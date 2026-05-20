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Los Jonas Brothers lanzarán su propio podcast en el que hablarán sobre su vida y carrera

El nuevo proyecto de la banda incluirá invitados, llamadas de fans y relatos de su trayectoria musical y televisiva

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Los Jonas Brothers darán el salto al podcast con conversaciones sobre su vida y carrera. (People)
Los Jonas Brothers darán el salto al podcast con conversaciones sobre su vida y carrera. (People)

Los integrantes de los Jonas Brothers lanzarán un nuevo proyecto en formato podcast bajo el título Hey Jonas!, en colaboración con la plataforma iHeartPodcasts.

El programa será conducido por Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas, y su lanzamiento está programado para este miércoles 20 de mayo. La producción contará con un formato de serie de audio y video en el que los tres hermanos participarán en conversaciones informales.

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Según la descripción del proyecto, el podcast mostrará a los integrantes del grupo en un entorno relajado, con micrófonos en mano, mientras comparten aspectos de su vida personal y profesional.

De acuerdo con la información difundida por los productores, Hey Jonas! incluirá episodios en los que los artistas abordarán temas relacionados con su carrera musical, giras y experiencias personales.

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Los Jonas Brothers hablarán de temas personales en su nuevo podcast. (REUTERS)
Los Jonas Brothers hablarán de temas personales en su nuevo podcast. (REUTERS)

El formato también contempla la participación de familiares y amigos en futuras entregas, además de la posibilidad de interacción directa con el público, ya que los seguidores podrán enviar preguntas o participar en el programa.

El concepto del podcast se presenta como una serie de conversaciones abiertas en las que los tres hermanos repasan distintos momentos de su trayectoria. La producción señala que el objetivo es ofrecer una visión de situaciones cotidianas, experiencias en la industria musical y dinámicas familiares dentro del grupo.

El programa Hey Jonas! está producido ejecutivamente por Amy Sugarman y Danielle Romo en representación de iHeartPodcasts.

Los Jonas Brothers iniciaron su carrera discográfica en 2007, año en el que firmaron su primer contrato con una compañía musical. Ese mismo periodo marcó su debut televisivo en Disney Channel con apariciones en producciones como Hannah Montana.

Los Jonas Brothers en 2007
Los Jonas Brothers debutaron en la industria en 2007 (Crédito: Shutterstock)

Posteriormente, en 2008, participaron en la película original de Disney Camp Rock, que contribuyó a su proyección internacional. En los años siguientes, el grupo también protagonizó su propia serie televisiva titulada Jonas, emitida por la misma cadena.

La incorporación del podcast a sus proyectos actuales se suma a las actividades individuales que cada uno de los integrantes ha desarrollado en los últimos años.

Nick Jonas ha participado en producciones teatrales en Broadway, incluyendo The Last Five Years, junto a la actriz Adrienne Warren. Por su parte, Joe Jonas ha lanzado un álbum en solitario titulado Music For People Who Believe In Love, ampliando su actividad fuera del grupo.

Jonas Brothers
Loa Jonas Brothers han tenido sus propios proyectos a lo largo del tiempo.

Asimismo, los hermanos regresarán a la pantalla para Camp Rock 3 que llegará a Disney+ en agosto de 2026.

La nueva entrega retoma la historia 15 años después de los acontecimientos narrados en Camp Rock 2: The Final Jam. En esta ocasión, la banda ficticia Connect 3, integrada por los hermanos Jonas, enfrenta la pérdida del acto de apertura de una gira de reunión.

Ante esta situación, los personajes regresan al campamento musical Camp Rock con el objetivo de encontrar nuevos talentos para acompañarlos en la gira.

De acuerdo con la sinopsis oficial, los campistas competirán por la oportunidad de convertirse en la banda telonera de Connect 3. En el proceso surgirán rivalidades, alianzas, romances y conflictos entre los participantes.

Disney confirmó que Camp Rock 3 se estrenará en agosto de 2026. (Instagram)
Disney confirmó que Camp Rock 3 se estrenará en agosto de 2026. (Instagram)

Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas volverán a interpretar a los integrantes de Connect 3: Nate Gray, Shane Gray y Jason Gray, respectivamente.

Además de protagonizar la película, los tres participan como productores ejecutivos del proyecto junto con Demi Lovato, quien encabezó las dos primeras películas de la franquicia.

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