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Emiratos Árabes Unidos restableció el tráfico aéreo y levantó todas las restricciones impuestas por el conflicto regional

El país emiratí fue uno de los más afectados por la tensión militar en Irán, principalmente debido al peso estratégico de su sector turístico y aeroportuario en ciudades como Dubái y Abú Dhabi

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Emirates Airlines alcanzó el 80% de su actividad previa al conflicto regional (Reuters)
Emirates Airlines alcanzó el 80% de su actividad previa al conflicto regional (Reuters)

La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos comunicó la reanudación total del tráfico aéreo en el país tras levantar todas las restricciones impuestas como consecuencia del conflicto iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Esta decisión marca el regreso a la normalidad en el espacio aéreo emiratí, que había permanecido sujeto a estrictas limitaciones desde los primeros ataques iraníes y las posteriores represalias en la región.

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Emiratos Árabes Unidos se ubicó entre los países del golfo Pérsico más afectados por la tensión militar, principalmente debido al peso estratégico de su sector turístico y aeroportuario en ciudades como Dubái y Abú Dhabi.

Según la agencia oficial WAM, la reapertura responde a una “evaluación integral” de las condiciones operativas y de seguridad, realizada en coordinación con las autoridades nacionales. De acuerdo con el comunicado oficial de la autoridad de aviación emiratí, “la monitorización en tiempo real continuará para garantizar los más altos niveles de seguridad aérea”.

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No se han reportado ataques a aviones desde el 8 de abril, según la autoridad de aviación emiratí (Reuters)
No se han reportado ataques a aviones desde el 8 de abril, según la autoridad de aviación emiratí (Reuters)

Las restricciones, implementadas como medida de precaución, se establecieron tras los ataques con drones lanzados por Irán dirigidos al Aeropuerto Internacional de Dubái y al Aeropuerto Internacional Zayed de Abú Dhabi ocurridos el 28 de febrero.

Aunque en los días posteriores al inicio del conflicto se autorizó el reinicio parcial de vuelos para evacuar a pasajeros varados, la actividad aérea regular permaneció limitada hasta el anuncio actual.

La Autoridad General de Aviación Civil agradeció expresamente la colaboración de pasajeros y aerolíneas durante el periodo de restricciones. Este mensaje fue replicado en un comunicado publicado en X, donde la autoridad reafirmó la disposición de sus equipos técnicos y operativos para responder ante cualquier eventualidad, e instó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.

El levantamiento de las restricciones se vincula directamente con el establecimiento de una tregua regional, que permitió la recuperación progresiva del sector aéreo en los países del Golfo. Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 8 de abril, Emiratos Árabes Unidos no ha registrado nuevos ataques, lo que llevó también a Bahréin, Irak, Kuwait y Siria a anunciar el fin de las restricciones aéreas impuestas por motivos de seguridad.

La reapertura del espacio aéreo permite la normalización del turismo y los negocios en el país (Reuters)
La reapertura del espacio aéreo permite la normalización del turismo y los negocios en el país (Reuters)

Durante una visita oficial al Aeropuerto Internacional de Dubái en abril, el jeque Hamdan bin Mohammed, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa, expresó su satisfacción por la capacidad de respuesta de la industria aeronáutica local.

“Nuestro ecosistema de aviación de primer nivel sigue manteniendo operaciones fluidas y eficientes en un contexto cambiante, garantizando al mismo tiempo la seguridad, lo que refleja la resiliencia y la preparación de los sistemas de Dubái”, afirmó Hamdan.

La normalización del tránsito aéreo en Emiratos Árabes Unidos se produce tras semanas de incertidumbre y preocupación tanto para viajeros como para la industria turística y de negocios, pilares de la economía nacional.

(Con información de Europa Press y EFE)

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