JD Vance aseguró que hubo avances con Irán y que Teherán busca un acuerdo para evitar una nueva escalada

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington, D.C (REUTERS/Kevin Lamarque)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que las negociaciones entre Washington e Irán registraron avances en las últimas semanas y aseguró que ambas partes intentan evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente.

El funcionario sostuvo que el régimen iraní quiere alcanzar un acuerdo y reiteró que la principal exigencia de la Casa Blanca es impedir que Teherán obtenga un arma nuclear.

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“Creemos que hemos logrado muchos avances. Creemos que los iraníes quieren llegar a un acuerdo”, declaró Vance durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Señaló además que había hablado recientemente con el presidente Donald Trump y explicó que el punto central de las negociaciones sigue siendo el programa nuclear iraní.

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Según Vance, Washington considera que permitir a Irán desarrollar armamento nuclear podría provocar una carrera armamentística en la región del Golfo Pérsico y extender el riesgo a otros países.

“Queremos mantener pequeño el número de países que tienen armas nucleares y por eso Irán no puede tener un arma nuclear”, afirmó.

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El funcionario explicó que las conversaciones buscan establecer mecanismos que impidan a Teherán reconstruir en el futuro su capacidad para fabricar armas nucleares.

El vicepresidente estadounidense JD Vance responde preguntas de la prensa durante una sesión informativa en la Casa Blanca (REUTERS)

“Eso es lo que estamos tratando de lograr en las negociaciones”, sostuvo durante la rueda de prensa, realizada mientras la portavoz presidencial Karoline Leavitt permanece de licencia por maternidad.

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Vance también aseguró que Irán parece haber entendido que el desarrollo de un arma nuclear representa una “línea roja” para Estados Unidos.

“Lo que creo es que los iraníes quieren llegar a un acuerdo; creo que reconocen que un arma nuclear es una línea roja para Estados Unidos y que ya lo han interiorizado, pero no lo sabremos hasta que se firme el acuerdo”, afirmó.

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Las declaraciones del vicepresidente llegan en medio de un contexto de alta tensión regional y luego de que Trump advirtiera con retomar los ataques contra Irán si las conversaciones fracasan.

El mandatario estadounidense sostuvo que estuvo “a una hora” de ordenar una nueva ofensiva militar antes de postergar la decisión para dar margen a la diplomacia impulsada por países del Golfo como Arabia Saudita y Qatar.

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En ese marco, Vance reconoció que la alternativa a un acuerdo continúa siendo una nueva escalada militar. El vicepresidente dejó en claro que el gobierno estadounidense mantiene abierta esa posibilidad si las negociaciones no llegan a buen puerto. Según explicó, el objetivo de Washington es impedir que nuevos países accedan a armamento nuclear, especialmente gobiernos considerados hostiles por la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense Donald Trump durante una actividad oficial en la Casa Blanca

“Como padre de tres niños pequeños, no quiero que ellos hereden un mundo donde otros 20 regímenes —la mitad de ellos muy peligrosos y simpatizantes de terroristas— tengan armas nucleares”, expresó Vance durante la conferencia.

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El vicepresidente recordó además que participó en abril en conversaciones realizadas en Pakistán con representantes iraníes y señaló que desde entonces circularon “muchos borradores” de acuerdo. Aunque evitó dar detalles específicos sobre el contenido de las propuestas, sostuvo que las discusiones avanzaron respecto de semanas anteriores y que continúan los contactos indirectos entre ambas partes.

Durante la conferencia, Vance fue consultado sobre la posibilidad de que Rusia asuma el control del uranio enriquecido iraní como parte de un eventual entendimiento. El vicepresidente descartó que esa alternativa forme parte actualmente de las conversaciones.

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“Ese no es actualmente el plan del gobierno de Estados Unidos. Los iraníes no lo han planteado”, respondió.

Las negociaciones entre Washington y Teherán se desarrollan mientras continúa vigente el alto el fuego alcanzado en abril tras semanas de enfrentamientos y bombardeos en la región. Aunque la tregua se mantiene, persisten las amenazas cruzadas y el temor a una reanudación del conflicto si fracasan las conversaciones diplomáticas.

(Con información de EFE y Reuters)