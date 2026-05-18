Estados Unidos

Sin respuesta a sus exigencias sobre Ormuz y el programa nuclear, Trump reúne al gabinete de crisis para definir la ofensiva contra Irán

En las próximas horas, el presidente de Estados Unidos analizará las distintas opciones militares que podría ejecutar para doblegar la resistencia del régimen chiíta, ante el probable fracaso de las negociaciones diplomáticas encabezadas por Pakistán y Qatar

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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump citó a su gabinete de crisis para decidir las operaciones militares que ejecutará contra Irán. Ya tiene el respaldo automático de Israel, y aguarda la cooperación bélica de Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, que se transformaron en blancos tácticos del régimen chiíta.

El cónclave para definir la ofensiva contra Irán será mañana en la Casa Blanca, y Trump convocó a JD.Vance -vicepresidente de los Estados Unidos-, Marco Rubio -secretario de Estado-, Pete Hegseth -secretario de Guerra-, Steve Witkoff -enviado especial a Medio Oriente- y John Ratcliffe, director de la CIA.

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Antes del encuentro en el Cabinet Room, Trump aguardará los resultados de una última negociación que protagonizan Pakistán y Qatar.

El presidente de los Estados Unidos cree que Irán ya decidió implosionar la vía diplomática, pero por respeto a Pakistán y Qatar resolvió postergar su decisión hasta mañana.

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Benjamín Netanyahu y Donald Trump durante un encuentro oficial en Mar -a- Lago, (Miami, Florida)
Benjamín Netanyahu y Donald Trump durante un encuentro oficial en Mar -a- Lago, (Miami, Florida)

Mientras tanto, Trump articuló una sucesión de contactos telefónicos con líderes de Medio Oriente para sumar volumen geopolítico a su eventual decisión de terminar la tregua y atacar a Irán.

El presidente de Estados Unidos dialogó con Benjamín Netanyahu -primer ministro de Israel-, quien apoyará una posible ofensiva contra el régimen chiíta. La conversación sucedió ayer al mediodía (hora del este), y a continuación las Fuerzas de Defensa de Israel se pusieron en estado de alerta.

Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos Unidos están evaluando sus próximos pasos.

Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán
Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán

El ministro del interior de Pakistan, Mohsin Naqvi, llegó el sábado pasado a Teherán para dialogar con su par Eskandar Momeni, y no hubo avances significativos.

A su turno, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani -primer ministro de Qatar- mantuvo una conversación telefónica con el canciller iraní Abbas Araqchi. Al Thani tampoco logró un acercamiento diplomático entre la propuesta de Estados Unidos y las exigencias de Irán.

De todas maneras, Pakistan y Qatar insistirán hoy con una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán.

Trump exige la apertura de Ormuz y la suspensión del proyecto nuclear. El régimen chiíta reivindica su plan para fabricar la bomba atómica y pretende controlar el Estrecho con la Guardia Revolucionaria.

La ausencia de acuerdo diplomático ayer se puso de manifiesto en los medios de comunicación de Irán y en las redes sociales que utiliza el presidente de los Estados Unidos.

“El desesperado presidente estadounidense debe saber que si cumple sus amenazas y el Irán islámico vuelve a ser atacado, los recursos y las fuerzas armadas de su país se enfrentarán a escenarios sin precedentes, ofensivos, sorprendentes y turbulentos", amenazó Abolfazl Shekarchi, vocero de las Fuerzas Armadas de Irán.

“Para Irán, el tiempo corre, y más les vale moverse, Y RÁPIDO, o no quedará nada de ellos. El tiempo es fundamental”, advirtió Trump en su red Truth Social.

El presidente hace referencia a algun ataque programado

En la reunión convocada para mañana, el gabinete de crisis de Estados Unidos presentará cuatro opciones a Trump:

  1. ataques a blancos militares y de infraestructura -sistemas eléctricos y depósitos de combustibles- en Irán.
  2. Incursiones aéreas sobre la isla de Kharg, que es clave en la economía iraní.
  3. Drones y misiles contra la defensa del estrecho de Ormuz que montó la Guardia Revoluciona de Irán.
  4. Operación terrestre para incautar el uranio enriquecido que permitiría al régimen fabricar bombas nucleares.

Todas las variables implican enfrentar ai sistema de defensa de Irán, que no ha perdido potencia militar a pesar de los constantes ataques ordenados por el Pentágono.

Mojtaba Khamenei todavía tiene a su disposición cientos de misiles balísticos y drones, que podría usar contra las tropas de Estados Unidos y los países del Golfo que son socios estratégicos de la Casa Blanca.

Anoche explicaron en DC a Infobae que Trump se inclinaría por golpear la infraestructura iraní y avanzar sobre la defensa del estrecho Ormuz, si finalmente decide quebrar la tregua y atacar al régimen chiíta.

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