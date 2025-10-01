Estados Unidos

Mel Robbins explica cómo dejar de controlar a otros mejora la salud mental

En entrevista con Kristen Welker, Mel Robbins afirmó que dejar de intentar cambiar a los demás reduce la ansiedad, el equilibrio emocional y fortalece la autonomía personal, ejes centrales de su propuesta para mejorar el bienestar individual

Por Martina Cortés Moschetti

La Teoría “Déjalos” de Mel
La Teoría “Déjalos” de Mel Robbins propone dejar de controlar a otros para recuperar energía y bienestar (captura de video)

Más de 6,5 millones de ejemplares vendidos y el respaldo de figuras como Oprah han convertido a Mel Robbins en referente global de la autoayuda actual.

En su reciente entrevista con Kristen Welker, Robbins profundizó en los fundamentos y el alcance de su teoría, que ha impactado a una audiencia internacional en busca de herramientas prácticas para enfrentar el estrés y recuperar la autonomía personal.

Autora, conferencista y conductora de uno de los podcasts más escuchados, Robbins postula que el verdadero cambio comienza en la propia forma de gestionar lo que depende de cada persona y no en el intento inútil de modificar a otros.

La Teoría “Déjalos” parte de una premisa: al dejar de tratar de controlar las acciones o decisiones de quienes nos rodean, se recuperan tiempo, energía y poder interior. Robbins define dos componentes: “Déjalos”, que implica aceptar que la frustración suele originarse en esperanzas incumplidas sobre otros, y “Déjame”, recordatorio del control y responsabilidad personal al elegir cada reacción.

Este enfoque, según Robbins, actualiza principios clásicos del estoicismo, el budismo y la Oración de la Serenidad. Aplicar la teoría establece fronteras saludables, protege la salud mental y permite reenfocar la atención en la respuesta propia.

Impacto global y cifras récord

El libro de Robbins, el más vendido del año, ha superado los 6,5 millones de copias. Oprah lo ha señalado públicamente como su favorita en el género. Su podcast convoca cada semana entre nueve y once millones de oyentes, y sus videos suman más de 38,5 millones de horas, equivalentes a más de 4.000 años de reproducción continua en YouTube.

La teoría de Robbins se
La teoría de Robbins se inspira en el estoicismo, el budismo y la Oración de la Serenidad (captura de video)

Robbins atribuye este fenómeno a la sencillez y aplicabilidad de su método, que aborda el origen del malestar moderno: la tendencia a intentar controlar lo incontrolable, especialmente a otras personas.

Junto con la Teoría “Déjalos”, Robbins popularizó la Regla de los 5 Segundos. Esta herramienta —nacida en medio de una crisis personal— se emplea ahora en ámbitos clínicos y de desarrollo individual. Consiste en contar regresivamente de cinco a uno y actuar antes de que la incertidumbre o la procrastinación se apoderen.

Robbins sostiene que la inspiración surgió cuando vio un lanzamiento de cohete por televisión y decidió que, cuando la alarma sonara, se levantaría sin dudar, como si fuese un despegue: “Cuando escuché la cuenta regresiva, pensé que podía aplicar la misma lógica para ponerme en marcha cada mañana”.

“Desde entonces, decidi levantarmeni bien sonara la alarma, “como un cohete”, sin dar margen a la indecisión ni a la ansiedad", mencionó la experta.

El libro de Mel Robbins
El libro de Mel Robbins supera los 6,5 millones de copias vendidas y es el más vendido del año (captura de video)

Este método, un “ritual de inicio”, ha demostrado interrumpir patrones de evitación y promover la acción tanto en tareas cotidianas como ante la ansiedad o la adicción.

Profesionales de la salud mental, como David Rosmarin de la Facultad de Medicina de Harvard, han validado su eficacia en el tratamiento de la ansiedad, remarcando que ayuda a quienes la adoptan a enfrentar situaciones antes temidas.“Es sorprendente lo que puedes lograr cuando dejas de discutir contigo mismo y simplemente actúas”, afirmó Robbins.

Historia personal: obstáculos y superación

La vida de Mel Robbins profundiza la autenticidad de su mensaje. Nacida en Michigan, creció en una familia orientada al servicio y la comunidad. Su trayectoria profesional incluyó la abogacía y la radio, pero en 2009, a los 41 años, enfrentó una crisis aguda: desempleo, una deuda de USD 800.000, problemas con el alcohol, la quiebra del negocio familiar y la amenaza de perder su hogar. “Tocó fondo”, recuerda Robbins.

Durante meses cayó en la autocompasión, evitó responsabilidades y pospuso decisiones importantes. “Me sentía completamente vencida. Pero la desesperación fue lo que me impulsó a buscar una salida”, mencionó Robbins.

La Regla de los 5
La Regla de los 5 Segundos ayuda a combatir la procrastinación y la ansiedad con una acción inmediata (captura de video)

En ese contexto surgió la Regla de los 5 Segundos, la clave para romper el ciclo de procrastinación y avanzar hacia el cambio. Posteriormente, Robbins recibió diagnósticos tardíos de TDAH y dislexia a los 47 años, después de que uno de sus hijos fue evaluado. “Como muchas mujeres, nunca recibí el diagnóstico adecuado en la infancia. Durante años pensé que era perezosa o distraída, hasta que comprendí que mi cerebro funcionaba diferente. Hablar abiertamente sobre esto es esencial para que otros dejen de sentirse solos”, recordó.

La autora destaca que el éxito le llegó en la madurez, lo que le permite mantener el foco en lo esencial: la familia, las amistades y la autenticidad personal.

El podcast de Mel Robbins
El podcast de Mel Robbins alcanza hasta 11 millones de oyentes semanales y sus videos suman 38,5 millones de horas vistas (Captura de video)

Mel Robbins resume su propuesta en un principio: el poder para cambiar la vida se encuentra dentro de cada persona, en la capacidad para gestionar lo que sí está bajo control y asumir la responsabilidad sobre el propio bienestar. “Deja de esperar que otros cambien: elige actuar, aunque cueste. El cambio real comienza en los espacios cotidianos, en pequeñas decisiones que, sumadas, transforman la vida”, concluyó la autora.

