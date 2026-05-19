Zelensky anunció nuevos planes de ataque para junio contra objetivos en territorio ruso

El presidente ucraniano destacó avances militares y una posición más favorable para Ucrania en el frente (EFE)

La presidencia de Ucrania avaló nuevos planes de ataque para junio en el marco de la defensa contra la invasión rusa, según comunicó el martes el presidente Volodímir Zelensky. Además sostuvo que el mes de mayo marcó un cambio en la balanza militar, con avances que ubicaron a las fuerzas ucranianas en una posición más favorable en el campo de batalla.

Zelensky informó que el alto mando militar lo actualizó sobre los últimos desarrollos y que el ejército ucraniano sostuvo y expandió posiciones en varios frentes. Kiev concentró su estrategia en refinerías, estaciones de bombeo y puertos de exportación petrolera, con el objetivo de interrumpir el abastecimiento de combustible a las fuerzas rusas y afectar la economía de guerra del Kremlin.

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Las fuerzas ucranianas impactaron instalaciones ubicadas a casi 1.000 kilómetros del frente, lo que amplió el alcance de los ataques dentro de territorio ruso. Zelensky agregó que los ataques de largo alcance y las sanciones internas produjeron efectos, y estimó una pérdida de capacidad de refinación petrolera rusa de 10% en los últimos meses.

En su intervención, Zelensky reconoció la labor de la cúpula militar y mencionó al jefe del ejército Oleksandr Syrskyi y al jefe del Estado Mayor Andrii Hnatov. El presidente precisó que, junto a ellos, revisó la situación en las zonas de Pokrovsk, Kostiantynivka, la región de Járkov y el sector de Zaporiyia.

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El presidente y su cúpula militar evaluaron la situación en Pokrovsk, Kostiantynivka y Járkov (Reuters)

El mandatario indicó que allí definieron decisiones prioritarias y anunció un incremento de los suministros para las tropas. Vehículos aéreos no tripulados (UAV), drones y fondos específicos para brigadas de combate integraron las prioridades inmediatas del gobierno ucraniano.

En el plano internacional, festejó la apertura de un canal de diálogo con el nuevo gobierno de Hungría y reiteró el interés de Kiev en preservar relaciones de buena vecindad. Además, anunció la organización de una conferencia de reconstrucción para Ucrania en junio en la ciudad polaca de Gdansk, con el objetivo de impulsar la recuperación y el apoyo internacional tras más de cuatro años de conflicto a gran escala.

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Bajo este contexto, durante la madrugada del domingo, Moscú y varias regiones rusas enfrentaron el mayor ataque de drones ucranianos de los últimos años, con más de 500 artefactos lanzados, según informaron las autoridades locales.

Los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron y destruyeron 556 drones sobre 14 regiones, Crimea y los mares Negro y de Azov, aunque varios lograron superar las barreras y provocaron la muerte de tres personas y heridas a 16, además de daños materiales en la capital y su periferia. El presidente Volodímir Zelensky justificó la ofensiva como una medida para presionar a Rusia a poner fin a la guerra, mientras que el Servicio de Seguridad de Ucrania reconoció ataques específicos contra instalaciones estratégicas como la refinería de Moscú y plantas de bombeo de crudo.

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Ucrania lanzó más de 500 drones contra Moscú y otras regiones rusas en el mayor ataque de este tipo registrado (Reuters)

La imposibilidad de sostener siquiera un alto el fuego breve entre el 9 y el 11 de mayo evidenció la dificultad de alcanzar una resolución próxima al conflicto en Ucrania.

Los sistemas satelitales empleados para monitorear la intensidad de los combates no detectaron una reducción significativa de la violencia en ese periodo, mientras que ambas partes se acusaron de violaciones reiteradas. Aunque la ofensiva rusa de primavera perdió impulso y el número de bajas en sus filas se mantiene elevado, un análisis publicado por The Economist señala que, por primera vez desde octubre de 2023, Rusia sufrió pequeñas pero constantes pérdidas territoriales.

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Las estimaciones combinadas de agencias de inteligencia, fuentes independientes y bases de datos de medios rusos en el exilio sitúan la cifra de soldados rusos muertos entre 280.000 y 518.000, mientras que el total de bajas, contando heridos, podría ascender hasta 1,5 millones.

En contraste, las cifras fiables de bajas ucranianas resultan más escasas, aunque una estimación del CSIS calculó hasta 600.000 soldados fuera de combate para diciembre, incluyendo entre 100.000 y 140.000 muertos. El mapeo detallado del frente se dificultó debido al uso extendido de drones, que hostigan a las tropas rusas incluso lejos de la línea de combate.

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(Con información de DPA y The Economist)