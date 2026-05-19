El secretario de Estado Rubio asistirá a cumbre de la OTAN en Suecia e luego realizará una gira por India

Marco Rubio viaja a Suecia para asistir a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Helsingborg. (REUTERS/Evan Vucci)

El secretario de Estado Marco Rubio viajará esta semana a Suecia para participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, en un contexto de inquietud europea ante los planes de Estados Unidos de reducir tropas en el continente, la guerra con Irán y las dudas sobre el compromiso estadounidense con la alianza. Tras esa escala, continuará hacia la India del 23 al 26 de mayo en su primera visita al país desde que asumió el cargo, en enero de 2025.

El encuentro se celebrará el viernes en Helsingborg, Suecia, y es una de las últimas reuniones de alto nivel de la alianza antes de la cumbre de Ankara, Turquía, prevista para julio, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.

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En Helsingborg, Rubio reiterará las exigencias de Estados Unidos de “mayor inversión en defensa y una mayor distribución de la carga” dentro de la alianza. Mantendrá reuniones bilaterales con el primer ministro sueco Ulf Kristersson y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

También se reunirá con sus homólogos de los siete países aliados del Ártico para debatir intereses económicos y de seguridad comunes, en lo que el comunicado del Departamento de Estado describió como el refuerzo de "nuestra posición en el Gran Norte“. Aunque el texto oficial no mencionó a Groenlandia, el enviado especial de Donald Trump para ese territorio, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, visitó la isla esta misma semana en medio de las persistentes ambiciones anexionistas del presidente estadounidense sobre el territorio danés.

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Las tensiones por Groenlandia resurgen tras la visita del gobernador de Luisiana y el rechazo del primer ministro groenlandés a cualquier intento anexionista de EE.UU. (Foto AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, se reunió con Landry el lunes y dejó en claro su postura: “El pueblo groenlandés no está en venta. La autodeterminación de Groenlandia no es negociable”, declaró según la cadena pública danesa TV 2 tras el encuentro.

La reunión llega en un momento delicado para las relaciones transatlánticas. A principios de mes, el presidente Donald Trump anunció la retirada de 5.000 efectivos de Europa, una decisión que tomó por sorpresa a la alianza a pesar de los compromisos previos de Estados Unidos de coordinar los movimientos militares con sus socios.

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El Pentágono precisó luego que la medida implica la cancelación de despliegues previstos en Polonia y Alemania, no la retirada de fuerzas ya estacionadas en el continente. El vicepresidente J.D. Vance lo ratificó ante periodistas de la Casa Blanca: “Lo que hicimos fue retrasar un despliegue de tropas que iba a ir a Polonia. Eso no es una reducción. Es simplemente un retraso estándar en la rotación.”

El comandante supremo de la alianza, el teniente general estadounidense Alexus Grynkewich, intentó bajar la tensión este martes al señalar que no prevé retiradas adicionales a corto plazo. El anuncio de Trump había causado molestia al canciller alemán Friedrich Merz, quien calificó de insuficiente la estrategia estadounidense en la guerra con Irán y afirmó que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por el liderazgo iraní.

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FOTO DE ARCHIVO. Una bandera de la OTAN ondea en la base militar de Tapa, Estonia. (REUTERS/Ints Kalnins)

La OTAN no cuenta todavía con un plan sobre su eventual participación en una operación para asegurar el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, aunque lo está considerando, aseguró Grynkewich. Por ese estrecho transitaba alrededor del 20% del petróleo mundial antes del bloqueo impuesto por Teherán.

Trump ha exigido en varias ocasiones a los países europeos de la alianza que se ocupen de la reapertura de esa vía marítima, y ha criticado abiertamente su negativa a involucrarse en la guerra que emprendió junto a Israel contra Irán. En ese clima de fricciones, los europeos han recibido bien el perfil menos confrontacional de Rubio, que ya se evidenció en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero y en una visita reciente a Italia, donde se reunió con funcionarios y con el Papa.

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Tras su escala sueca, Rubio llegará a la India el 23 de mayo y permanecerá hasta el 26, con paradas en Calcuta, Agra—donde se encuentra el Taj Mahal—, Jaipur y Nueva Delhi, confirmó el Departamento de Estado. Será su primera visita al país desde que asumió el cargo en enero de 2025.

Xi Jinping y Donald Trump durante su visita al Templo del Cielo en Pekín, días antes de que el secretario de Estado Marco Rubio inicie su gira por la India. (BRENDAN SMIALOWSKI/Pool vía REUTERS/File Photo)

Durante sus conversaciones con altos responsables indios, el secretario abordará los temas de la seguridad energética, el comercio y la cooperación en materia de defensa, precisó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado. Se espera que Rubio sea recibido por el primer ministro Narendra Modi, según medios locales indios.

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Rubio participará en una reunión del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), que agrupa a Estados Unidos, India, Australia y Japón para coordinar su política en el Indopacífico, de acuerdo con la embajada estadounidense en Nueva Delhi. La visita se produce unos días después del viaje de Trump a China.

La gira india llega en medio de negociaciones para un acuerdo comercial entre ambos países, que buscan superar las tensiones surgidas después de que Trump impusiera aranceles contra Nueva Delhi en represalia por la compra de crudo ruso. El embajador estadounidense en la India, Sergio Gor, anticipó la visita en la red social X : “EE.UU. valora profundamente nuestra creciente alianza con la India y nos entusiasma fortalecer aún más nuestros lazos”, publicó a inicios de mes.

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(Con información de EFE, AFP y AP)