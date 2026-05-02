Dónde están los juegos gratis en Steam para PC

Steam ofrece más de 100 juegos gratis para PC en su sección denominada Free to play.
Esta categoría reúne títulos que pueden descargarse y jugarse sin costo alguno, y representa una de las áreas de mayor tráfico dentro de la plataforma según Valve, la empresa estadounidense propietaria del servicio.
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Cómo encontrar los juegos gratis en Steam
- Ingresa a Steam desde la aplicación para PC o desde el sitio web oficial e inicia sesión con tu cuenta.
- Ve al menú principal en la parte superior y selecciona la pestaña ‘Tienda’.
- Dentro de la tienda, ubica la opción ‘Gratis’ en el menú lateral o en el submenú desplegable.
- Haz clic en ‘Free to play’ para ver la lista completa de juegos gratuitos disponibles.
- Explora los títulos, utiliza los filtros para buscar por género, popularidad o fecha, y selecciona el juego que desees.
- En la página del juego elegido, haz clic en ‘Jugar’ o ‘Instalar’ para añadirlo a tu biblioteca y comenzar la descarga.
Qué juegos hay gratis en Steam
Algunos juegos gratuitos en Steam son:
- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- FC 24
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- Bongo Cat
- Heartopia
- Marvel Rivals
- Overwatch S1: Conquest
- Warframe
- VRChat
- NARAKA: Bladepoint
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG Battlegrounds
- Apex Legends
- War Thunder
- Rainbow Six Siege
- Sky
- Lost Ark
- Guild Wars 2
- Reverse: 1999
- Dark and Darker
- Pixel Worlds
- Cell to Singularity
- Revolution Idle
- Unturned
- Fishing Planet
- KARDS
- My Singing Monsters
- Palia
- Enlisted: Hidden Threat
- IdleOn - The Idle Game RPG
- skate.
- Fallout Shelter
- My Hero Ultra Rumble
- SMITE 2 Beta
- Goose Goose Duck
- Albion Online
- World of Tanks
- Once Human
- StarCraft: Tempered Steel
- Star Savior
- Blood Strike
- Russian Fishing
- The First Descendant
- Stumble Guys
- EVE Online
- Star Trek Online
- Halo Infinite
- Astrinova
- Infinity Nikki
- MapleStory x One Punch Man
- Combat Master Season 5
- Idle Slayer
- Action Taimanin
- World Sea Battle
- Yu-Gi-Oh! Duel Links
- Gacha Crush
- One-Armed Robber
- Throne and Liberty
- Asphalt Legends
- Conqueror’s Blade ECO
- Marvel SNAP
- Summoners War
- DD Race Network
- Rec Room
- Heaven Burns Red
- Banana
- War of Dots
- Business Tour
- RR Racingroom
- Soulmask
- Shakes & Fidget
- Predecessor
- Monternis
- Exilium 2
- Battle Operation 2
- Tap Ninja
- Grand Chase
- Fractals
- Command & Conquer Generals Zero Hour
- Upload Labs
- Transformice
- Mecha Break
- Project: Playtime
- RuneScape
- Smite
- Gogh
En qué otra plataforma se pueden conseguir juegos gratis
Además de Steam, existen otras plataformas digitales que ofrecen juegos gratuitos para PC, ampliando las alternativas para usuarios que buscan acceder a títulos sin costo.
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Una de las más destacadas es la Epic Games Store, propiedad de la empresa estadounidense Epic Games, que cada semana pone a disposición de sus usuarios uno o más juegos completos gratuitos.
Estos títulos se pueden descargar y conservar de manera permanente en la biblioteca del usuario, siempre que se reclamen dentro del período promocional especificado.
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Entre los juegos ofrecidos por Epic Games Store han figurado producciones reconocidas como Grand Theft Auto V, Control y Subnautica, lo que ha contribuido a consolidar su base de usuarios a nivel global.
Steam, por su parte, mantiene una sección específica denominada Free to play donde es posible encontrar más de 100 juegos gratuitos para PC, según datos difundidos por Valve, la empresa dueña de la plataforma.
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Estos títulos, en su mayoría, funcionan bajo el modelo de negocio de microtransacciones, es decir, se pueden jugar sin pagar, pero ofrecen contenido adicional de pago opcional dentro del juego.
Otras alternativas incluyen GOG.com —una tienda digital gestionada por la empresa polaca CD Projekt— que, aunque centrada en títulos de pago, cuenta con un apartado de juegos gratuitos clásicos y modernos; y Microsoft Store, que también ofrece una selección de juegos sin costo para usuarios de Windows.
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