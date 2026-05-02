Estados Unidos

El secretario de Transporte de EE. UU. rechaza rescate para aerolíneas low cost tras el cierre de Spirit

La postura de Sean Duffy responde a la reciente petición de USD 2.500 millones y la propuesta de alivio fiscal por parte de compañías de bajo costo, al tiempo que remarcó que cualquier respaldo estatal debería ser el último recurso

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Las aerolíneas de bajo costo habían solicitado al gobierno USD 2.500 millones para enfrentar el aumento en el precio del combustible (REUTERS/Rachel Wisniewski).
Las aerolíneas de bajo costo habían solicitado al gobierno USD 2.500 millones para enfrentar el aumento en el precio del combustible (REUTERS/Rachel Wisniewski).

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, descartó la necesidad de un rescate gubernamental para las aerolíneas de bajo costo afectadas por el aumento del precio del combustible, decisión que sigue a la quiebra de Spirit Airlines, de acuerdo con Reuters.

En una conferencia de prensa en el aeropuerto de Newark, Duffy afirmó que el gobierno solo intervendrá como prestamista de última instancia y señaló que las compañías aún cuentan con acceso a liquidez en los mercados privados: “En este momento, no creo que sea necesario. Tienen acceso a efectivo. Si quieren acudir al gobierno estadounidense, seríamos su último recurso como prestamistas. Si pueden conseguir dólares en los mercados privados, creo que es mejor para ellos”.

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Aerolíneas de bajo costo solicitan ayuda al gobierno de Estados Unidos

La posición de Duffy surge después de que un grupo de aerolíneas de bajo costo, entre ellas Frontier y Avelo, solicitó al gobierno estadounidense USD 2.500 millones para compensar el impacto del alza de los precios del combustible derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La Asociación de Aerolíneas de Bajo Costo confirmó la petición a la administración de Donald Trump para crear un fondo de liquidez destinado exclusivamente a cubrir estos costos adicionales con el objetivo de estabilizar las operaciones y mantener las tarifas accesibles durante el periodo de volatilidad.

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La solicitud incluyó también la suspensión temporal del impuesto federal del 7,5% sobre los billetes aéreos y la tasa de USD 5,30 por segmento, con la esperanza de aliviar cerca de un tercio del incremento en los costos de combustible.

El secretario de Transporte subrayó que la posibilidad de un rescate fue considerada por otras compañías como una oportunidad financiera: “Algunas aerolíneas lo vieron como una oportunidad para obtener fondos no necesariamente por necesidad, sino por oportunidad”.

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, asegura que el gobierno debería ser el prestamista de última instancia (REUTERS/Shannon Stapleton).
El Secretario de Transporte, Sean Duffy, asegura que el gobierno debería ser el prestamista de última instancia (REUTERS/Shannon Stapleton).

Por otro lado, Airlines for America, agrupación que representa a las grandes aerolíneas del país, criticó el pedido de ayuda pública para las compañías de bajo y sostuvo que “la intervención del gobierno en favor de esas aerolíneas castigaría a otras aerolíneas que han recurrido a la autogestión para hacer frente al aumento de los costos y recompensaría a las aerolíneas que no han tomado esas decisiones difíciles. Eso no crea igualdad de condiciones”.

Ante esto, la Asociación de Aerolíneas de Bajo Costo negó las críticas y afirmó que la política gubernamental ha ayudado a grandes aerolíneas. A su vez, añadió: “El actual aumento en los precios del combustible para aviones no es resultado de malas decisiones ni de falta de disciplina por parte de las aerolíneas de bajo costo. Se trata de una conmoción externa extraordinaria e incontrolable que afecta de manera desproporcionada a los modelos de negocio basados ​​en ofrecer tarifas asequibles de forma constante a los viajeros sensibles al precio".

La agrupación Airlines for America cuestiona el pedido de ayuda estatal para aerolíneas de bajo costo en medio del aumento de costos (REUTERS/Rachel Wisniewski).
La agrupación Airlines for America cuestiona el pedido de ayuda estatal para aerolíneas de bajo costo en medio del aumento de costos (REUTERS/Rachel Wisniewski).

Spirit Airlines: qué sucedió con la famosa aerolínea low cost

La aerolínea, que ya había atravesado dos procesos de quiebra desde la pandemia, solicitó sin éxito fondos adicionales a la administración de Donald Trump. Al no conseguir nueva financiación, la empresa inició la liquidación ordenada de sus actividades.

En consecuencia, Spirit Airlines informó que todos los vuelos quedaban cancelados y que la atención al cliente no estaría disponible, según NBC News. El anuncio sorprendió a pasajeros y empleados. De acuerdo con Associated Press, la aerolínea cerró sus puertas y dejó sin empleo a unos 17.000 trabajadores.

Por su parte, el presidente y CEO de Spirit, Dave Davis, reconoció la dificultad de la situación: “Para mantener el negocio se necesitaban cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que Spirit simplemente no tiene y no podría conseguir”.

Los pasajeros y trabajadores de Spirit Airlines resultaron sorprendidos por el repentino anuncio del cierre total de todos los vuelos de la empresa (REUTERS/Ricardo Arduengo).
Los pasajeros y trabajadores de Spirit Airlines resultaron sorprendidos por el repentino anuncio del cierre total de todos los vuelos de la empresa (REUTERS/Ricardo Arduengo).

Asimismo, en una entrevista en The Wall Street Journal, Davis aseguró que no fue intención de la empresa dejar a los viajeros en una situación de abandono: “No vendimos entradas intencionadamente pensando que no íbamos a estar aquí. Pensábamos que íbamos a conseguir la liquidez que necesitábamos”.

Desde el gobierno, Duffy explicó que el acuerdo no prosperó debido a un conflicto con los acreedores y a la falta de recursos estatales disponibles para un rescate de esa magnitud. Además, señaló: “Se habían declarado en bancarrota en varias ocasiones. Su modelo no funcionaba. No lograban sanear sus finanzas”.

No obstante, el secretario de Transporte anunció que los pasajeros que compraron boletos directamente con Spirit podrán solicitar reembolsos a través de un fondo de reserva creado para ese fin. Quienes adquirieron pasajes mediante agencias de viaje deberán gestionar la devolución con los intermediarios.

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