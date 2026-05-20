Estados Unidos

Cómo resisten los hogares de Florida frente a la inflación

El aumento de los precios generó ajustes significativos en los hábitos de consumo de las familias, quienes deben emplear nuevas estrategias frente al encarecimiento de productos básicos y servicios

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Familia de cinco personas sentada a la mesa para cenar. El padre sostiene un papel mientras todos, adultos y niños, tienen expresiones serias y preocupadas.
La inflación alcanzó en abril su nivel más alto en Estados Unidos desde 2023, lo que provocó que familias como la de Kiana Powell en Florida enfrenten un aumento en sus gastos cotidianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación alcanzó en abril su nivel más alto en Estados Unidos desde 2023, lo que provocó que familias como la de Kiana Powell en Florida enfrenten un aumento en sus gastos cotidianos, según informó la cadena estadounidense de noticias CBS News.

Cómo resisten las familias en Florida ante la inflación

Powell, quien mantiene un hogar con cinco miembros, afirmó que su factura del supermercado creció aproximadamente USD 50 respecto al mes anterior.

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Powell detalló a CBS News que la planificación y el uso de cupones digitales son imprescindibles, al punto de buscar ofertas cada día y recurrir a varios establecimientos para aprovechar descuentos específicos.

Una mujer señala un recibo largo a un hombre y dos niños sentados en una mesa de cocina, con platos de comida, dinero y un periódico.
La tendencia de los cupones digitales y los grupos en redes sociales reemplazaron progresivamente a los cupones en papel

La tendencia de los cupones digitales y los grupos en redes sociales reemplazaron progresivamente a los cupones en papel, fenómeno que, según Powell, representa una herramienta clave para mitigar los efectos de la inflación: “No puedo dejar pasar una oferta si es algo que utilizo a diario”.

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Cuáles son los productos que más aumentaron

Esta situación afecta no solo los alimentos, sino también el gasto en combustible y productos para el hogar. De acuerdo con datos de la agencia federal de estadísticas laborales de Estados Unidos, la Bureau of Labor Statistics, productos esenciales como los tomates aumentaron casi 40 % en comparación con el año pasado, la carne molida más del 14 % y los pescados y mariscos en torno al 6 %.

Infografía que muestra un carrito de compras con tomates y etiquetas de precios, una familia preocupada, y gráficos sobre el aumento de precios de alimentos.
Nuevos datos de la agencia federal de estadísticas laborales muestran aumentos notables en productos básicos como tomates, carne molida y pescados, indicando una tendencia inflacionaria que afecta a los hogares estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la inflación en los hogares estadounidenses

Un reciente sondeo de CBS News reveló que aproximadamente el 75 % de los estadounidenses piensa que los ingresos no acompañan el ritmo inflacionario. Ante la consulta sobre cómo definiría la economía actual en una palabra, Powell eligió: “Desafortunada”.

Economistas consultados atribuyen la mayor sensibilidad de los productos perecederos a la crisis energética. En diálogo con ABS News, el medio estadounidense, David Ortega, economista de alimentos en la Universidad Estatal de Michigan, explicó que estos artículos suelen ser los primeros en reflejar cualquier variación en el precio del combustible.

Por otra parte, Parke Wilde, experto de la Universidad de Tufts, indicó: “Los alimentos perecederos son el indicador de alerta temprana cuando analizamos el impacto de los altos precios del diésel en los supermercados”.

La BLS, la agencia oficial de estadísticas de Estados Unidos, detalló que los alimentos en el hogar subieron 3,2%, mientras que la energía aumentó 17,9% respecto al año anterior. El informe completo se encuentra en la página oficial del organismo.

Una familia de cinco personas en el pasillo de un supermercado, el padre empuja un carrito lleno de comestibles, la madre sostiene una calculadora, un hijo lee "ALERTA DE INFLACIÓN".
Un reciente sondeo de CBS News reveló que aproximadamente 75 % de los estadounidenses piensa que los ingresos no acompañan el ritmo inflacionario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el incremento del precio internacional del petróleo a causa de la escalada bélica en Medio Oriente, mostró una nueva vulnerabilidad de la inflación en Estados Unidos, que llegó el 3,3% interanual en marzo.

El salto, impulsado por el encarecimiento abrupto de los combustibles, anticipa dificultades para controlar los precios mientras persista la inestabilidad en el mercado global de energía.

En solo un mes, entre febrero y marzo, el precio de la gasolina en el país se elevó un 21,2%, nivel de variación que no se registraba desde 1967, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Este repunte significativo se produce tras un incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,4% en los 12 meses previos a febrero,

Qué opinan los especialistas

El consenso de analistas publicado por el portal financiero MarketWatch y las estimaciones de la consultora Trading Economics prevén que la inflación se mantenga elevada mientras continúe la tensión en Medio Oriente y persistan las restricciones en el Estrecho de Ormuz. El índice de precios al productor (PPI) también mostró subas, y podría trasladarse a productos finales en los próximos meses.

En tanto, para el consumidor, la principal preocupación es la persistencia de los aumentos en la energía y su efecto sobre el resto de los precios básicos. Si el conflicto se prolonga o se agrava, el escenario inflacionario podría complicarse durante el segundo trimestre.

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