida, pero sin duda fue un momento increíble y probablemente he estado buscando algo así desde entonces, y no lo he encontrado”, expresó.

Kylie Minogue destacó que pese al ritmo de vida de Michael Hutchence tuvieron una buena relación. (Shutterstock)

Tras la separación, ambos artistas mantuvieron relaciones de alto perfil. Michael Hutchence estuvo vinculado posteriormente con la modelo Helena Christensen y la presentadora Paula Yates.

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Por su parte, Kylie Minogue tuvo relaciones con Olivier Martinez y llegó a comprometerse con Joshua Sasse. Más recientemente, la cantante mantuvo una relación con Paul Solomons, director creativo de la revista British GQ, que finalizó en 2023 tras cinco años.

En sus declaraciones para el documental, la cantante señaló que no ha logrado encontrar una experiencia similar a la que vivió con Hutchence. La artista describe esa etapa como un periodo significativo en su vida personal, en el que percibía una conexión emocional particular con el músico.

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“Pero fue una época increíble. Los recuerdos me hacen sentir bien, incluso si se me saltan las lágrimas. Fue bueno tener a alguien, para sentir que éramos un buen equipo. Soy afortunada. La emoción y los recuerdos que tengo de esa época... simplemente me sentí protegida, cuidada y valorada”, dijo.

Kylie Minogue declaró sentirse afortunada haber vivido una relación con Michael Hutchence. (Shutterstock)

El documental incluye testimonios en los que la artista recuerda aspectos personales de aquella etapa, señalando que la experiencia tuvo un impacto duradero en su manera de entender las relaciones.

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Kylie indicó a la revista Hello! que hablar sobre Michael en la producción le generó una respuesta emocional, y que fue la primera vez que se registró llorando durante una entrevista en cámara.

“Sabía que iba a pasar, y aquí está. No pensé que se trataría de esa conversación. Pero cuando realmente pienso en él y hablo de él, a menudo puedo sentir su presencia y pensar en ese momento”, expresó.

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Y añadió: “En las conversaciones sobre Michael, intentaba revivir el momento, por lo que me emocionaba más, lo cual fue interesante. Creo que estuvo bien. Creo que tal vez sea algo con lo que la gente se pueda identificar”.

Kylie Minogue admitió que la gente se puede identificar con su forma de amar a Michael Hutchence. (REUTERS)

Michael Hutchence falleció en 1997 a los 37 años. Su carrera con INXS lo posicionó como una de las figuras destacadas del rock australiano durante las décadas de 1980 y 1990, con una presencia internacional consolidada.

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“Kylie”, la serie documental, incluirá material inédito y testimonios sobre distintas etapas de la vida de la cantante, incluida su trayectoria musical y relaciones personales. La producción estará disponible en Netflix a partir del 20 de mayo.