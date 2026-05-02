Dónde están los juegos gratis en Steam para PC

Steam es la plataforma de distribución digital de videojuegos para PC más grande a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece más de 100 juegos gratis para PC en su sección denominada Free to play.

Esta categoría reúne títulos que pueden descargarse y jugarse sin costo alguno, y representa una de las áreas de mayor tráfico dentro de la plataforma según Valve, la empresa estadounidense propietaria del servicio.

PUBLICIDAD

Cómo encontrar los juegos gratis en Steam

Ingresa a Steam desde la aplicación para PC o desde el sitio web oficial e inicia sesión con tu cuenta. Ve al menú principal en la parte superior y selecciona la pestaña ‘Tienda’. Dentro de la tienda, ubica la opción ‘Gratis’ en el menú lateral o en el submenú desplegable. Haz clic en ‘Free to play’ para ver la lista completa de juegos gratuitos disponibles. Explora los títulos, utiliza los filtros para buscar por género, popularidad o fecha, y selecciona el juego que desees. En la página del juego elegido, haz clic en ‘Jugar’ o ‘Instalar’ para añadirlo a tu biblioteca y comenzar la descarga.

Cuenta con una sección denominada Free to play, donde reúne juegos gratuitos. (Steam)

Qué juegos hay gratis en Steam

Algunos juegos gratuitos en Steam son:

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Según Valve, la empresa propietaria de Steam, hay más de 100 títulos gratis disponibles para descargar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG Battlegrounds

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

Dark and Darker

Pixel Worlds

Cell to Singularity

Revolution Idle

Unturned

Permite filtrar los juegos por género, popularidad y fecha de lanzamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fishing Planet

KARDS

My Singing Monsters

Palia

Enlisted: Hidden Threat

IdleOn - The Idle Game RPG

skate.

Fallout Shelter

My Hero Ultra Rumble

SMITE 2 Beta

Goose Goose Duck

Albion Online

World of Tanks

Once Human

StarCraft: Tempered Steel

Star Savior

Blood Strike

Russian Fishing

The First Descendant

Stumble Guys

EVE Online

Star Trek Online

Halo Infinite

Ofrece funciones como logros, guardado en la nube y comunidades dedicadas a cada juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Astrinova

Infinity Nikki

MapleStory x One Punch Man

Combat Master Season 5

Idle Slayer

Action Taimanin

World Sea Battle

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Gacha Crush

One-Armed Robber

Throne and Liberty

Asphalt Legends

Conqueror’s Blade ECO

Marvel SNAP

Summoners War

DD Race Network

Rec Room

Heaven Burns Red

Banana

War of Dots

Business Tour

RR Racingroom

Soulmask

Shakes & Fidget

Predecessor

Monternis

Exilium 2

Battle Operation 2

Tap Ninja

Grand Chase

Fractals

Command & Conquer Generals Zero Hour

Upload Labs

Transformice

Mecha Break

El acceso a los juegos gratuitos no requiere pago, aunque muchos incluyen microtransacciones opcionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Project: Playtime

RuneScape

Smite

Gogh

En qué otra plataforma se pueden conseguir juegos gratis

Además de Steam, existen otras plataformas digitales que ofrecen juegos gratuitos para PC, ampliando las alternativas para usuarios que buscan acceder a títulos sin costo.

PUBLICIDAD

Una de las más destacadas es la Epic Games Store, propiedad de la empresa estadounidense Epic Games, que cada semana pone a disposición de sus usuarios uno o más juegos completos gratuitos.

Estos títulos se pueden descargar y conservar de manera permanente en la biblioteca del usuario, siempre que se reclamen dentro del período promocional especificado.

PUBLICIDAD

Epic Games Store ofrece juegos completos gratuitos cada semana, que los usuarios pueden agregar a su biblioteca de forma permanente. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Entre los juegos ofrecidos por Epic Games Store han figurado producciones reconocidas como Grand Theft Auto V, Control y Subnautica, lo que ha contribuido a consolidar su base de usuarios a nivel global.

Steam, por su parte, mantiene una sección específica denominada Free to play donde es posible encontrar más de 100 juegos gratuitos para PC, según datos difundidos por Valve, la empresa dueña de la plataforma.

PUBLICIDAD

Estos títulos, en su mayoría, funcionan bajo el modelo de negocio de microtransacciones, es decir, se pueden jugar sin pagar, pero ofrecen contenido adicional de pago opcional dentro del juego.

Otras alternativas incluyen GOG.com —una tienda digital gestionada por la empresa polaca CD Projekt— que, aunque centrada en títulos de pago, cuenta con un apartado de juegos gratuitos clásicos y modernos; y Microsoft Store, que también ofrece una selección de juegos sin costo para usuarios de Windows.

PUBLICIDAD