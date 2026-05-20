iOS 27 y iPadOS 27 traerían escritura asistida por IA y accesos directos en todo el sistema

Con la llegada de iOS 27 y iPadOS 27, se espera que los usuarios puedan generar accesos directos a través de lenguaje natural. (Imagen ilustrativa Infobae)

Apple prepara una actualización importante para sus dispositivos móviles con el lanzamiento de iOS 27 y iPadOS 27, centrada en la integración de nuevas funciones de inteligencia artificial orientadas a la escritura y la automatización.

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Estas novedades buscan reducir la distancia respecto a los avances en inteligencia artificial ya presentes en equipos de la competencia, según reveló Mark Gurman en Bloomberg. Las fuentes citadas por el periodista aseguran que entre los cambios previstos figuran mejoras en la corrección gramatical y en la creación de accesos directos mediante lenguaje natural, así como herramientas de personalización impulsadas por IA.

Funciones de IA en iOS 27 y iPadOS 27

La próxima generación de sistemas operativos de Apple tiene como eje central la incorporación de herramientas de escritura con inteligencia artificial y la posibilidad de generar accesos directos a nivel de todo el sistema utilizando instrucciones en lenguaje natural.

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Apple prepara una actualización importante para sus dispositivos móviles con el lanzamiento de iOS 27 y iPadOS 27. REUTERS/Abdul Saboor

Según fuentes consultadas por Gurman, estas funciones se encuentran actualmente en fase de prueba y aún no han sido anunciadas oficialmente, aunque se espera su presentación durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores en junio, con un lanzamiento general previsto para septiembre.

El objetivo de Apple es claro: ofrecer capacidades de inteligencia artificial que igualen o superen las presentes en dispositivos de rivales como Samsung Electronics Co. y Google, los cuales han avanzado de manera considerable en este terreno.

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Las mejoras contemplan, entre otras, la generación automática de fondos de pantalla personalizados y la posibilidad de crear automatizaciones complejas sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

La actualización de iOS 27 y iPadOS 27 incluiría un modo avanzado del asistente Siri.

Una de las principales novedades es el corrector gramatical basado en IA, similar a soluciones como Grammarly. El sistema permite ver el texto original y las sugerencias de revisión en un menú translúcido que emerge desde la parte inferior de la pantalla, facilitando la aceptación o el rechazo de recomendaciones de manera rápida y visual. Los usuarios podrán además pausar la revisión y navegar entre distintas secciones de texto marcadas, optimizando el proceso de edición.

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La integración de herramientas de escritura con IA no se limitará al corrector gramatical. Apple trabaja en la conexión de estas funciones con Siri, el asistente virtual, permitiendo activar opciones como “Escribir con Siri” directamente desde el teclado o recibir sugerencias de escritura al interactuar con campos de texto.

De acuerdo con Gurman, la compañía también planea mejorar la visibilidad de estas funciones dentro del sistema operativo para que resulten más accesibles y útiles en la experiencia diaria.

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iOS 27 es la nueva gran actualización del sistema operativo del iPhone de Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualizaciones en accesos directos y automatización

Otra área de innovación relevante corresponde a la aplicación Atajos, que recibirá una versión mejorada para aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial. Actualmente, la creación de accesos directos requiere que el usuario configure manualmente cada automatización dentro de la aplicación o descargue soluciones predefinidas desde la galería de Apple.

Con la llegada de iOS 27 y iPadOS 27, se espera que los usuarios puedan generar accesos directos a través de lenguaje natural, simplificando el proceso y ampliando las posibilidades de personalización.

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Entre las automatizaciones que se podrán realizar destacan acciones como compartir la disponibilidad del calendario, resumir documentos PDF, o coordinar tareas cotidianas como abrir la puerta del garaje y encender las luces del hogar al llegar. Esta evolución apunta a que la inteligencia artificial no solo facilite la escritura, sino que permita a los usuarios optimizar rutinas y gestionar múltiples aplicaciones de manera más eficiente.

Competencia en inteligencia artificial móvil

El impulso de Apple hacia la inteligencia artificial en sus nuevos sistemas operativos responde a la presión ejercida por el avance de otras compañías líderes en el sector.

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La próxima generación de sistemas operativos de Apple tiene como eje central la incorporación de herramientas de escritura con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google, por ejemplo, presentó recientemente Android 17 junto con Gemini Intelligence, que incorpora innovaciones como la creación de widgets para la pantalla de inicio mediante IA, un modo de dictado denominado “Rambler” que filtra muletillas, y utilidades para sincronizar listas de la compra entre distintas aplicaciones.

Samsung y Google han marcado la pauta en la implementación de funciones inteligentes para el usuario final, obligando a Apple a acelerar el desarrollo de tecnologías que permitan mantener la competitividad en el mercado de dispositivos móviles.

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Mejoras en Siri y edición de imágenes

Según Bloomberg, la actualización de iOS 27 y iPadOS 27 incluirá un modo avanzado del asistente Siri, capaz de analizar datos visuales mediante la cámara del dispositivo. También se sumarán herramientas de edición impulsadas por IA dentro de la aplicación Fotos, ampliando las capacidades de procesamiento y retoque de imágenes de forma automática.

Junto con estas mejoras técnicas, Siri recibirá una interfaz rediseñada y mayor control sobre aplicaciones del sistema, lo que permitirá a los usuarios interactuar de manera más natural y directa con las funciones del dispositivo.