Así es la nueva función de YouTube que te lleva a la parte que necesitas de un video

Sundar Pichai, CEO de Alphabet, empresa matriz de YouTube y Google, presenta la función "Ask YouTube" en Google I/O 2026. Video: Infobae

YouTube ha incorporado una función potenciada por inteligencia artificial que promete transformar la manera en que las personas buscan y consumen contenido en video. La nueva herramienta, denominada Ask YouTube, permite a los usuarios saltar directamente al segmento específico de un video que responde a su consulta, agilizando la experiencia de búsqueda y reduciendo el tiempo dedicado a examinar material irrelevante.

Esta innovación, impulsada por Google, se encuentra disponible para miembros Premium en Estados Unidos mayores de 18 años, con planes de expansión a más usuarios en el corto plazo.

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Una búsqueda más conversacional y precisa

Ask YouTube introduce una modalidad de búsqueda conversacional en la plataforma. Ahora, los usuarios pueden realizar preguntas complejas, como “cómo enseñar a un niño a andar en bicicleta” o “reseñas de creadores sobre juegos relajantes para antes de dormir”.

Ask YouTube ya está disponible para suscriptores Premium en Estados Unidos y se expandirá próximamente. (Captura de video)

La inteligencia artificial de Google analiza la consulta y ofrece una selección de videos, incluidos los Shorts, que se ajustan al tema solicitado. La plataforma permite realizar preguntas de seguimiento para afinar los resultados y, lo más destacable, lleva al espectador al instante exacto del video donde se aborda el tema solicitado.

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Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, declaró en una sesión informativa previa al evento Google I/O, donde estuvo presente Infobae, que esta funcionalidad hará que “la información sea mucho más digerible y fácil de navegar”. Hasta ahora, las búsquedas dentro de YouTube se limitaban a títulos, descripciones y palabras clave, lo que requería que el usuario viera segmentos extensos para encontrar datos puntuales. El nuevo sistema busca eliminar esta fricción.

Impacto para creadores y desafíos en el ecosistema

Si bien la función representa un avance para los usuarios, plantea interrogantes para quienes generan contenido. Facilitar el salto a fragmentos específicos podría afectar los ingresos de los creadores, quienes dependen del tiempo de visualización y la retención de la audiencia.

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La función permite realizar preguntas complejas y recibir resultados específicos en segundos. (Google)

Si las personas solo visualizan extractos de los videos, podría reducirse la monetización y modificarse el desempeño global de los canales. Además, existe el riesgo de que los espectadores pierdan contexto relevante, ya que la herramienta prioriza los fragmentos más útiles y puede omitir explicaciones esenciales presentes en otras partes del video.

El precedente de las AI Overviews de Google, que resumen información y la presentan en la parte superior de los resultados de búsqueda, ha generado controversia. Editores y plataformas han señalado que este tipo de resúmenes reduce la cantidad de clics en los enlaces originales, afectando el tráfico y los ingresos. Otros sistemas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, han sido objeto de críticas similares por utilizar contenidos sin atribución visible.

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Una apuesta por la relevancia, con retos abiertos

Ask YouTube podría facilitar el acceso a información precisa y relevante, especialmente en tutoriales o instructivos, donde el usuario busca un dato concreto.

Google busca hacer más accesible y navegable la información a través del video, según su CEO Sundar Pichai. (Europa Press)

La función se apoya en una tecnología que ya utilizaba Google Search para identificar los momentos más útiles de un video, ahora extendida a un rango más amplio de contenidos. La posibilidad de navegar de forma directa a las respuestas podría marcar una diferencia en la experiencia de uso de la plataforma.

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No está claro si Ask YouTube enfrentará los mismos cuestionamientos que han afectado a otros productos de inteligencia artificial de Google. Por un lado, la herramienta promete optimizar la búsqueda de contenido, pero también podría profundizar una tendencia en la que solo se destacan los “fragmentos útiles”, con consecuencias para quienes producen videos y para el acceso a contextos completos.