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Dónde están los juegos gratis en Steam para PC

Los usuarios pueden encontrar más de 100 títulos gratis como Yu-Gi-Oh! Master Duel, Team Fortress 2 y The Sims 4

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Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Steam es la plataforma de distribución digital de videojuegos para PC más grande a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece más de 100 juegos gratis para PC en su sección denominada Free to play.

Esta categoría reúne títulos que pueden descargarse y jugarse sin costo alguno, y representa una de las áreas de mayor tráfico dentro de la plataforma según Valve, la empresa estadounidense propietaria del servicio.

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Cómo encontrar los juegos gratis en Steam

  1. Ingresa a Steam desde la aplicación para PC o desde el sitio web oficial e inicia sesión con tu cuenta.
  2. Ve al menú principal en la parte superior y selecciona la pestaña ‘Tienda’.
  3. Dentro de la tienda, ubica la opción ‘Gratis’ en el menú lateral o en el submenú desplegable.
  4. Haz clic en ‘Free to play’ para ver la lista completa de juegos gratuitos disponibles.
  5. Explora los títulos, utiliza los filtros para buscar por género, popularidad o fecha, y selecciona el juego que desees.
  6. En la página del juego elegido, haz clic en ‘Jugar’ o ‘Instalar’ para añadirlo a tu biblioteca y comenzar la descarga.
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Cuenta con una sección denominada Free to play, donde reúne juegos gratuitos. (Steam)

Qué juegos hay gratis en Steam

Algunos juegos gratuitos en Steam son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
Joven con auriculares usando computador y teclado RGB mientras navega en Steam, rodeado de pósteres de videojuegos.
Según Valve, la empresa propietaria de Steam, hay más de 100 títulos gratis disponibles para descargar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
  • Unturned
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Permite filtrar los juegos por género, popularidad y fecha de lanzamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Fishing Planet
  • KARDS
  • My Singing Monsters
  • Palia
  • Enlisted: Hidden Threat
  • IdleOn - The Idle Game RPG
  • skate.
  • Fallout Shelter
  • My Hero Ultra Rumble
  • SMITE 2 Beta
  • Goose Goose Duck
  • Albion Online
  • World of Tanks
  • Once Human
  • StarCraft: Tempered Steel
  • Star Savior
  • Blood Strike
  • Russian Fishing
  • The First Descendant
  • Stumble Guys
  • EVE Online
  • Star Trek Online
  • Halo Infinite
Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Ofrece funciones como logros, guardado en la nube y comunidades dedicadas a cada juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Astrinova
  • Infinity Nikki
  • MapleStory x One Punch Man
  • Combat Master Season 5
  • Idle Slayer
  • Action Taimanin
  • World Sea Battle
  • Yu-Gi-Oh! Duel Links
  • Gacha Crush
  • One-Armed Robber
  • Throne and Liberty
  • Asphalt Legends
  • Conqueror’s Blade ECO
  • Marvel SNAP
  • Summoners War
  • DD Race Network
  • Rec Room
  • Heaven Burns Red
  • Banana
  • War of Dots
  • Business Tour
  • RR Racingroom
  • Soulmask
  • Shakes & Fidget
  • Predecessor
  • Monternis
  • Exilium 2
  • Battle Operation 2
  • Tap Ninja
  • Grand Chase
  • Fractals
  • Command & Conquer Generals Zero Hour
  • Upload Labs
  • Transformice
  • Mecha Break
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El acceso a los juegos gratuitos no requiere pago, aunque muchos incluyen microtransacciones opcionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Project: Playtime
  • RuneScape
  • Smite
  • Gogh

En qué otra plataforma se pueden conseguir juegos gratis

Además de Steam, existen otras plataformas digitales que ofrecen juegos gratuitos para PC, ampliando las alternativas para usuarios que buscan acceder a títulos sin costo.

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Una de las más destacadas es la Epic Games Store, propiedad de la empresa estadounidense Epic Games, que cada semana pone a disposición de sus usuarios uno o más juegos completos gratuitos.

Estos títulos se pueden descargar y conservar de manera permanente en la biblioteca del usuario, siempre que se reclamen dentro del período promocional especificado.

Epic Games Store ofrece juegos completos gratuitos cada semana, que los usuarios pueden agregar a su biblioteca de forma permanente. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games Store ofrece juegos completos gratuitos cada semana, que los usuarios pueden agregar a su biblioteca de forma permanente. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Entre los juegos ofrecidos por Epic Games Store han figurado producciones reconocidas como Grand Theft Auto V, Control y Subnautica, lo que ha contribuido a consolidar su base de usuarios a nivel global.

Steam, por su parte, mantiene una sección específica denominada Free to play donde es posible encontrar más de 100 juegos gratuitos para PC, según datos difundidos por Valve, la empresa dueña de la plataforma.

Estos títulos, en su mayoría, funcionan bajo el modelo de negocio de microtransacciones, es decir, se pueden jugar sin pagar, pero ofrecen contenido adicional de pago opcional dentro del juego.

Otras alternativas incluyen GOG.com —una tienda digital gestionada por la empresa polaca CD Projekt— que, aunque centrada en títulos de pago, cuenta con un apartado de juegos gratuitos clásicos y modernos; y Microsoft Store, que también ofrece una selección de juegos sin costo para usuarios de Windows.

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