Estados Unidos

Tiroteo en una mezquita de San Diego: hallan 30 armas y un “manifiesto” de los sospechosos

En los allanamientos, las autoridades incautaron un arsenal de armas y encontraron escritos con mensajes de odio hacia diversas razas y religiones. El FBI investiga la influencia de la radicalización en línea en la planificación del ataque

Guardar
Una de las armas empleadas en el tiroteo presentaba grabados con mensajes de odio (REUTERS/Mike Blake).
Una de las armas empleadas en el tiroteo presentaba grabados con mensajes de odio (REUTERS/Mike Blake).

Las autoridades informaron que los dos adolescentes responsables del tiroteo en el Centro Islámico de San Diego mantenían un manifiesto en el que expresaban odio hacia distintas religiones y razas.

La investigación, liderada por la Oficina Federal de Investigación (FBI), permitió descubrir dicho manifiesto y un arsenal de más de 30 armas en las viviendas de los sospechosos, de acuerdo con lo informado por Mark Remily, jefe del FBI en San Diego, en una conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Un manifiesto con mensajes de odio y una variedad de armas incautadas

El agente especial Remily relató que se incautaron más de 30 armas de fuego: pistolas, rifles y escopetas, además de una ballesta, equipo táctico y municiones, durante los allanamientos en residencias vinculadas a los jóvenes.

Fuentes de la investigación citadas por CNN revelaron que una de las armas utilizadas presentaba grabados con mensajes de odio. Además, confiscaron dispositivos electrónicos que las autoridades analizan.

PUBLICIDAD

Por otro lado, se recuperó un “manifiesto” que abarca “una amplia gama de razas y religiones”. Respecto a ello, el agente explicó: “En el vehículo que usaban, también identificamos escritos y diversas ideologías que describían creencias religiosas y raciales sobre cómo imaginaban que debía ser el mundo. Estos individuos no discriminaban a quién odiaban”.

Remily afirmó que el FBI se niega a darles a esos individuos una plataforma para intentar imponer sus creencias de odio a otros y que, por ese motivo, no les otorgará credibilidad. También aseguró: “Dedicamos todos los recursos del FBI a analizar el manifiesto y a determinar qué motivó este ataque y, sobre todo, cómo evitar otros futuros”.

El FBI informó que los sospechosos adolescentes poseían pistolas, rifles, escopetas, municiones y equipo táctico en sus domicilios (REUTERS/Mike Blake).
El FBI informó que los sospechosos adolescentes poseían pistolas, rifles, escopetas, municiones y equipo táctico en sus domicilios (REUTERS/Mike Blake).

La radicalización en línea

De acuerdo con Associated Press y ABC 7, se cree que Cain Clark y Caleb Vazquez fueron los tiradores responsables del ataque. Clark era estudiante de secundaria, cursaba sus estudios en línea y planeaba graduarse al mes siguiente. No registraba antecedentes disciplinarios en su escuela.

El FBI tiene la hipótesis de que los adolescentes, de 17 y 18 años, se conocieron por internet y compartían una visión de odio hacia múltiples grupos religiosos y étnicos. Remily puntualizó que el proceso de radicalización ocurrió en línea, aunque las pesquisas continúan para esclarecer detalles del vínculo.

“Seguimos revisando toda esa información, pero creemos que se conocieron en línea y, a través de esa comunicación, descubrieron que ambos residían en el área de San Diego. Se hicieron conocidos o socios y tuvieron contacto en persona en ese momento. Pero en cuanto a cómo se produjo la radicalización, todavía investigamos todo eso”, detalló el agente.

Los sospechosos, de 17 y 18 años, presuntamente se conocieron por internet y compartían ideologías radicalizadas (REUTERS/Mike Blake).
Los sospechosos, de 17 y 18 años, presuntamente se conocieron por internet y compartían ideologías radicalizadas (REUTERS/Mike Blake).

Las autoridades informaron que no existía una amenaza específica previa contra el Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande de la ciudad, pero señalaron que los atacantes habían adoptado una “retórica de odio generalizada”.

Además, indicaron: “Las víctimas que murieron estaban allí para ayudar a otros, para integrarse en una comunidad que se unía en paz. En cambio, se encontraron con adolescentes que creyeron, erróneamente, que no pertenecían a ese lugar por su aspecto o creencias”.

No existían amenazas previas ni advertencias específicas hacia el Centro Islámico de San Diego antes de que ocurriera el ataque (Tamer Barbakh/vía REUTERS).
No existían amenazas previas ni advertencias específicas hacia el Centro Islámico de San Diego antes de que ocurriera el ataque (Tamer Barbakh/vía REUTERS).

La búsqueda de uno de los sospechosos inició antes del incidente

El operativo policial comenzó horas antes del ataque, cuando la madre de uno de los sospechosos denunció que su hijo estaba desaparecido, armado y con su vehículo. Las fuerzas de seguridad utilizaron lectores automáticos de matrículas para rastrear el automóvil hasta un centro comercial.

La policía descubrió que el joven vestía ropa de camuflaje y que estaba con un amigo. Mientras los agentes entrevistaban a la madre, se recibieron los primeros reportes del tiroteo en la mezquita, según detalló Associated Press.

En la conferencia, se cuestionó cómo, pese a la tecnología disponible y la llamada previa, las autoridades no localizaron a los responsables antes de que ocurriera el incidente. El policía explicó: “No teníamos una comprensión completa de la conexión entre el sospechoso uno y el sospechoso dos. La madre del sospechoso uno nos llamó y, a medida que empezó a comprender las circunstancias de la situación de su hijo y a proporcionarnos información, los detalles ampliaron nuestra evaluación de la amenaza y nuestra comprensión de la situación. Pasamos de considerar a un individuo fugado con tendencias suicidas a un posible homicida”.

Tras el incidente, los sospechosos fueron hallados sin vida cerca del lugar del ataque, después de quitarse la vida dentro de un vehículo.

Temas Relacionados

Centro Islámico de San DiegoOficina Federal de InvestigaciónCrímenes de OdioRadicalización en LíneaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva York lanza un “Pasaporte de Barrios” para el Mundial 2026: fiestas, sellos y experiencias gratis por la ciudad

La iniciativa busca acercar la atmósfera del torneo a residentes y turistas con actividades culturales en los cinco distritos

Nueva York lanza un “Pasaporte de Barrios” para el Mundial 2026: fiestas, sellos y experiencias gratis por la ciudad

Casi la mitad de los adolescentes pierden horas cruciales de sueño por el uso del celular en la madrugada

Terapeutas y pediatras observan con preocupación el aumento de esta conducta entre los jóvenes. Esta práctica se asocia con irritabilidad, bajo rendimiento y problemas para despertarse temprano

Casi la mitad de los adolescentes pierden horas cruciales de sueño por el uso del celular en la madrugada

Quién era el guardia de seguridad que murió al proteger a niños y personal en la mezquita de San Diego

La comunidad islámica y las autoridades destacaron la labor heroica de Amin Abdullah, quien intervino ante el ataque de dos adolescentes armados en el centro religioso. Además, se identificó a Mansour Kaziha y Nader Awad como las otras dos víctimas

Quién era el guardia de seguridad que murió al proteger a niños y personal en la mezquita de San Diego

Estados Unidos endurece requisitos migratorios y retrasa miles de Green Cards laborales para solicitantes de estos tres países

La decisión, que afecta especialmente a profesionales originarios de India, China y Filipinas, busca ajustar el acceso a la residencia permanente ante el incremento de peticiones y mantener el cumplimiento de los límites legales establecidos

Estados Unidos endurece requisitos migratorios y retrasa miles de Green Cards laborales para solicitantes de estos tres países

Disney World ofrece este verano entradas desde USD 65 por día para los residentes de Florida

La propuesta apunta al público local durante la temporada alta, con una estrategia orientada a facilitar el acceso y fortalecer uno de sus mercados clave

Disney World ofrece este verano entradas desde USD 65 por día para los residentes de Florida

TECNO

El “touch dreaming”, la técnica de inteligencia artificial que permite a los robots emular y predecir el tacto

El “touch dreaming”, la técnica de inteligencia artificial que permite a los robots emular y predecir el tacto

Esta carpeta extra en Windows 11 no es una amenaza: borrarla podría afectar tu PC

Xbox Game Pass: lista completa de todos los juegos que llegan en mayo incluido Forza Horizon 6

Usar tu aspiradora robot en la noche será más efectivo que en el día por estas 5 razones

Cae red de piratería digital que daba acceso a cuentas de PlayStation, Microsoft y Nintendo

ENTRETENIMIENTO

‘Si los deseos mataran’: todo sobre la serie coreana de Netflix que está atrapando a los fans del suspenso

‘Si los deseos mataran’: todo sobre la serie coreana de Netflix que está atrapando a los fans del suspenso

“El trabajo y la búsqueda nunca se detienen”: Ralph Fiennes y el legado familiar que marcó su carrera

La reflexión de Chace Crawford sobre la serie que lo lanzó a la fama: “Gossip Girl se adelantó a su tiempo”

Cómo dos figuras centrales del glam rock británico pasaron de compartir escenarios a perder todo vínculo

Zahara Jolie se graduó sin Brad Pitt: el detalle que confirmó la distancia familiar

MUNDO

Las fuerzas armadas israelíes interceptaron la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

Las fuerzas armadas israelíes interceptaron la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

Jabalíes salvajes en Chernóbil: por qué son cada vez más radiactivos

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, visita Polonia para conmemorar el regreso de Hungría a la UE

Las acciones tecnológicas lideraron una sesión de pérdidas en Wall Street

Investigan por malversación al ex primer ministro y candidato presidencial francés Édouard Philippe