Muchos hogares latinos en Estados Unidos recortan su alimentación por el alza del costo de vida

El alza simultánea de alimentos, vivienda y servicios básicos fuerza a los hogares latinos en Estados Unidos a reducir porciones y variedad en su alimentación (REUTERS/Jeenah Moon/Foto de archivo)

Los hogares latinos en Estados Unidos están recortando su alimentación como respuesta al encarecimiento simultáneo de alimentos, vivienda y servicios básicos, un ajuste que se refleja en porciones más pequeñas, dietas menos variadas y, en los casos más críticos, comidas omitidas por falta de dinero.

La presión se siente con especial intensidad en familias con ingresos ajustados y gastos fijos altos, una combinación frecuente en sectores donde la comunidad hispana tiene alta presencia laboral, como servicios, limpieza, construcción y cuidados.

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En abril de 2026, el aumento del costo de la canasta básica volvió a coincidir con una aceleración de la inflación general. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC, Consumer Price Index) publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, Bureau of Labor Statistics), la inflación interanual subió de 3,3% en marzo a 3,8% en abril.

Dentro del rubro alimentos, el BLS informó que el índice general de alimentos aumentó 0,5% en el mes y acumuló 3,2% en 12 meses. En particular, alimentos para consumir en el hogar (food at home) subió 0,7% en abril y 2,9% interanual, mientras que comidas fuera del hogar (food away from home) avanzó 0,2% en el mes y 3,6% en 12 meses.

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Para hogares que cocinan más para ahorrar —o que dependen de comida preparada por jornadas extensas—, ambas líneas presionan el presupuesto.

El alza no se explica solo por factores domésticos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, Food and Agriculture Organization) informó que su índice internacional de precios de los alimentos promedió 130,7 puntos en abril de 2026, con un incremento de 1,6% respecto de marzo y de 2,0% frente al mismo mes del año anterior.

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Aunque ese indicador no mide el ticket final en supermercados estadounidenses, funciona como termómetro de tensiones sobre insumos y cadenas de suministro que pueden influir en costos internos.

Por qué el impacto se concentra en la comunidad latina

Los hogares latinos, con ingresos ajustados y altos gastos fijos, enfrentan mayor inseguridad alimentaria al tener menos margen de ahorro (REUTERS/Go Nakamura)

El foco de esta historia es latino por una razón material: cuando suben el alquiler, la energía y la comida, el ajuste golpea más fuerte en hogares con menos margen de ahorro y con empleos que dependen de horas trabajadas. En ese contexto, la compra de alimentos se define semana a semana.

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Si el ingreso no se mueve al ritmo de los precios y los pagos fijos no admiten demora, la comida se convierte en la variable más inmediata de ajuste, porque permite recortar sin renegociaciones ni trámites.

Esa dinámica también está condicionada por el tiempo disponible. En familias con más de un empleo, horarios extendidos o trabajos con turnos rotativos, cocinar a diario puede ser difícil. Cuando suben las comidas fuera del hogar, el hogar queda presionado por ambos lados: cocinar en casa sale relativamente más caro que meses atrás y comprar comida preparada también.

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El resultado suele ser la combinación de estrategias: se cocina menos variedad, se estiran preparaciones y se recurre a productos de menor costo por porción.

Qué significa saltarse comidas en términos oficiales

Los cambios en la dieta incluyen aumento del consumo de alimentos ultraprocesados de alta densidad calórica pero menor valor nutricional, afectando especialmente a los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no exista un único indicador federal que mida todos los meses qué porcentaje de latinos se salta comidas, el Gobierno federal de Estados Unidos sí define y clasifica de forma estandarizada la privación alimentaria severa.

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La referencia oficial es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, U.S. Department of Agriculture), a través de su Servicio de Investigación Económica (ERS, Economic Research Service).

En su informe anual Household Food Security in the United States in 2024 (publicado en 2025), el USDA-ERS estimó que 13,7% de los hogares de Estados Unidos atravesó inseguridad alimentaria en 2024 y que 5,4% cayó en la categoría más grave, seguridad alimentaria muy baja (very low food security).

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Según la definición del USDA, ese nivel describe hogares que, en determinados momentos del año, enfrentan episodios en los que “la ingesta se reduce” y se alteran los patrones normales de alimentación por falta de recursos.

Ese marco definitorio permite interpretar lo que relatan familias que recortan comida en 2026: no se trata solo de comprar distinto, sino de un continuo que puede avanzar desde reemplazos de productos hasta recortes en porciones y, en escenarios más graves, comidas omitidas por falta de dinero.

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Cómo cambia la dieta en los hogares latinos cuando se ajusta el presupuesto

A pesar de la existencia de programas como SNAP y WIC, las barreras de acceso y burocracia limitan que la ayuda llegue efectivamente a los hogares latinos que más la necesitan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste alimentario tiende a avanzar por etapas. Primero cae la calidad: baja el consumo de carnes, pollo o pescado y se reemplaza por opciones más económicas como arroz, pasta, pan, tortillas, legumbres o productos enlatados.

En un segundo escalón, se reducen porciones para “hacer rendir” la compra. En la fase más delicada, aparece el cambio de frecuencia: desayunos mínimos, cenas más livianas o una comida eliminada para sostener el alquiler, el transporte o una factura de servicios.

En paralelo, crece el recurso a alimentos de alta densidad calórica y menor valor nutricional por ser opciones baratas y saciantes, un cambio que puede sostenerse en el corto plazo pero deteriora la dieta cuando se vuelve rutina, en especial en hogares con niños, donde la energía y la concentración dependen de un patrón de alimentación más estable.

Riesgos para la salud: lo que advierten los CDC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) han señalado que la inseguridad alimentaria se asocia con peores resultados de salud y mayores dificultades para manejar enfermedades crónicas.

En personas con diabetes, la irregularidad en la ingesta —incluido saltarse comidas— puede complicar el control cotidiano y aumentar el riesgo de episodios de descompensación. En hogares que alternan periodos de restricción con consumos de baja calidad, el deterioro de la salud se acumula con el paso de los meses y puede traducirse en más consultas y mayor necesidad de seguimiento médico.

Programas de asistencia: existe la herramienta, el acceso es desigual

Frente a la presión del costo de vida, existen redes de apoyo público y escolar. Entre las principales herramientas federales están el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Program) y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children).

La arquitectura federal se administra desde el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, Food and Nutrition Service) del USDA y se implementa por agencias estatales.

Sin embargo, el acceso efectivo no depende solo de la elegibilidad. En la comunidad latina, organizaciones comunitarias suelen identificar barreras de idioma, complejidad administrativa, incompatibilidad con horarios laborales y temor a consecuencias migratorias.

En un ciclo inflacionario, esas barreras pesan más porque una demora en activar un beneficio puede traducirse en una compra recortada y, en el extremo, en menos comidas durante la semana.

Con inflación anual al alza en abril, aumentos mensuales en alimentos para consumo en el hogar y presiones que también se reflejan en indicadores internacionales, el cuadro de 2026 refuerza un riesgo que las definiciones oficiales ya describen: cuando el ajuste se prolonga, puede empujar a hogares hacia niveles severos de inseguridad alimentaria, donde aparecen episodios de ingesta reducida y alteración del patrón normal de alimentación por falta de recursos.

En los hogares latinos, esa presión se traduce en cambios concretos del menú, en la frecuencia de las comidas y en una dependencia creciente de redes de asistencia cuando el ingreso no alcanza para cubrir lo básico.