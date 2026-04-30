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Estados Unidos denunció ante la ONU que Rusia y China facilitan el incumplimiento de las sanciones contra Corea del Norte

Washington advirtió que la falta de control independiente incrementa el riesgo de evasión de restricciones por parte de Piongyang

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La revisión del tratado de prohibición de ensayos nucleares se llevó a cabo en la sede de la ONU en medio de crecientes tensiones globales (EFE)
La revisión del tratado de prohibición de ensayos nucleares se llevó a cabo en la sede de la ONU en medio de crecientes tensiones globales (EFE)

Estados Unidos acusó en el Consejo de Seguridad de la ONU a Rusia y a China de facilitar el incumplimiento de las sanciones internacionales impuestas a Corea del Norte, tanto de manera directa como indirecta.

Esta situación se originó tras el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad, que eliminó el panel encargado de la verificación, y generó preocupación en Washington y en varias delegaciones europeas.

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Durante la sesión, la representante estadounidense ante Naciones Unidas, Jennifer Locetta, afirmó que existen pruebas de violaciones reiteradas a las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Entre los elementos presentados figuran imágenes satelitales y registros de tráfico marítimo que evidencian el transporte de carbón y hierro desde Corea del Norte hacia puertos, principalmente en China.

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Un buque de carga es cargado con carbón durante la ceremonia de apertura de un nuevo muelle en el puerto norcoreano de Rajin el 18 de julio de 2014. (Reuters)
Un buque de carga es cargado con carbón durante la ceremonia de apertura de un nuevo muelle en el puerto norcoreano de Rajin el 18 de julio de 2014. (Reuters)

Locetta puntualizó que estas exportaciones están prohibidas por la Resolución 2371 de 2017, aprobada para limitar las fuentes de financiación del programa nuclear y de misiles de Corea del Norte.

Bajo este contexto, Moscú y Beijing aprovecharon la situación para solicitar una revisión de las medidas restrictivas y criticar la labor de los mecanismos de supervisión anteriores.

El representante ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, afirmó que las sanciones perdieron eficacia y calificó el seguimiento internacional de sesgado y sin legitimidad. Además, propuso flexibilizar las restricciones y cuestionó la validez de los métodos alternativos de control.

Luego, la delegación norcoreana, encabezada por Kim Song, rechazó las acusaciones de Estados Unidos y descalificó las reuniones del Consejo de Seguridad.

Además, sostuvo que estos encuentros no contribuyen a la estabilidad ni a la paz en la península coreana, y acusó a Washington de difundir información falsa. Kim Song criticó el régimen de sanciones, al que consideró injusto y desigual, y defendió el derecho de su país a la autodefensa.

Por otra parte, Rosemary DiCarlo, alta representante para Asuntos Políticos de la ONU, advirtió ante el Consejo de Seguridad sobre un aumento significativo en las capacidades nucleares de Corea del Norte.

Rosemary DiCarlo advirtió que Corea del Norte puso en marcha un nuevo plan militar que incluye arsenales secretos y misiles balísticos intercontinentales (Reuters)
Rosemary DiCarlo advirtió que Corea del Norte puso en marcha un nuevo plan militar que incluye arsenales secretos y misiles balísticos intercontinentales (Reuters)

Ella señaló que el régimen puso en marcha un nuevo plan militar para el periodo 2026-2030 que contempla la incorporación de arsenales secretos y complejos de misiles balísticos intercontinentales terrestres y submarinos.

DiCarlo destacó que Corea del Norte continuó lanzando misiles balísticos de corto alcance, sistemas de lanzamiento múltiple, misiles de crucero estratégicos y misiles antibuque durante 2025 y principios de 2026, acciones que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Las relaciones internacionales en torno a Corea del Norte atraviesan un momento de tensión y expectativa, con la atención puesta en los próximos movimientos diplomáticos de los principales líderes mundiales.

Donald Trump tiene previsto viajar a China en mayo para participar en una cumbre, y surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que aproveche la visita para reunirse con el dictador Kim Jong-un, aunque no está confirmado todavía.

En cambio, el vínculo de Corea del Norte con Rusia se fortaleció mediante nuevos proyectos conjuntos y símbolos de cooperación bilateral.

Estos dos países, además, concretaron la apertura de su primer puente carretero, comenzaron la construcción de un hospital bautizado como “de la amistad” y pusieron en marcha un complejo conmemorativo militar norcoreano.

(Con información de EFE y AFP)

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