Estados Unidos

JD Vance aseguró que hubo avances con Irán y que Teherán busca un acuerdo para evitar una nueva escalada

El vicepresidente de Estados Unidos afirmó que el objetivo de Washington sigue siendo impedir que el régimen desarrolle un arma nuclear

Guardar
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington, D.C (REUTERS/Kevin Lamarque)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington, D.C (REUTERS/Kevin Lamarque)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que las negociaciones entre Washington e Irán registraron avances en las últimas semanas y aseguró que ambas partes intentan evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente.

El funcionario sostuvo que el régimen iraní quiere alcanzar un acuerdo y reiteró que la principal exigencia de la Casa Blanca es impedir que Teherán obtenga un arma nuclear.

PUBLICIDAD

Creemos que hemos logrado muchos avances. Creemos que los iraníes quieren llegar a un acuerdo”, declaró Vance durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Señaló además que había hablado recientemente con el presidente Donald Trump y explicó que el punto central de las negociaciones sigue siendo el programa nuclear iraní.

PUBLICIDAD

Según Vance, Washington considera que permitir a Irán desarrollar armamento nuclear podría provocar una carrera armamentística en la región del Golfo Pérsico y extender el riesgo a otros países.

“Queremos mantener pequeño el número de países que tienen armas nucleares y por eso Irán no puede tener un arma nuclear”, afirmó.

El funcionario explicó que las conversaciones buscan establecer mecanismos que impidan a Teherán reconstruir en el futuro su capacidad para fabricar armas nucleares.

El vicepresidente estadounidense JD Vance responde preguntas de la prensa durante una sesión informativa en la Casa Blanca (REUTERS)
El vicepresidente estadounidense JD Vance responde preguntas de la prensa durante una sesión informativa en la Casa Blanca (REUTERS)

Eso es lo que estamos tratando de lograr en las negociaciones”, sostuvo durante la rueda de prensa, realizada mientras la portavoz presidencial Karoline Leavitt permanece de licencia por maternidad.

Vance también aseguró que Irán parece haber entendido que el desarrollo de un arma nuclear representa una “línea roja” para Estados Unidos.

Lo que creo es que los iraníes quieren llegar a un acuerdo; creo que reconocen que un arma nuclear es una línea roja para Estados Unidos y que ya lo han interiorizado, pero no lo sabremos hasta que se firme el acuerdo”, afirmó.

Las declaraciones del vicepresidente llegan en medio de un contexto de alta tensión regional y luego de que Trump advirtiera con retomar los ataques contra Irán si las conversaciones fracasan.

El mandatario estadounidense sostuvo que estuvo “a una hora” de ordenar una nueva ofensiva militar antes de postergar la decisión para dar margen a la diplomacia impulsada por países del Golfo como Arabia Saudita y Qatar.

En ese marco, Vance reconoció que la alternativa a un acuerdo continúa siendo una nueva escalada militar. El vicepresidente dejó en claro que el gobierno estadounidense mantiene abierta esa posibilidad si las negociaciones no llegan a buen puerto. Según explicó, el objetivo de Washington es impedir que nuevos países accedan a armamento nuclear, especialmente gobiernos considerados hostiles por la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense Donald Trump durante una actividad oficial en la Casa Blanca
El mandatario estadounidense Donald Trump durante una actividad oficial en la Casa Blanca

Como padre de tres niños pequeños, no quiero que ellos hereden un mundo donde otros 20 regímenes —la mitad de ellos muy peligrosos y simpatizantes de terroristas— tengan armas nucleares”, expresó Vance durante la conferencia.

El vicepresidente recordó además que participó en abril en conversaciones realizadas en Pakistán con representantes iraníes y señaló que desde entonces circularon “muchos borradores” de acuerdo. Aunque evitó dar detalles específicos sobre el contenido de las propuestas, sostuvo que las discusiones avanzaron respecto de semanas anteriores y que continúan los contactos indirectos entre ambas partes.

Durante la conferencia, Vance fue consultado sobre la posibilidad de que Rusia asuma el control del uranio enriquecido iraní como parte de un eventual entendimiento. El vicepresidente descartó que esa alternativa forme parte actualmente de las conversaciones.

“Ese no es actualmente el plan del gobierno de Estados Unidos. Los iraníes no lo han planteado”, respondió.

Las negociaciones entre Washington y Teherán se desarrollan mientras continúa vigente el alto el fuego alcanzado en abril tras semanas de enfrentamientos y bombardeos en la región. Aunque la tregua se mantiene, persisten las amenazas cruzadas y el temor a una reanudación del conflicto si fracasan las conversaciones diplomáticas.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosIránJD VanceGuerra en Medio OrienteVicepresidente de Estados UnidosPrograma nuclear iraníUranio enriquecidoTeheránAlto el fuegoArmas nuclearesGolfo PérsicoÚltimas Noticias AméricaWashington

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El MetLife Stadium figura entre las sedes con mayor riesgo de calor extremo en el Mundial 2026

Un informe de World Weather Attribution advierte que el estrés térmico podría alcanzar umbrales de riesgo por calor y humedad en el noreste del país

El MetLife Stadium figura entre las sedes con mayor riesgo de calor extremo en el Mundial 2026

Exámenes finales, trayectos interminables y familias desbordadas: así vivieron los usuarios de LIRR la suspensión y la lenta reanudación de los trenes

Los retrasos multiplicaron las complicaciones en hogares y oficinas. Estudiantes y trabajadores relatan ajustes forzosos y gastos extra mientras dependían de rutas alternativas. Un regreso gradual al orden transformó la rutina diaria para miles

Exámenes finales, trayectos interminables y familias desbordadas: así vivieron los usuarios de LIRR la suspensión y la lenta reanudación de los trenes

Estados Unidos alertó sobre un “golpe de Estado en marcha” en Bolivia impulsado por sectores ligados al crimen organizado

El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, respaldó al presidente Rodrigo Paz frente a las protestas y denunció que fuerzas “antiinstitucionales” buscan desestabilizar al país

Estados Unidos alertó sobre un “golpe de Estado en marcha” en Bolivia impulsado por sectores ligados al crimen organizado

Messi llega a las casas de Estados Unidos: el inflable de 3 metros por USD 99 en la previa del Mundial 2026

Lowe’s lo ofrece solo a usuarios registrados en sus programas de recompensas y lo acompaña con activaciones en ciudades anfitrionas, sorteos y contenido digital mientras crece la expectativa por la despedida mundialista del argentino

Messi llega a las casas de Estados Unidos: el inflable de 3 metros por USD 99 en la previa del Mundial 2026

Donald Trump advirtió que podría reanudar los ataques contra Irán si no llegan a un acuerdo: “No permitiremos un arma nuclear”

El presidente de Estados Unidos aseguró que Teherán pidió más tiempo para dialogar y afirmó que estuvo “a una hora” de ordenar una nueva ofensiva militar

Donald Trump advirtió que podría reanudar los ataques contra Irán si no llegan a un acuerdo: “No permitiremos un arma nuclear”

TECNO

LinkedIn cambia las reglas: menos exposición para las publicaciones hechas con inteligencia artificial

LinkedIn cambia las reglas: menos exposición para las publicaciones hechas con inteligencia artificial

Qué funciones con IA prepara Apple para iPhone con iOS 27

Epic Games: qué juegos están gratis hoy 19 de mayo de 2026

Cuántos años de vida útil tiene una TV y cuál es el secreto para que dure más

Las gafas inteligentes no tienen que ser un problema de privacidad: aprende a cuidarte de sus cámaras

ENTRETENIMIENTO

Kylie Minogue revela que nunca se recuperó de su ruptura con Michael Hutchence: “He estado buscando algo así”

Kylie Minogue revela que nunca se recuperó de su ruptura con Michael Hutchence: “He estado buscando algo así”

El creador de ‘Rick & Morty’ confirmó que la película de la serie está en desarrollo

Los conciertos gratuitos impulsan la vida cultural y el turismo en Nueva York

‘Si los deseos mataran’: todo sobre la serie coreana de Netflix que está atrapando a los fans del suspenso

“El trabajo y la búsqueda nunca se detienen”: Ralph Fiennes y el legado familiar que marcó su carrera

MUNDO

Zelensky anunció nuevos planes de ataque para junio contra objetivos en territorio ruso

Zelensky anunció nuevos planes de ataque para junio contra objetivos en territorio ruso

El secreto detrás de la conservación de Leptis Magna, el tesoro romano que asombra al mundo

La oposición a la guerra en Irán suma apoyo en el Senado de Estados Unidos tras una votación clave

Las fuerzas armadas israelíes interceptaron la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

Jabalíes salvajes en Chernóbil: por qué son cada vez más radiactivos