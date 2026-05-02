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En imágenes reales: el momento exacto en que Michael Jackson anunció su salida de The Jacksons

Con el estreno de la biopic ‘Michael’, vuelve al primer plano una de las noches decisivas en la carrera del Rey del Pop

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El pasado 23 de abril de 2026 llegó a los cines de todo el mundo Michael, filme biográfico dirigido por Antoine Fuqua que repasa la vida del artista más influyente del pop. La película narra desde sus primeros años en Indiana y sus inicios en Motown hasta el apogeo de su carrera como solista en los años 80.

Uno de los ejes dramáticos más potentes de la biopic es el tenso vínculo entre Michael Jackson y su padre, Joe Jackson, cuyo control sobre la carrera de su hijo fue absoluto durante décadas. En el filme, el clímax llega cuando Michael finalmente logra plantarle cara a Joe frente a una multitud y tomar las riendas de su propio destino.

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Esa escena ficticia tiene su equivalente real: diciembre de 1984, el Dodger Stadium de Los Ángeles, el último show del Victory Tour.

Del garaje en Indiana al estrellato mundial

Para entender el peso de ese adiós, hay que volver al principio. Según consigna Parade, The Jackson 5 nació en 1964 cuando el patriarca Joe Jackson descubrió el talento musical de su hijo Tito con la guitarra. De inmediato sumó a Jackie y Jermaine al grupo, al que luego se incorporaron Marlon y un pequeño Michael, de apenas cinco años, tocando las congas. La agente de talentos Evelyn LaHaie les puso el nombre con el que se harían famosos.

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Sus primeras actuaciones fueron en concursos de talentos locales y auditorios escolares. En agosto de 1967, ganaron el concurso del legendario Apollo Theater de Nueva York. Ese mismo año firmaron con Steeltown Records, y en enero de 1968 lanzaron su primer sencillo, “Big Boy”.

ARCHIVO - Los Jackson 5, Michael Jackson, frente a la derecha; Marlon Jackson, frente a la izquierda; Tito Jackson, atrás a la izquierda; Jackie Jackson, centro atrás; y Jermaine Jackson, atrás a la derecha; posan juntos en Los Ángeles en una fotografía sin fecha. (Foto AP, archivo)
ARCHIVO - Los Jackson 5, Michael Jackson, frente a la derecha; Marlon Jackson, frente a la izquierda; Tito Jackson, atrás a la izquierda; Jackie Jackson, centro atrás; y Jermaine Jackson, atrás a la derecha; posan juntos en Los Ángeles en una fotografía sin fecha. (Foto AP, archivo)

Sin embargo, fue con el salto a Motown Records en 1969 que la historia cambió para siempre: “I Want You Back”, su primer single para ese sello, los catapultó a la fama nacional, incluyendo una presentación en The Ed Sullivan Show en diciembre de ese año.

Lo que vino después fue una racha de éxitos difícil de igualar: "ABC" (1970), “The Love You Save” (1970) y "Never Can Say Goodbye" (1971). Pero su mayor logro comercial fue la balada "I’ll Be There" (1970), que vendió seis millones de copias en todo el mundo.

En total, The Jackson 5 —que más adelante pasaría a llamarse simplemente The Jacksons— vendió más de 150 millones de discos en el mundo y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997.

El fin de una era familiar

Con semejante legado, la salida de Michael no fue un acto menor, pero resultaba inevitable. Entre los factores estaba el deseo de enfocarse por completo en su carrera solista y la frustración creativa acumulada dentro del grupo.

Para cuando Michael anunció su partida, ya había lanzado dos de los álbumes más importantes de la historia: Off the Wall (1979) y Thriller (1982), este último considerado el disco más vendido de todos los tiempos con más de 70 millones de copias.

Antes de su salida, Michael Jackson ya había revolucionado la música con discos como Thriller.
Antes de su salida, Michael Jackson ya había revolucionado la música con discos como Thriller.

Asimismo, la dinámica interna del grupo ya venía fracturándose. Cuando la banda dejó Motown para pasarse a Epic Records en 1976, Jermaine Jackson decidió quedarse en el sello original —estaba casado con Hazel Gordy, hija del fundador de Motown, Berry Gordy— y abandonó el grupo. En su lugar entró el hermano menor Randy, y los Jackson 5 adoptaron el nuevo nombre de The Jacksons.

La salida definitiva de Michael llegó en diciembre de 1984, al final del Victory Tour, en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Como se ve en el metraje de archivo, Michael tomó el micrófono y anunció ante la multitud que esa sería la última vez que actuarían juntos. El momento tomó a todos por sorpresa: sus propios hermanos no sabían que él haría ese anuncio esa noche.

La sección superior muestra escenas de la película biográfica sobre Michael Jackson. La sección inferior exhibe imágenes reales de un concierto del Victory Tour de Michael Jackson, grabado el 9 de diciembre de 1984.

En la película, este momento está musicalizado con la canción “Workin’ Day and Night”; aunque en la vida real todo sucedió al interpretar la canción “Shake Your Body”.

Lo que también trascendió fue que Michael inicialmente no quería participar en el Victory Tour. Fue su madre, Katherine Jackson, quien lo persuadió de unirse a la gira para apoyar económicamente a sus hermanos. Como gesto final, Michael donó todas sus ganancias de la gira a la caridad.

Marlon Jackson siguió sus pasos y abandonó el grupo a principios de 1985. Los miembros restantes entraron en un receso indefinido en 1989, aunque distintas combinaciones de hermanos volvieron a reunirse en el escenario en los años siguientes. El álbum 2300 Jackson Street (1989) fue el último capítulo del grupo antes de su disolución casi total.

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