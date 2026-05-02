‘El diablo viste a la moda 2′: cuánto gana la editora en jefe de Vogue en la vida real

La secuela explora el choque entre el periodismo tradicional y las exigencias corporativas en una era dominada por lo digital (Créditos: 20th Century Studios)

El pasado 30 de abril llegó a las salas de cine El diablo viste a la moda 2, la esperada secuela de la película que en 2006 convirtió a Miranda Priestly (inspirada en gran medida en Anna Wintour) en uno de los personajes más icónicos del cine de entretenimiento.

La nueva entrega reavivó una pregunta que muchos se hacen desde entonces: ¿cómo es trabajar en una revista del calibre de Vogue y cuánto dinero se gana en ese mundo?

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Anna Wintour: el estándar de oro

Durante décadas, Anna Wintour fue sinónimo de Vogue. La editora británica ocupó el cargo de editora en jefe de la edición estadounidense desde 1988 hasta junio de 2025, cuando anunció su salida ante el equipo de la revista tras 37 años al frente, según reportó Grazia Magazine.

Claro que la veterana periodista no se alejó del todo: hoy ocupa los cargos de directora editorial global de Vogue y directora de contenido de Condé Nast, la empresa matriz de la publicación.

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Aunque dejó la jefatura, Wintour continúa liderando la estrategia global de Vogue y de Condé Nast (REUTERS/Danny Moloshok)

En cuanto a su salario, los números hablan por sí solos. De acuerdo con Hollywood Life, en 2005 la revista New York reportó que Wintour ganaba 2 millones de dólares al año. Con el tiempo, esa cifra se duplicó: múltiples medios han reportado que llegó a ganar 4 millones de dólares anuales como editora en jefe.

A eso se suma, según Business Insider, una asignación de 200,000 dólares al año destinada exclusivamente a su vestimenta de trabajo. Grazia añade que Condé Nast también cubre el costo de estilizar su cabello y maquillaje todos los días de la semana.

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El resultado de décadas de trabajo y de saber moverse entre estratégicos contactos es un patrimonio neto estimado en 50 millones de dólares en 2026, según Celebrity Net Worth.

¿Y el resto del equipo?

Wintour representa el techo de una industria con una escala salarial muy amplia. Según datos de ZipRecruiter recopilados a abril de 2026, el salario promedio de un editor de Vogue en Estados Unidos ronda los 64,031 dólares al año, es decir, unos 30.78 dólares por hora.

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Glassdoor, por su parte, sitúa el rango entre 58,000 y 99,000 dólares dependiendo de la experiencia y el rol específico.

El estreno de The Devil Wears Prada 2 vuelve a poner en el centro la vida detrás de las grandes revistas de moda. (Créditos: 20th Century Studios)

Las diferencias se acentúan según la jerarquía: un editor senior puede alcanzar aproximadamente 91,000 dólares anuales, mientras que un director editorial puede superar los 130,000 dólares al año.

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En el otro extremo, los asistentes de moda —el punto de entrada al mundo de las revistas de lujo, tan retratado en la saga cinematográfica— ganan entre 35,000 y 60,000 dólares anuales. La ciudad también importa: en Nueva York, los salarios para roles con experiencia suelen oscilar entre 60,000 y 110,000 dólares, por encima del promedio nacional.

La ficción frente al escritorio real

Mientras las audiencias se deleitan con la versión cinematográfica de este universo, quienes trabajan en Vogue tienen una perspectiva algo distinta. Chloe Schama, editora de contenidos de la revista con casi una década en la publicación, publicó el 1 de mayo un artículo para la mencionada revista en el que comparó su vida real con lo que muestra la secuela.

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Andy Sachs, ahora una premiada periodista de investigación, se ve obligada a replantear su carrera tras perder su empleo.(Captura de tráiler oficial)

Sus conclusiones son reveladoras. Sobre el famoso clóset de moda de la revista, Schama escribe que en la realidad está más organizado e impresionante que en su versión ficticia, y que “jamás se le ocurriría tomar algo prestado de ahí”, ni siquiera para un fin de semana.

En cuanto a la dinámica laboral, señala que la eficiencia y la concisión son las formas más importantes de demostrar respeto dentro de la redacción, algo muy alejado de la imagen de asistentes desbordadas que proyecta la pantalla.

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Eso sí, Schama concede algunos puntos a los guionistas: las paredes de vidrio existen, los arreglos florales monocromáticos aparecen con frecuencia sobre los escritorios y las vistas del río desde la oficina son, en sus palabras, bastante buenas. Y sobre lo más importante, no tiene ninguna objeción: el trabajo puede consumir los fines de semana, pero también forja amistades que perduran mucho más allá del tiempo que uno pasa en la empresa.